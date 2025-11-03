Estados Unidos

Una abuela fue asesinada por su nieto adolescente dentro de la iglesia de su comunidad

El menor fue interrogado por las autoridades y confesó el homicidio, aunque no reveló los motivos detrás del crimen

La mujer de la tercera
La mujer de la tercera edad fue hallada dentro del recinto religioso. (Google Maps)

Un adolescente de 17 años fue acusado de asesinato tras la muerte de su abuela, identificada como Ollie Hamilton, de 73 años, dentro de la iglesia local Smith Chapel Holiness Church en la comunidad de Athens, condado de Monroe, el pasado 29 de octubre. Según información confirmada por el Monroe County Coroner, Alan Gurley, paramédicos declararon muerta a la víctima en el lugar tras responder a una llamada de emergencia a las 17:45 hora local.

El incidente conmocionó a la comunidad, ya que Hamilton era considerada una miembro destacada y ampliamente apreciada, según declaraciones del sheriff Kevin Crook. El sospechoso, Jadynn Hamilton, nieto de la víctima, fue arrestado la noche del mismo día y posteriormente confesó el crimen. Las primeras investigaciones apuntan a que el joven estaba presente cuando ocurrieron los hechos y, presuntamente, tras el ataque solicitó ayuda.

El adolescente de 17 años
El adolescente de 17 años está bajo custodia por el asesinato de su abuela. (Monroe County Sheriff's Office)

Las autoridades señalaron que Hamilton no tenía antecedentes previos con la policía y resaltaron la ausencia de un motivo claro al cierre de la instrucción inicial. La víctima fue hallada sin vida en un acceso lateral próximo a la cocina dentro del templo religioso. Agentes de la Oficina del Sheriff de Monroe County interrogaron a presentes en el lugar y recabaron pruebas que centraron la atención en el adolescente, quien más tarde admitió su responsabilidad durante el interrogatorio.

¿Qué pasó en el condado de Monroe?

El sheriff Kevin Crook describió el hecho como “una tragedia de la peor clase”, enfatizando el impacto en la comunidad y en el círculo más cercano de la familia. Crook destacó que dentro de las primeras 24 horas tras el homicidio se confirmó que tanto la víctima como el responsable pertenecían a la misma familia y comunidad religiosa, lo que profundizó la conmoción entre los habitantes de Athens.

Hamilton podría ser juzgado como
Hamilton podría ser juzgado como adulto y enfrentar cadena perpetua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad detalló que Jadynn había ido en busca de ayuda poco después del ataque, lo que llevó a los investigadores a entrevistarlo y, finalmente, obtener una confesión. El monto de la fianza fue establecido en USD500.000, de acuerdo con lo informado por WTVA. Hasta el momento, el joven permanece bajo custodia, sujeto al proceso judicial correspondiente.

Según el Código Penal de Georgia, el cargo de asesinato en primer grado —por el cual está procesado Jadynn Hamilton— puede conllevar una sentencia de cadena perpetua con o sin posibilidad de libertad condicional, o bien la pena de muerte, aunque esta última rara vez se solicita en casos donde el acusado es menor de edad. La ley estatal establece que, en crímenes graves cometidos por adolescentes de 17 años, estos pueden ser juzgados como adultos y enfrentar las mismas penas que un adulto, de acuerdo con el artículo 16-5-1 del Código Oficial de Georgia.

