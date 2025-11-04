Donald Trump aseguró que Nueva York “no sobrevivirá” si el demócrata Mamdani gana la alcaldía y pidió votar por Cuomo

Donald Trump aseguró que Nueva York no tendrá ninguna oportunidad si el demócrata Mamdani gana la alcaldía

Durante el desarrollo de las elecciones locales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó duras críticas contra el candidato demócrata Zohran Mamdani, favorito en la contienda por la alcaldía de Nueva York, y advirtió que la ciudad “no tendrá ninguna posibilidad de éxito ni siquiera de sobrevivir” si él resulta electo. Los mensajes, publicados este martes en su red Truth Social, coincidieron con el proceso de votación y con un contexto de creciente tensión política por el cierre parcial del gobierno federal.

En su publicación, Trump calificó a Mamdani como “un comunista al 100 %” y aseguró que, de llegar al cargo, la Casa Blanca reducirá al mínimo los fondos federales destinados a Nueva York. “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal”, escribió el mandatario. Agregó que “como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

Trump también criticó el historial político de Mamdani, afirmando que “como asambleísta fue un desastre” y que “como alcalde no tiene ninguna posibilidad de devolverle a Nueva York su antigua gloria”. En otro mensaje, advirtió a los votantes republicanos que apoyar al candidato conservador Curtis Sliwa sería “votar por Mamdani”, y pidió respaldar en cambio al ex gobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente.

El demócrata, Zohran Mamdani, es el favorito para ganar la alcaldía de Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

El mandatario incluyó además un comentario dirigido al electorado judío, afirmando: “Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un confeso enemigo de los judíos, es una persona estúpida”.

Sobre la obstrucción parlamentaria

En paralelo a sus mensajes sobre Nueva York, Trump difundió un extenso texto en el que exigió al Congreso poner fin a la obstrucción parlamentaria (filibusterismo), calificándola de “la opción nuclear necesaria” para permitir la aprobación de su agenda legislativa. “Los demócratas tienen muchas más probabilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato y las próximas presidenciales si no eliminamos la obstrucción parlamentaria... Durante tres años no se aprobará nada y se culpará a los republicanos”, escribió.

Trump llama a detener la obstrucción parlamentaria (REUTERS/ARCHIVO)

Según el mandatario, eliminar el filibusterismo permitiría “aprobar todas las políticas republicanas soñadas durante años” y lograr “victorias políticas tras victorias”. Enumeró entre sus prioridades la celebración de “elecciones justas, libres y seguras”, el fortalecimiento de las fronteras, recortes impositivos y energéticos, y la defensa de la Segunda Enmienda. También insistió en que “no habrá hombres en deportes femeninos ni personas transgénero para todos”, reforzando su mensaje hacia el electorado conservador.

En otro mensaje, el presidente se refirió a la situación económica y a la inflación, destacando la caída de los precios de la energía. “Si la asequibilidad es tu problema, vota republicano. Los costos energéticos están cayendo, con la gasolina acercándose a los dos dólares por galón”, escribió, y concluyó: “Cuando la energía baja, todo lo demás la sigue”.

Finalmente, Trump reiteró su consigna con mayúsculas: “ACABEN CON EL FILIBUSTERISMO”, en un cierre que sintetizó su línea de presión hacia el Congreso y su intento de capitalizar el momento electoral para impulsar la agenda republicana.