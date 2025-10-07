Un hombre de 84 años fue arrestado tras amenazar a un niño con un arma de fuego en Florida

Elso Rodriguez Delrey, de 84 años, fue arrestado en Hialeah tras presuntamente amenazar con un arma a un niño, según la policía local. (Correccionales de Miami-Dade)

Un hombre de 84 años fue detenido en Hialeah, Florida el sábado 3 de octubre, acusado de amenazar a un niño con un arma de fuego, según confirmaron autoridades policiales del sur de Florida. La información, divulgada inicialmente por NBC 6 South Florida, indica que el detenido, identificado como Elso Rodriguez Delrey, enfrenta cargos por asalto agravado con arma de fuego.

El suceso ocurrió en un edificio residencial ubicado en el 138 de la calle 26 Oeste, hasta donde llegaron oficiales del Departamento de Policía de Hialeah tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una situación entre vecinos.

De acuerdo con el reporte al que tuvo acceso NBC 6 South Florida, una testigo afirmó que observó a Rodriguez Delrey visiblemente alterado, golpeando la puerta de un apartamento. En ese momento, el hombre habría sacado un arma y, en español, manifestó: “cuando le dispare y usted tenga que venir a recogerlo, no diga nada”, según la declaración recogida por la policía.

Vecinos declararon haber visto a Rodriguez Delrey sacar un arma y lanzar amenazas directas en español a un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vecina, de acuerdo con el mismo medio, relató a los investigadores que presenció cómo Rodriguez Delrey extrajo el arma y expresó en español: “voy a dispararle ahora mismo y tendrá que venir a recogerlo”. La secuencia de los hechos generó alarma entre los residentes del complejo y obligó a la intervención rápida de los agentes.

El menor de 12 años, presunta víctima de la amenaza, aseguró a las autoridades que el acusado le manifestó su intención de matarlo, al tiempo que exhibía el arma en su mano, según detalla el reporte policial citado por NBC 6 South Florida. El niño expresó haber sentido temor por su vida ante la amenaza directa.

Tras el despliegue policial, Elso Rodriguez Delrey fue detenido en el mismo edificio y posteriormente trasladado a una cárcel local bajo los cargos mencionados. Posteriormente, compareció ante la jueza Mindy Glazer, del circuito judicial de Miami-Dade, quien le asignó un defensor público, estableció una fianza de 5.000 dólares y dictó una orden de alejamiento respecto del menor.

El incidente ocurrió en un departamento del 138 W. 26th Street, zona que fue acordonada mientras trabajaban los oficiales de Hialeah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la audiencia, la jueza Glazer le advirtió: “entiendo que usted tiene 84 años, pero deberá buscar otro lugar para residir porque estas son acusaciones muy graves, que implican amenazas de muerte a un niño de 12 años con un arma de fuego”, según registra NBC 6 South Florida.

Las autoridades policiales continúan la investigación en el entorno vecinal para determinar los antecedentes y posibles elementos adicionales en la denuncia. En el expediente quedó constancia de varios testimonios directos y la gravedad de la situación descrita por los testigos presenciales.

El caso ha llamado la atención de la comunidad de Hialeah, donde la convivencia entre vecinos suele ser considerada apacible. El suceso, revelado por NBC 6 South Florida, pone en foco la preocupación ciudadana frente a situaciones de violencia con armas y su impacto en menores de edad.