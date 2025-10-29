Estados Unidos

Alerta de clima: se esperan hasta 20 centímetros de nieve en estas zonas de Estados Unidos

Las autoridades también lanzaron advertencias por temperaturas de calor extremo en el sur del país

Por Daniela Mérida

Se esperan temperaturas extremas en
Se esperan temperaturas extremas en varias zonas de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una importante nevada afecta a zonas de alta montaña en Washington, mientras partes del sur de California se preparan para una ola de calor, según reportó el National Weather Service (NWS). La NWS ha emitido una advertencia para áreas por encima de los 1.200 metros [4,000 pies], anticipando la caída de hasta 20 centímetros [8 pulgadas] de nieve hasta la mañana del miércoles. Las previsiones indican que el inicio del evento comenzó el martes por la noche, con un impacto directo en los desplazamientos locales.

De acuerdo con el NWS, los residentes de las regiones afectadas deben prever “condiciones de conducción invernales peligrosas” y extremar precauciones al transitar, lenta la velocidad y manteniendo vigilados los caminos. En este contexto, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) reportó 320 accidentes mortales y 22.293 personas heridas en 2023 en los Estados Unidos en condiciones de nieve o aguanieve.

La advertencia del NWS se dirige específicamente a los habitantes y viajeros en los condados Whatcom y Skagit y el Washington Pass, donde se estima que se registrarán entre 15 y 20 centímetros [6 y 8 pulgadas] de acumulación de nieve en zonas entre 1.370 m y 1.525 m [4.500 y 5.000 pies] hasta la mañana del miércoles. El organismo ha informado que el pico de nevadas ocurrirá en la madrugada, solicitando a la población “estar preparada para posibles cortes de energía a lo largo del día”.

En el extremo opuesto de
En el extremo opuesto de la Costa Oeste, los californianos reciben advertencias por calor extremo. (Familia VisualesIA)

Condiciones y recomendaciones para los viajes

El NWS indicó que quienes transiten por el Washington Pass, especialmente en elevaciones superiores a los 1.200 metros [4.000 pies], deberán prever afectaciones durante la mañana del miércoles, ya que “podría impactar los viajes por el paso.” La oficina del NWS en Spokane informó a través de X el martes por la noche: “La nieve cae sobre los pasos Stevens, Washington y Sherman. La nevada se desarrollará en Lookout Pass en 1 a 2 horas más”.

La agencia sugiere que los automovilistas circulen con precaución y eviten adelantar a las máquinas quitanieves. Además, el NWS recomienda portar un kit de viaje invernal con elementos como raspador de parabrisas, cables para arranque, linterna, manta y alimentos no perecederos. Si los viajeros quedan varados, aconseja no intentar desplazarse a pie para pedir ayuda y, en cambio, atar un pedazo de tela a la antena del vehículo para indicar la necesidad de auxilio.

Los accidentes se incrementan ante la llegada de las nevadas

Se recomienda a los conductores
Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante las nevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NHTSA subrayó la importancia de mantener una mayor distancia entre vehículos y conducir a menor velocidad en condiciones de nevada. También reiteró que la probabilidad de accidentes se incrementa cuando hay acumulación de nieve o aguanieve en el pavimento, como sucedió en los casos documentados el año pasado.

Quienes requieran información actualizada pueden visitar la página de pronósticos de montaña Seattle/Tacoma de la NWS para acceder a datos en tiempo real y advertencias sobre condiciones climáticas peligrosas. Además, el Departamento de Transporte del Estado de Washington provee reportes sobre el estado de las rutas principales a través de sus canales oficiales, actualizando la situación en los pasos montañosos de importancia regional.

