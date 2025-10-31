Estados Unidos

Calendario lunar 2025: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Cada noche la luna nos enseña la misma cara, sin embargo, desde la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte distinta que va cambiando semana a semana, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

El calendario lunar ocurre debido a la inclinación y forma de su órbita, así como al ángulo cambiante del sol a medida que la luna orbita la tierra. Estas variaciones son las llamadas fases de la luna y hay cuatro principales: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

Calendario lunar octubre 2025

Estas son las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto creciente
Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente y desde el pasado 29 de Octubre de 2025, estamos en la fase de cuarto creciente, esto implica que el satélite natural que rodea nuestro planeta se coloca en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaestados-unidos-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este viernes 31 de octubre

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en San Antonio mañana:

Pronóstico del clima para mañana en Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de repente, por lo que es vital revisar el pronóstico antes de planear tu día

Pronóstico del clima para mañana

Prepárate antes de salir: esta es la proyección del clima para Ashburn

Averigua la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Prepárate antes de salir: esta

Trump redujo las admisiones de refugiados a mínimos históricos y priorizó a los sudafricanos blancos

Organizaciones de derechos humanos rechazan la medida mientras más de 100.000 personas que pasaron verificaciones de seguridad esperan su turno

Trump redujo las admisiones de

Por qué el precio de la electricidad sigue aumentando sin freno en Estados Unidos

El encarecimiento de la energía eléctrica en todo el país presiona la economía de los hogares, con incrementos que superan la inflación y afectan a estados como California, Nueva Jersey y Nueva York

Por qué el precio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Valenzuela dijo que “en 2027

Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que se implemente la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

Atropellaron a un perro en Villa La Angostura y, en lugar de ayudarlo, lo arrojaron herido por un barranco

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian la desaparición forzada del

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

Así funciona la ilusión óptica de los colores que confunde al cerebro humano según dónde se mire

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

TELESHOW
La honestidad de Fede Bal

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”

Del teatro al rock: Gimena Accardi volvió a la actuación en el nuevo videoclip de Lisandro Skar

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi: moda, romance y hoteles cinco estrellas en Milán

Catalina Gorostidi contó el momento que atraviesa en su lucha contra los trastornos alimenticios: “Destrucción absoluta”

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”