Estados Unidos

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos dijo que espera que haya un acuerdo pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que podría viajar a Egipto el próximo domingo si las negociaciones entre Israel y Hamas para implementar su plan de paz en la Franja de Gaza avanzan favorablemente.

“Es posible que vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Y veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien”.

Entre los principales puntos del plan de 20 medidas propuesto por Trump se encuentran el cese inmediato de la ofensiva israelí en Gaza y la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas, tanto vivos como fallecidos. Además, el acuerdo contempla el desarme de Hamas, la retirada de Israel del enclave, la creación de un Gobierno de transición y, a largo plazo, la posibilidad de negociar la formación de un Estado palestino, aunque este último aspecto ha sido rechazado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Delegaciones de Israel y Hamas mantienen conversaciones en Egipto desde el lunes, con la mediación de representantes egipcios, cataríes y estadounidenses, para definir los detalles de la aplicación del plan.

El mandatario estadounidense destacó la labor de su equipo negociador, liderado por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, y afirmó que las discusiones con el grupo islamista palestino “van bien”. “He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien”, expresó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló a la prensa que se ha logrado “mucho progreso” hacia un acuerdo y se mostró “optimista”, aunque reconoció que “todavía queda trabajo por hacer”. “Estamos recibiendo informes muy positivos, desde hace una hora. Supongo que ya es de noche por allá, pero creemos que hemos avanzado mucho hoy, aunque aún queda trabajo por hacer”, indicó tras un almuerzo con senadores republicanos.

En desarrollo

