Estados Unidos

La marina de EEUU inició la evacuación de familias de Guantánamo ante la amenaza del huracán Melissa

Más de 1.000 personas, incluidas familias de militares y contratistas extranjeros, serán alojadas temporalmente en Florida mientras avanza el fenómeno meteorológico

Rossana Marín

Rossana Marín

Evacuación de familias estadounidenses ante
Evacuación de familias estadounidenses ante la inminente llegada del huracán Melissa a Guantánamo. (REUTERS/Mandel Ngan)

La Marina de Estados Unidos inició la evacuación de cientos de ciudadanos estadounidenses y sus mascotas desde la base naval de Guantánamo Bay, Cuba, hasta Florida, ante la inminente llegada del huracán Melissa, según informaron fuentes militares citadas por The New York Times.

La medida se adoptó el sábado 25 de octubre, días antes de que se pronostique el paso del fenómeno por la región oriental cubana, que podría impactar gravemente la zona donde residen más de 4.000 personas.

El comandante de la base amplió este fin de semana una orden de evacuación previa, incluyendo ahora a “ciudadanos estadounidenses no esenciales para la misión”, entre ellos familias, maestros, personal sanitario y contratistas extranjeros bajo vínculos contractuales con el Departamento de Defensa. “Comenzamos a evacuar a todas las personas identificadas como no esenciales para la operación de la base. Su seguridad es nuestra prioridad”, explicó el Capitán de la Marina John Fage.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán Melissa se ha intensificado hasta alcanzar la categoría cuatro en las últimas horas y existe la posibilidad de que llegue a categoría cinco la noche de este domingo 26 de octubre. Las proyecciones estiman que alcanzará territorio jamaicano el lunes y posteriormente tocará tierra cerca de Guantánamo Bay antes del amanecer del miércoles.

Operativo de evacuación y logística

De acuerdo con información divulgada por el New York Times, el operativo incluyó la contratación de cuatro vuelos comerciales y el envío de un avión de carga C-17 procedente de Charleston, Carolina del Sur, para trasladar aproximadamente a 1.000 militares, familiares y civiles.

El proceso se desarrolla de forma escalonada desde el viernes, cuando empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron la instrucción de “reubicarse en un lugar seguro designado en el continente”.

El huracán Melissa, que se
El huracán Melissa, que se fortaleció a categoría 4, se mueve hacia el oeste en el Mar Caribe hacia Jamaica.(CIRA/NOAA/REUTERS)

El sábado, la directiva se extendió a los ciudadanos estadounidenses no esenciales, a quienes se les pidió empaquetar pertenencias de hasta 20 kilogramos y estar listos para abordar vuelos chárter rumbo a Florida entre sábado y domingo.

Según residentes del enclave, el movimiento comenzó la mañana del sábado, con familias cargando bebés en carritos y perros en jaulas, en medio de filas largas y altas temperaturas. “A pesar del caos, las largas filas bajo el calor cubano, los autobuses repletos y las terminales llenas, el ambiente se ha mantenido tranquilo”, relató un habitante, quien optó por el anonimato tras la instrucción de no hablar con reporteros en la isla.

Los evacuados serán recibidos primero en Miami, donde el personal de Aduanas y Protección Fronteriza realizará su procesamiento migratorio. Las autoridades informaron que su estadía allí será transitoria y que podrían ser alojados en Florida hasta un máximo de dos semanas antes de poder volver a la base. Anteriormente, el protocolo ha incluido el traslado de evacuados a la estación naval aérea de Pensacola y, en esta ocasión, algunos residentes estarían siendo redirigidos a Fort Lauderdale.

Guantánamo Bay alberga a más
Guantánamo Bay alberga a más de 4.000 residentes, incluyendo militares y contratistas extranjeros. (REUTERS/Lucas Jackson)

Vulnerabilidad de la base y medidas de precaución

Guantánamo Bay ocupa un área de 116 kilómetros cuadrados y cuenta con puntos vulnerables en situaciones de clima extremo, incluyendo parques de casas temporales instalados en los últimos 20 años, que podrían no soportar vientos fuertes ni torrenciales lluvias. “La base tiene instalaciones que no están diseñadas para resistir huracanes mayores. Nuestra prioridad es proteger la vida”, agregó un portavoz oficial.

Desde el viernes, incluso antes de que Melissa intensificara, las autoridades comenzaron a cancelar actividades. Entre las medidas de seguridad adoptadas figuran la suspensión del estreno de la película biográfica de Bruce Springsteen “Deliver Me from Nowhere”, el cierre de la bahía para actividades náuticas y submarinismo, y la clausura del campo de golf de nueve hoyos.

Mientras la Marina continúa el proceso de evacuación y monitorea el avance del fenómeno meteorológico, la prioridad sigue siendo “minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los residentes”, informaron fuentes oficiales.

