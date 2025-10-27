Estados Unidos

Donald Trump dijo que no se postulará en 2028 y mencionó a JD Vance y Marco Rubio como posibles candidatos

Nadie puede ser elegido para un tercer mandato en Estados Unidos, aunque sí podría ser vicepresidente y asumir el máximo cargo si su compañero de fórmula dimitiera. Sin embargo, prefirió enfocarse en una posible sucesión

Trump dice que no se postulará a presidente en 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó postularse a la vicepresidencia en las elecciones de 2028, una estrategia que algunos de sus partidarios han sugerido para permitir que el presidente republicano cumpla un mandato adicional.

Estas declaraciones fueron las más recientes de Trump sobre el tema, del que ha insinuado en declaraciones públicas y con gorras de “Trump 2028” que reparte en la Casa Blanca.

Nadie puede ser elegido presidente de Estados Unidos por tercera vez, según la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos.

Algunos han sugerido que una forma de eludir esta prohibición sería que Trump se presentara a la vicepresidencia, mientras que otro candidato se presentara a la presidencia, ganara y luego presentase la renuncia. Eso permitiría que Trump asumiera de nuevo el máximo cargo. Los opositores han cuestionado si esto sería legal.

Refiriéndose al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, Trump también afirmó que eran personas destacadas que podrían postularse para el cargo. Rubio, presente detrás suyo durante la declaracioón, sonrió mientras meneaba y bajaba la cabeza tras ser nombrado, y en cambio asintió con fuerza cuando se mencionó al actual vice, Vance.

Donald Trump viaja junto a
Donald Trump viaja junto a Marco Rubio

“Bueno, tenemos gente estupenda. No tengo que entrar en detalles. Pero tenemos a uno de ellos aquí mismo, Marco Rubio. Tenemos a JD [Vance], obviamente, el vicepresidente es genial”, dijo Trump a bordo de su avión.

“Creo que Marco es genial. No estoy seguro de si alguien se presentaría contra esos dos. Creo que si alguna vez formaran un grupo, sería imparable, de verdad, lo creo. Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores resultados en las encuestas; es terrible. Tengo mis mejores resultados”, agregó el presidente.

Trump llegó este lunes a Japón, donde se reunirá con el emperador Naruhito, mantendrá conversaciones con la primera ministra Sanae Takaichi y pronunciará un discurso a bordo del portaavionesUSS George Washington.

Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, Trump también firmará acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval. Según medios locales, el presidente estadounidense incluso podría recibir algunas pelotas de golf bañadas en oro.

En materia económica y las negociaciones comerciales, las importaciones japonesas a Estados Unidos están sujetas a aranceles del 15%, menos que el 25% impuesto inicialmente. Las exportaciones de automóviles japoneses a Estados Unidos cayeron un 24% en septiembre en términos de valor interanual. Durante su visita, Trump se reunirá con el presidente de Toyota y otros líderes empresariales para tratar estos temas.

Según el acuerdo alcanzado en julio, se espera que Japón invierta 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, aunque Tokio indicó que solo entre el 1 y 2% será inversión directa, y el resto estará cubierto por préstamos y garantías. Washington también busca que Japón deje de comprar energía rusa, importar gas estadounidense y participar en un proyecto de gasoducto en Alaska.

Días antes de iniciar su gira por el continente asiático, Trump elogió a Sanae Takaichi, la primera mujer primera ministra de Japón, y destacó su cercanía con el ex primer ministro Shinzo Abe. "He oído cosas maravillosas sobre ella“, afirmó.

(Con información de Reuters)

