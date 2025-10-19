Estados Unidos

Un muerto y 13 heridos tras atropello masivo en una fiesta infantil en Maryland

Ocho de los heridos son niños y seis son adultos. Una menor y un bebé fueron ingresados en estado crítico a diferentes centros hospitalarios de la región

Rossana Marín

Rossana Marín

Ocho niños, de entre 1
Ocho niños, de entre 1 y 17 años, resultaron heridos, al igual que seis adultos, reportaron las autoridades locales de Bladensburg. (NewsNation/DC News Now)

La tranquilidad de una celebración familiar en Bladensburg, Maryland, se convirtió en caos la noche del sábado 18 de octubre, cuando un vehículo embistió un grupo de personas que participaba en un cumpleaños, dejando como saldo una persona muerta y 13 heridas, entre ellas varios niños. El conductor, identificado como un hombre de 66 años de Washington, D.C., abandonó la escena y se entregó a las autoridades horas después.

Según informaron el New York Times y ABC News, el incidente ocurrió aproximadamente a las 22:15 en un barrio residencial cerca de la capital de Estados Unidos. El automóvil arremetió contra una carpa ubicada frente a una vivienda donde se reunían familiares y amigos para celebrar el cumpleaños de un menor. Ocho de los heridos eran niños con edades que iban de un año hasta 17, y seis eran adultos.

El jefe del Departamento de Policía de Bladensburg explicó que, tras el siniestro, el conductor huyó del lugar a pie. Las autoridades indicaron que “el individuo dejó el vehículo y se dio a la fuga”, acción que originó una intensa búsqueda en toda la zona.

La entrega del sospechoso ocurrió al día siguiente. Un investigador de la policía lo entrevistó y se encuentra bajo evaluación de cargos criminales. The New York Times destacó que las causas del atropello aún no han sido esclarecidas, mientras los detectives continúan reuniendo pruebas y testimonios.

Un vehículo arrolló a un
Un vehículo arrolló a un grupo de personas reunidas en una carpa para un cumpleaños. (NewsNation/DC News Now)

Entre las víctimas se encontraba Ashley Hernández Gutiérrez, de 31 años y residente de Washington, D.C., quien murió por la gravedad de las lesiones. De acuerdo con el reporte oficial, tres adultos permanecen hospitalizados, uno espera atención médica y otro ya fue dado de alta.

En cuanto a los menores afectados, “siete de los niños recibieron atención médica y fueron dados de alta; uno permanece internado en condición estable”, según informaron las autoridades a ABC News.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George intervino de inmediato, trasladando a los afectados a diferentes centros hospitalarios en la región. “Una menor y un bebé fueron ingresados en estado crítico, mientras que el resto de los heridos presentaban lesiones graves, aunque no mortales”, detalló la institución mediante sus redes sociales.

El hecho sorprendió al vecindario de Bladensburg, una localidad ubicada unos kilómetros al noreste de Washington, D.C., donde predominan actividades comunitarias y reuniones familiares al aire libre.

La policía mantiene bajo investigación
La policía mantiene bajo investigación las causas por las que el vehículo irrumpió en la celebración y evalúa cargos criminales contra el sospechoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testigos expresaron su conmoción ante la magnitud de lo sucedido. “Fue un momento de desconcierto absoluto”, relató uno de los vecinos entrevistados por The New York Times bajo anonimato debido a la investigación abierta.

A raíz del suceso, las autoridades locales han programado una conferencia de prensa para el lunes 20 de octubre, con el objetivo de entregar más información sobre el sospechoso y los avances en la investigación. “La colaboración con la Fiscalía del Estado está en curso, y se prevé la formulación de cargos penales contra el conductor”, aclaró el Departamento de Policía en su último comunicado.

El nombre del conductor, según lo establece la ley local, no ha sido revelado públicamente. Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa por nuevas actualizaciones del caso, en especial sobre el estado de los niños que continúan recibiendo tratamiento médico.

La investigación sobre las causas del incidente sigue activa, y las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para aportar información y testimonios, con el fin de esclarecer los detalles que llevaron a este atropello masivo durante la celebración de un cumpleaños infantil.

