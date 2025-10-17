Estados Unidos

Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este viernes 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Ricardo Piña

Guardar
Los residentes de Reston podrán
Los residentes de Reston podrán disfrutar de un clima que permita realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el clima en el día y en la noche?

Se espera que este viernes
Se espera que este viernes en Reston el clima esté despejado con temperaturas templadas. (Wikimedia)
  • El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 44 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).
  • Se espera un viento tranquilo.
  • En la noche, el cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).
  • El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del sur de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 16 de octubre a las 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia

Entérate de cual es la
Entérate de cual es la mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia. (Wikimedia)

Julio es el mes más cálido en Reston, Virginia, con máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C.

La temporada de calor se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, con temperaturas máximas diarias normalmente superiores a los 26 °C, condiciones óptimas para actividades al aire libre, especialmente desde principios de junio hasta principios de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre, según la puntuación de turismo.

La temporada de frío tiene lugar del 1 de diciembre al 3 de marzo. Durante este periodo, las temperaturas máximas diarias no suelen superar los 11 °C. El mes de enero destaca como el más frío, con mínimas promedio de -4 °C y máximas de 6 °C.

A lo largo del año, el clima en Reston presenta veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevosos, y cielos parcialmente nublados, con temperaturas anuales que oscilan habitualmente entre -4 °C y 30 °C, siendo poco frecuente que desciendan por debajo de -1 °C o superen los 34 °C.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Una nueva cirugía permite extirpar el cáncer de mama y reconstruir el seno en la misma operación

Un innovador procedimiento realizado en Nueva York logra unir la mastectomía y la reconstrucción inmediata del seno, acortando tiempos de hospitalización y acelerando la recuperación de las pacientes

Una nueva cirugía permite extirpar

Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Ranking Spotify en Estados Unidos:

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana viernes 17 de octubre en Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: este es

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este viernes 17 de octubre

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en San Antonio mañana:

Este es el calendario lunar de la semana en Estados Unidos

Cada semana trae nuevas etapas en el ciclo de la Luna. Descubre que nos depara en las siguientes noches

Este es el calendario lunar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las enfermedades más

Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

El mensaje mafioso para el hijo del fundador de la banda narco Los Monos tras la balacera al hospital de Rosario

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron al hijo del presidente

Detuvieron al hijo del presidente boliviano Luis Arce por una denuncia de violencia familiar

Sello con olor croissant: así es la estampilla que conquista a filatelistas y apasiona a coleccionistas en Francia

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

TELESHOW
Zaira Nara rechazó sumarse a

Zaira Nara rechazó sumarse a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López: “Hoy gano más con mis marcas”

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El llanto del Chino Leunis por el mensaje de su mamá: “Cuando uno va creciendo se da cuenta que los padres no son eternos”

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”