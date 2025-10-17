Clima Reston mañana: lo que necesitas saber sobre el estado del tiempo de este viernes 17 de octubre

Los residentes de Reston podrán disfrutar de un clima que permita realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que genera que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el clima en el día y en la noche?

Se espera que este viernes en Reston el clima esté despejado con temperaturas templadas.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 44 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).

Se espera un viento tranquilo.

En la noche, el cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).

El viento será tranquilo, cambiando a una brisa del sur de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 16 de octubre a las 7:52 p. m. EDT.

El clima en Estados Unidos

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia

Entérate de cual es la mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia.

Julio es el mes más cálido en Reston, Virginia, con máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C.

La temporada de calor se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, con temperaturas máximas diarias normalmente superiores a los 26 °C, condiciones óptimas para actividades al aire libre, especialmente desde principios de junio hasta principios de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre, según la puntuación de turismo.

La temporada de frío tiene lugar del 1 de diciembre al 3 de marzo. Durante este periodo, las temperaturas máximas diarias no suelen superar los 11 °C. El mes de enero destaca como el más frío, con mínimas promedio de -4 °C y máximas de 6 °C.

A lo largo del año, el clima en Reston presenta veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevosos, y cielos parcialmente nublados, con temperaturas anuales que oscilan habitualmente entre -4 °C y 30 °C, siendo poco frecuente que desciendan por debajo de -1 °C o superen los 34 °C.