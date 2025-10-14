Estados Unidos

Trump podría suspender la compra de aceite de cocina a China en respuesta al bloqueo de soja estadounidense

La tensión comercial entre estas dos potencias aumenta por nuevas medidas restrictivas, lo que genera incertidumbre en los mercados internacionales

Guardar
El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos amenazó con nuevas represalias en la disputa comercial con Beijing (Reuters)

Estados Unidos y China profundizaron su conflicto comercial tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de terminar con la compra de aceite de cocina al país asiático. Esta advertencia surge después de que Beijing decidiera suspender sus adquisiciones de soja estadounidense, intensificando la ya compleja relación entre ambas economías.

En sus redes sociales, el presidente señaló: “Estamos considerando terminar con los negocios con China relacionados con el aceite de cocina y otros elementos comerciales, como represalia. Por ejemplo, podemos producir fácilmente nuestro propio aceite de cocina; no necesitamos comprarlo a China”, escribió Trump.

La administración estadounidense busca alternativas
La administración estadounidense busca alternativas ante la reducción de compras agrícolas por parte de China (Reuters)

Las importaciones de grasas animales, aceites procesados y aceites usados por parte de Estados Unidos han crecido notablemente en los últimos años, según datos oficiales citados por Bloomberg. Estos insumos, fundamentales para los biocombustibles, provienen en grandes volúmenes de China, que en 2024 alcanzó cifras históricas de exportación hacia el mercado estadounidense, de acuerdo con el Departamento de Agricultura.

Las importaciones de este insumo
Las importaciones de este insumo desde Asia alcanzaron cifras récord según datos oficiales recientes (COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS)

La interrupción del flujo comercial de aceite de cocina podría suponer un impacto inmediato para el sector agrícola estadounidense y los mercados energéticos, ya que se trata de una materia prima crucial para los biocombustibles. Empresas como Archer-Daniels-Midland Co. y Bunge Global SA experimentaron variaciones en sus acciones tras difundirse la amenaza, recuperando parte de las pérdidas iniciales por el temor a una profundización de la guerra comercial.

El portavoz comercial estadounidense, Jamieson Greer, citado por Bloomberg, confirmó que altos representantes de ambos países dialogaron recientemente para reducir tensiones y que sigue prevista una reunión entre Trump y Xi Jinping. “Nuestra decisión de imponer un arancel del 100 % depende en gran medida de lo que hagan los chinos”, explicó Greer a la prensa.

El representante comercial de Estados
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer señaló que las negociaciones bilaterales dependen de las acciones que tome el gobierno chino en las próximas semanas (Reuters)

Pese a la severidad de sus advertencias, Trump buscó suavizar las expectativas tras un encuentro con periodistas en la Casa Blanca: “Tenemos una relación justa con China, y creo que todo irá bien. Y si no, no hay problema. Nos han lanzado muchos golpes, y hemos tenido mucho éxito”, declaró.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, elevó el tono en una entrevista brindada al Financial Times, donde acusó a Beijing de perjudicar deliberadamente la economía global por introducir nuevas restricciones a las exportaciones de alta tecnología, incluyendo los minerales de tierras raras.

Por último sostuvo: “Esta es una señal de lo débil que está su economía, y quieren arrastrar a los demás con ellos”.

El secretario del Tesoro acusó
El secretario del Tesoro acusó a las autoridades chinas de debilitar deliberadamente la economía global (Photo by Kena Betancur / AFP)

Por su parte, China reaccionó con firmeza e insistió en estar lista para "luchar hasta el final" si se producen nuevas represalias económicas, según detalló la agencia AFP. Las autoridades rechazaron el “doble estándar” de Washington y denunciaron presiones comerciales.

Las decisiones y amenazas cruzadas mantienen en vilo a los mercados y refuerzan la incertidumbre sobre el futuro del comercio bilateral entre Estados Unidos y China.

(Con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpChinaAceite

Últimas Noticias

Top 10 Disney+ en Estados Unidos: “Abracadabra” encabeza la lista de las producciones más populares del momento

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Top 10 Disney+ en Estados

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

El despliegue de plataformas tecnológicas y la visita del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, a Granada marcan una ofensiva coordinada contra carteles y organizaciones terroristas asociadas al régimen de Nicolás Maduro

Estados Unidos eleva su apuesta

Wall Street cerró mixto por las nuevas tensiones con China

La volatilidad dominó la jornada tras la imposición mutua de tarifas portuarias y la sanción china a empresas extranjeras, afectando especialmente al sector tecnológico y marcando movimientos opuestos entre Dow Jones y Nasdaq

Wall Street cerró mixto por

El titular de la Reserva Federal aseguró que la economía de Estados Unidos requiere nuevos recortes de tasas para sostener el mercado laboral

El principal responsable de la autoridad monetaria advirtió sobre la desaceleración en la contratación y sostuvo que la entidad mantendrá medidas para estimular la actividad económica, en un contexto de señales mixtas entre inflación y crecimiento

El titular de la Reserva

La presión militar de EEUU llevó a los narcos a cambiar las rutas para el tráfico de cocaína en el Caribe

Las autoridades detectaron cambios en el modus operandi como bultos arrojados al mar hasta cargamentos escondidos en alimentos

La presión militar de EEUU
ÚLTIMAS NOTICIAS
Usher cumple 47 años: así

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

Lomas de Zamora: vecinos denuncian que una jauría ataca a otras mascotas durante la noche

Absolvieron a dos ex presidentes del INCAA que habían sido acusados de defraudación con subsidios

El dólar oficial volvió a subir en una rueda financiera plagada de volatilidad y tensiones

Dos líneas del subte tendrán sus horarios extendidos durante la semana por conciertos

INFOBAE AMÉRICA
El discreto lenguaje de los

El discreto lenguaje de los Premios Nobel

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación