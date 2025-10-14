Trump podría suspender la compra de aceite de cocina a China en respuesta al bloqueo de soja estadounidense

El presidente de Estados Unidos amenazó con nuevas represalias en la disputa comercial con Beijing (Reuters)

Estados Unidos y China profundizaron su conflicto comercial tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de terminar con la compra de aceite de cocina al país asiático. Esta advertencia surge después de que Beijing decidiera suspender sus adquisiciones de soja estadounidense, intensificando la ya compleja relación entre ambas economías.

En sus redes sociales, el presidente señaló: “Estamos considerando terminar con los negocios con China relacionados con el aceite de cocina y otros elementos comerciales, como represalia. Por ejemplo, podemos producir fácilmente nuestro propio aceite de cocina; no necesitamos comprarlo a China”, escribió Trump.

La administración estadounidense busca alternativas ante la reducción de compras agrícolas por parte de China (Reuters)

Las importaciones de grasas animales, aceites procesados y aceites usados por parte de Estados Unidos han crecido notablemente en los últimos años, según datos oficiales citados por Bloomberg. Estos insumos, fundamentales para los biocombustibles, provienen en grandes volúmenes de China, que en 2024 alcanzó cifras históricas de exportación hacia el mercado estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Agricultura.

Las importaciones de este insumo desde Asia alcanzaron cifras récord según datos oficiales recientes (COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS)

La interrupción del flujo comercial de aceite de cocina podría suponer un impacto inmediato para el sector agrícola estadounidense y los mercados energéticos, ya que se trata de una materia prima crucial para los biocombustibles. Empresas como Archer-Daniels-Midland Co. y Bunge Global SA experimentaron variaciones en sus acciones tras difundirse la amenaza, recuperando parte de las pérdidas iniciales por el temor a una profundización de la guerra comercial.

El portavoz comercial estadounidense, Jamieson Greer, citado por Bloomberg, confirmó que altos representantes de ambos países dialogaron recientemente para reducir tensiones y que sigue prevista una reunión entre Trump y Xi Jinping. “Nuestra decisión de imponer un arancel del 100 % depende en gran medida de lo que hagan los chinos”, explicó Greer a la prensa.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer señaló que las negociaciones bilaterales dependen de las acciones que tome el gobierno chino en las próximas semanas (Reuters)

Pese a la severidad de sus advertencias, Trump buscó suavizar las expectativas tras un encuentro con periodistas en la Casa Blanca: “Tenemos una relación justa con China, y creo que todo irá bien. Y si no, no hay problema. Nos han lanzado muchos golpes, y hemos tenido mucho éxito”, declaró.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, elevó el tono en una entrevista brindada al Financial Times, donde acusó a Beijing de perjudicar deliberadamente la economía global por introducir nuevas restricciones a las exportaciones de alta tecnología, incluyendo los minerales de tierras raras.

Por último sostuvo: “Esta es una señal de lo débil que está su economía, y quieren arrastrar a los demás con ellos”.

El secretario del Tesoro acusó a las autoridades chinas de debilitar deliberadamente la economía global (Photo by Kena Betancur / AFP)

Por su parte, China reaccionó con firmeza e insistió en estar lista para "luchar hasta el final" si se producen nuevas represalias económicas, según detalló la agencia AFP. Las autoridades rechazaron el “doble estándar” de Washington y denunciaron presiones comerciales.

Las decisiones y amenazas cruzadas mantienen en vilo a los mercados y refuerzan la incertidumbre sobre el futuro del comercio bilateral entre Estados Unidos y China.

(Con información de Reuters y AFP)