Buscan a una mujer que habría usado apps de citas para robar a hombres mayores en Los Ángeles

Adva Lavie, señalada por la policía de Los Ángeles, habría utilizado aplicaciones de citas para cometer robos dirigidos a hombres mayores. (Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles)

Las autoridades del condado de Los Ángeles buscan a una mujer identificada como Adva Lavie, sospechosa de utilizar aplicaciones de citas para localizar, conocer y posteriormente robar a hombres mayores en distintas zonas de la ciudad. Según reportes policiales y medios estadounidenses como ABC News y Los Angeles Times, la investigación permanece abierta y Lavie aún no ha sido detenida.

La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles informó que Lavie, de 1,70 metros de altura, 47 kilogramos de peso, cabello castaño y ojos color avellana, es buscada por su presunta participación en una serie de robos a hombres mayores. Utilizaba plataformas de citas y redes sociales haciéndose pasar por una potencial pareja romántica. Utilizaba distintos nombres, entre ellos Mia Ventura, Shoshana o Shana, para mantener el engaño y no ser rastreada.

La investigación señala que Lavie se ganaba la confianza de sus víctimas a través de conversaciones y encuentros pactados en línea, con el objetivo de obtener acceso a sus domicilios y sustraer pertenencias de valor.

La policía considera que Adva Lavie operó principalmente en el área de Malibú y Lost Hills, aunque se cree que existen otros casos en distintos barrios de Los Ángeles. Las autoridades resaltaron el patrón en que se centra: hombres mayores que buscan compañía a través de aplicaciones en internet.

La mujer sospechosa se desplazaba en un Porsche SUV negro o un Mercedes-Benz blanco, según reportaron las autoridades. (Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles)

Los detectives indicaron que Adva Lavie suele movilizarse en un SUV Porsche de color negro o un sedán Mercedes-Benz de color blanco, vehículos que alternaba para no ser ubicada fácilmente. “Hay varias víctimas que han perdido efectos personales tras conocer a esta mujer a través de diferentes plataformas”, aseguró un portavoz de la comisaría local, citado por ambos medios.

Hasta el momento, el Departamento del Sheriff declinó aportar más detalles, indicando que “no hay información adicional sobre la sospechosa o los presuntos delitos”. Voceros policiales subrayaron que “los hombres creían haber encontrado una cita, pero en realidad la sospechosa estaba más interesada en sus pertenencias que en su compañía”.

La policía instó a quienes tengan información sobre Adva Lavie o sobre cualquier incidente relacionado con ella a comunicarse con las autoridades. Las personas pueden llamar a la comisaría de Lost Hills al (818) 878-1808 o al Departamento de Policía de Los Ángeles al (818) 374-9500. También es posible dejar pistas de forma anónima a Crime Stoppers al (800) 222-TIPS.