Estados Unidos

Trump dijo que espera un “buen” acuerdo con Xi Jinping pero advirtió que el encuentro podría cancelarse

El presidente estadounidense ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con su homólogo chino en la cumbre APEC de Corea del Sur la próxima semana

Guardar
FOTO ARCHIVO: El presidente de
FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano mientras caminan por la finca Mar-a-Lago tras una reunión bilateral en Palm Beach, Florida, Estados Unidos. 7 de abril de 2017 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba cerrar un “buen” acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que el encuentro entre ambos podría ser cancelado.

Trump ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

“Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto”, dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: “Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga ‘no quiero reunirme. Es demasiado desagradable’”.

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se iba a reunir con Xi en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año.

Pero el 10 de octubre amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Beijing impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura. El lunes dijo de nuevo que se reunirán y que su viaje a China “a principios del próximo año” estaba “más o menos fijado”.

Un dron muestra un buque
Un dron muestra un buque portacontenedores en un puerto en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China, el 10 de octubre de 2025 (cnsphoto via REUTERS)

Xi no es el único líder con el que el Trump ha mostrado un cambio de actitud recientemente.

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest en dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro “en el futuro inmediato”.

El lunes, Trump señaló las tierras raras, el fentanilo y la soja como los principales temas de disputa con China. Dijo que Estados Unidos quiere que China detenga el envío de fentanilo y reanude las compras de soja, además de evitar que “jueguen al juego de las tierras raras” con Washington.

“No quiero que jueguen al juego de las tierras raras con nosotros”, declaró Trump a bordo del Air Force One el domingo, de regreso a Washington desde Florida. Días antes, había amenazado con imponer un arancel del 100% a los envíos chinos, luego de que Beijing anunció amplios controles sobre esos minerales estratégicos.

Trump también afirmó que Estados Unidos quiere que China “detenga el fentanilo”, en referencia a su acusación de que Beijing no ha controlado las exportaciones del opioide y de sus precursores químicos, lo que contribuye a la crisis de adicciones en EEUU. Otra exigencia clave fue que el país asiático reanude las compras de soja. Los tres temas, añadió, eran “cosas muy normales”.

Al ser consultado por Fox News sobre su amenaza de elevar los aranceles, Trump señaló que el gravamen “no es sostenible”, aunque “podría mantenerse”. Agregó que mantiene una buena relación con Xi Jinping y espera reunirse con él en Corea del Sur, durante la cumbre de APEC a finales de mes. “Creo que estaremos bien con China, pero necesitamos un acuerdo justo”, dijo.

Temas Relacionados

TrumpXi JinpingGuerra comercialarancelesChina

Últimas Noticias

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Disney+ Estados Unidos: Estas son

Un resplandor verde en murciélagos de América del Norte sorprende a la ciencia y abre incógnitas sobre la vida nocturna

Investigadores de la Universidad de Georgia detectaron fotoluminiscencia homogénea en alas y extremidades de varias especies. El hallazgo plantea nuevas líneas de investigación en ecología y la evolución de estos mamíferos

Un resplandor verde en murciélagos

La venta de biblias se disparó en Estados Unidos tras el asesinato de Charlie Kirk

La muerte del líder conservador impulsó la venta de 2,4 millones de biblias en un solo mes, con un interés inédito entre los más jóvenes

La venta de biblias se

Difunden imágenes de la persona sospechosa de abandonar a una bebé recién nacida en el metro de Nueva York

El hallazgo de la pequeña ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana del lunes, cuando un usuario del transporte alertó sobre la presencia de una bebé envuelta en una manta y con el cordón umbilical aún adherido

Difunden imágenes de la persona

Le envió un mensaje por Facebook a su víctima diciendo “Así que te violé”; ahora fue condenado a prisión

Shannon Keleer fue atacada sexualmente por un hombre que forzó la entrada de su dormitorio cuando ella era estudiante universitaria de primer año; 12 años después y luego de una extradición, él pagará por el crimen

Le envió un mensaje por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Coqueluche en Argentina: aumentan los

Coqueluche en Argentina: aumentan los casos y recomiendan reforzar la vacunación en niños y adultos

Horror en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo en una fiesta en su casa y su madre lo delató

Trabajadores del Garrahan iniciaron otra protesta exigiendo la aplicación de la ley de emergencia pediátrica

Ruta 7: un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y los vecinos se robaron a los animales

Cambios de Gabinete: uno por uno, los ministros que se van, los que podrían irse y los reemplazantes que suenan

INFOBAE AMÉRICA
El líder golpista de Madagascar

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

La Filarmónica de Israel en Nueva York: el tenso clima exterior no empañó “la voz de la música”

Zelensky advirtió que la demora de Estados Unidos en enviar misiles Tomahawk a Ucrania enfría la vía diplomática con Rusia

Estados Unidos evalúa imponer aranceles del 100% a Nicaragua y expulsarla del tratado de libre comercio

Recuperando el pulmón natural de Lima: así avanza el plan científico para salvar las Lomas de Mangomarca

TELESHOW
Úrsula Corberó mostró con felicidad

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis