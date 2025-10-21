Estados Unidos

Tras la suspensión de su encuentro con Putin, Trump dijo que no quiere perder el tiempo en una “reunión inútil”

El presidente estadounidense anticipó que informará sobre posibles avances diplomáticos en los próximos días y pidió a ambos países frenar el enfrentamiento

Tras la suspensión de su encuentro con Putin, Trump dijo que no quiere perder el tiempo en una “reunión inútil” (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este martes el aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, argumentando que no desea “una reunión desperdiciada” debido a las dificultades para alcanzar un acercamiento entre Moscú y Kiev. Trump respondió a los periodistas en la Casa Blanca que “no quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo” al ser consultado sobre las razones del retraso del encuentro, inicialmente programado para dentro de unas dos semanas.

Durante un acto en la oficina presidencial estadounidense con motivo de la festividad india del Diwali, Trump instó a ambos países a cesar el enfrentamiento militar. “Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente”, expresó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo subrayó que tanto Rusia como Ucrania deberían replegar tropas para contener la violencia. Asimismo, anticipó que en los “próximos dos días” notificará públicamente sobre avances relacionados con este asunto, al asegurar que “están sucediendo muchas cosas” en el frente diplomático.

Estados Unidos descartó una reunión entre Trump y Putin después de conocerse la condiciones del Kremlin (REUTERS/ARCHIVO)

Estados Unidos descartó este martes una reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, según fuentes citadas por AFP, AP, EFE y medios estadounidenses. A través de uno de sus voceros, la Casa Blanca informó que “no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, después de que el Kremlin planteara condiciones específicas para una posible cumbre.

Pocos días antes, Trump se mostró especialmente entusiasmado respecto a la cita, al anunciar en sus redes sociales que ambos mandatarios se encontrarían “dentro de dos semanas en Budapest”, declaración que siguió a una llamada telefónica que él mismo calificó como “un avance”. El presidente estadounidense también sostuvo que la cumbre permitiría abordar directamente el conflicto en Ucrania y el suministro de misiles Tomahawk, aludiendo a su capacidad de entendimiento personal con Putin y asegurando que podría lograr el fin de la guerra en apenas un día si volvía a la Casa Blanca. Este optimismo contrastó con la frustración que el propio Trump reconoció sentir tras no concretar un acuerdo rápido, a pesar de encuentros previos, como el celebrado en agosto en Alaska, cuando Putin visitó territorio occidental por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Trump había anunciado una cumbre en Budapest para abordar el conflicto en Ucrania y misiles Tomahawk (REUTERS/Kevin Lamarque)

Más temprano, Rusia ya había puesto en suspenso el encuentro al descartar tajantemente un alto el fuego en Ucrania e insistir en erradicar antes las causas originales del conflicto. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insistió en que Moscú solo aceptaría avanzar si se abordaban las “causas originales del conflicto”, como las aspiraciones de Kiev a ingresar en la OTAN y la protección de los derechos de la población rusoparlante. Lavrov afirmó en rueda de prensa que “lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage”.

Lavrov insiste en que la entrada de Ucrania a la OTAN y los derechos de rusoparlantes son temas clave (REUTERS/ARCHIVO)

Simultáneamente, Volodimir Zelensky y los líderes de la Unión Europea (UE) respaldaron la propuesta de Trump sobre la urgencia de cesar las hostilidades y emplear la actual línea de contacto como base para las negociaciones. Lavrov rechazó esta posibilidad, recalcando que un cese del fuego “supondría una contradicción con lo acordado en Alaska” y aseguró que Rusia considera estar “avanzando en todos los sectores del frente”, mientras continúa su ofensiva militar para controlar Donbás.

Este martes la cadena CNN informó también sobre el aplazamiento de la reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Lavrov, que había sido prevista para esta semana. El medio dijo que el encuentro fue suspendido por divergencias sobre un posible cese de las hostilidades. Lavrov explicó que Washington llegó a la conclusión de que la postura rusa se mantiene firme en sus demandas y ambos diplomáticos solo acordaron “continuar los contactos telefónicos”.

Se aplaza la reunión entre Marco Rubio y Lavrov por desacuerdos sobre el cese de hostilidades en Ucrania

Fuentes rusas y estadounidenses coincidieron en señalar que la preparación de una cumbre entre Trump y Putin “exige una preparación concienzuda” y podría prolongarse debido a factores logísticos y políticos, como la necesidad de que Putin cruce el espacio aéreo de la Unión Europea y la OTAN, así como la vigencia de una orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional (CPI).

