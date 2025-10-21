Trump dijo que espera un “buen” acuerdo con Xi Jinping pero advirtió que el encuentro podría cancelarse

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano mientras caminan por la finca Mar-a-Lago tras una reunión bilateral en Palm Beach, Florida, Estados Unidos. 7 de abril de 2017 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba cerrar un “buen” acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que el encuentro entre ambos podría ser cancelado.

Trump ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

“Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto”, dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: “Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga ‘no quiero reunirme. Es demasiado desagradable’”.

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se iba a reunir con Xi en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año.

Pero el 10 de octubre amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Beijing impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura. El lunes dijo de nuevo que se reunirán y que su viaje a China “a principios del próximo año” estaba “más o menos fijado”.

Un dron muestra un buque portacontenedores en un puerto en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China, el 10 de octubre de 2025 (cnsphoto via REUTERS)

Xi no es el único líder con el que el Trump ha mostrado un cambio de actitud recientemente.

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest en dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro “en el futuro inmediato”.

El lunes, Trump señaló las tierras raras, el fentanilo y la soja como los principales temas de disputa con China. Dijo que Estados Unidos quiere que China detenga el envío de fentanilo y reanude las compras de soja, además de evitar que “jueguen al juego de las tierras raras” con Washington.

“No quiero que jueguen al juego de las tierras raras con nosotros”, declaró Trump a bordo del Air Force One el domingo, de regreso a Washington desde Florida. Días antes, había amenazado con imponer un arancel del 100% a los envíos chinos, luego de que Beijing anunció amplios controles sobre esos minerales estratégicos.

Trump también afirmó que Estados Unidos quiere que China “detenga el fentanilo”, en referencia a su acusación de que Beijing no ha controlado las exportaciones del opioide y de sus precursores químicos, lo que contribuye a la crisis de adicciones en EEUU. Otra exigencia clave fue que el país asiático reanude las compras de soja. Los tres temas, añadió, eran “cosas muy normales”.

Al ser consultado por Fox News sobre su amenaza de elevar los aranceles, Trump señaló que el gravamen “no es sostenible”, aunque “podría mantenerse”. Agregó que mantiene una buena relación con Xi Jinping y espera reunirse con él en Corea del Sur, durante la cumbre de APEC a finales de mes. “Creo que estaremos bien con China, pero necesitamos un acuerdo justo”, dijo.