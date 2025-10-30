Estados Unidos

Fuerte respaldo de la OEA a la democracia en Guatemala, frente al acoso judicial que sufre el presidente Arévalo

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente se denunciaron los constantes embates ilegales de la justicia penal para forzar la caída del gobierno constitucional

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala,
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, está bajo fuego judicial para forzar su renuncia al cargo

(Desde Washington, Estados Unidos) La Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó hoy su apoyo total al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, frente al acoso judicial encabezado por el magistrado penal Fredy Orellana que había dictado una sentencia que forzaba la caída del gobierno democrático.

Frente a la crisis institucional en Guatemala, Albert Ramdin -secretario General de la OEA- actuó con rapidez y convocó al Consejo Permanente del foro regional para enfatizar el apoyo a la democracia que lidera Arévalo.

La sesión del Consejo Permanente de la OEA hoy completó desde la geopolítica un acto institucional protagonizado ayer por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que anuló la decisión judicial del magistrado Orellana.

El respaldo de la OEA a Guatemala borró las diferencias ideológicas que existen entre los distintos países que conviven en América Latina.

Brasil, Bolivia y Chile, como Estados Unidos, Argentina y Paraguay, dejaron a un costado sus perspectivas sobre la agenda global y exhibieron la unidad continental para evitar que un fallo judicial amañado implique la caída de un gobierno democrático.

El canciller de Guatemala, Carlos
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, durante su exposición en el Consejo Permanente de la OEA. A su lado, el secretario General del foro regional, Albert Ramdin

“Los hechos recientes configuran un intento grave de debilitar la institucionalidad democrática mediante el uso del derecho penal como herramienta de persecución política, dirigida contra funcionarios y funcionarias públicas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y representantes indígenas”, denunció Carlos Ramiro Martínez, canciller de Guatemala.

Y completó: “El gobierno de Guatemala mantiene un compromiso irrestricto con la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción".

Tras el discurso del canciller Martínez, la mayoría de los miembros de la OEA expresaron su respaldo a Guatemala. El foro regional actuó como escenario clave para ratificar el respaldo a la instituciones democráticas, cuando las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua aparecen con una fragilidad inédita.

Albert Ramdin, secretario General de
Albert Ramdin, secretario General de la OEA

“La Organización de los Estados Americanos se mantiene firmemente en la defensa de la democracia, el orden constitucional y la voluntad soberana del pueblo en todo el hemisferio. Estos no son solo ideales abstractos. Son la base de la paz y la prosperidad para todos los pueblos de las Américas. Es en este contexto que reafirmamos la importancia de salvaguardar el funcionamiento pleno e ininterrumpido de las instituciones democráticas en Guatemala, en estricto apego a la Constitución y al Estado de derecho”, afirmó Albert Ramdin, secretario General de la OEA.

“Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, Estados Unidos busca fortalecer las instituciones, proteger las libertades fundamentales y defender y reforzar la integridad electoral", señaló Kimberley Penland, en nombre de la administración republicana.

“Es una sana práctica que no se judicialice la política y no se politice la justicia. Esa sana práctica es más fácil expresarla que asegurarla en la realidad. Pero una institucionalidad democrática fuerte a partir de la división de poderes son los instrumentos que tiene el sistema democrático para ejercer los controles y balances imprescindibles”, sostuvo el embajador argentino, Carlos Cherniak.

Y añadió: “Mantengamos esta solidaridad activa con Guatemala y con cualquier caso que puede ocurrir y seamos conscientes de que mientras tengamos gobiernos en el hemisferio que violen la carta democrática, los mismos representan una amenaza a nuestras democracias".

“Hoy más que nunca resulta esencial defender en Guatemala los pilares fundamentales de las democracias representativas, la realización de elecciones libres y transparentes, acatando los resultados electorales, el respeto al Estado de derecho, a la separación y independencia del Poder Ejecutivo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales", dijo Raúl Florentín, embajador de Paraguay en la OEA.

Carlos Cherniak, embajador argentino en
Carlos Cherniak, embajador argentino en la OEA

Al cabo de dos horas de discursos en apoyo a Guatemala, terminó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Todos los estados miembros del foro regional se comprometieron a monitorear la situación política en Guatemala, asumiendo que una facción del Poder Judicial liderada por Consuelo Porras -fiscal general- y el juez Orellana continuará en su decisión política de terminar con la presidencia de Arévalo.

Temas Relacionados

OEAGuatemalaBernardo ArévaloAlbert RamdinFredy OrellanaCarlos Ramiro Martínez

Últimas Noticias

Autoridades alertan por una droga “más potente que el fentanilo” que se expande en Estados Unidos

Estos opioides de laboratorio, detectados por primera vez en 2019, ya se vinculan con miles de emergencias médicas y una rápida expansión en el mercado ilegal

Autoridades alertan por una droga

Un suplemento dietético fue retirado del mercado por contaminación con E. coli

La FDA anunció que el “recall” continúa activo y exhortó a los consumidores a desechar el producto o solicitar un reembolso total

Un suplemento dietético fue retirado

EEUU ofreció ayuda humanitaria al pueblo de Cuba por el azote del huracán Melissa

Marco Rubio dijo que el gobierno norteamericano está preparado para socorrer de forma inmediata a la población afectada de la isla

EEUU ofreció ayuda humanitaria al

Top 10 Prime Video Estados Unidos: las mejores películas que están robando la atención del público

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Top 10 Prime Video Estados

¿Por qué el fin del horario de verano es una pesadilla para los padres?

El ajuste anual altera rutinas, afecta el descanso infantil y complica las mañanas familiares, según expertos en sueño

¿Por qué el fin del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los detalles de la primera

Los detalles de la primera medicación específica para la talla baja que llega a la Argentina

Kicillof criticó al Gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión de gobernadores en Casa Rosada

Empresas y provincias vuelven a emitir bonos y suman una oferta de dólares clave para el Gobierno

El gremio de controladores anunció 9 paros para la aviación de carga durante noviembre

Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Chery Tiggo 9 supera una

Chery Tiggo 9 supera una de las pruebas de choque más exigentes de la industria

Un adolescente murió tras caer de un piso 20 en medio de una protesta de ultraortodoxos en Israel

Rodrigo Paz dijo que Luis Arce debe evitar el ingreso de estructuras criminales a Bolivia tras la operación en Río de Janeiro

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

TELESHOW
Alejandra Maglietti abrió las puertas

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”

Lucía Galán celebra Halloween en México: su insólita “pareja” desató furor entre su público

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron el aniversario de su amor con besos y humor: “Al final te chapé”

Daniela Christiansson mostró junto a su hija quién la acompaña en su embarazo lejos de Maxi López

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta