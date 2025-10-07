Estados Unidos

Un hombre de 84 años fue arrestado tras amenazar a un niño con un arma de fuego en Florida

El menor de 12 años, presunta víctima del hecho, aseguró a las autoridades que el acusado le manifestó su intención de matarlo, al tiempo que exhibía el arma en su mano

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Elso Rodriguez Delrey, de 84
Elso Rodriguez Delrey, de 84 años, fue arrestado en Hialeah tras presuntamente amenazar con un arma a un niño, según la policía local. (Correccionales de Miami-Dade)

Un hombre de 84 años fue detenido en Hialeah, Florida el sábado 3 de octubre, acusado de amenazar a un niño con un arma de fuego, según confirmaron autoridades policiales del sur de Florida. La información, divulgada inicialmente por NBC 6 South Florida, indica que el detenido, identificado como Elso Rodriguez Delrey, enfrenta cargos por asalto agravado con arma de fuego.

El suceso ocurrió en un edificio residencial ubicado en el 138 de la calle 26 Oeste, hasta donde llegaron oficiales del Departamento de Policía de Hialeah tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una situación entre vecinos.

De acuerdo con el reporte al que tuvo acceso NBC 6 South Florida, una testigo afirmó que observó a Rodriguez Delrey visiblemente alterado, golpeando la puerta de un apartamento. En ese momento, el hombre habría sacado un arma y, en español, manifestó: “cuando le dispare y usted tenga que venir a recogerlo, no diga nada”, según la declaración recogida por la policía.

Vecinos declararon haber visto a
Vecinos declararon haber visto a Rodriguez Delrey sacar un arma y lanzar amenazas directas en español a un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vecina, de acuerdo con el mismo medio, relató a los investigadores que presenció cómo Rodriguez Delrey extrajo el arma y expresó en español: “voy a dispararle ahora mismo y tendrá que venir a recogerlo”. La secuencia de los hechos generó alarma entre los residentes del complejo y obligó a la intervención rápida de los agentes.

El menor de 12 años, presunta víctima de la amenaza, aseguró a las autoridades que el acusado le manifestó su intención de matarlo, al tiempo que exhibía el arma en su mano, según detalla el reporte policial citado por NBC 6 South Florida. El niño expresó haber sentido temor por su vida ante la amenaza directa.

Tras el despliegue policial, Elso Rodriguez Delrey fue detenido en el mismo edificio y posteriormente trasladado a una cárcel local bajo los cargos mencionados. Posteriormente, compareció ante la jueza Mindy Glazer, del circuito judicial de Miami-Dade, quien le asignó un defensor público, estableció una fianza de 5.000 dólares y dictó una orden de alejamiento respecto del menor.

El incidente ocurrió en un
El incidente ocurrió en un departamento del 138 W. 26th Street, zona que fue acordonada mientras trabajaban los oficiales de Hialeah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la audiencia, la jueza Glazer le advirtió: “entiendo que usted tiene 84 años, pero deberá buscar otro lugar para residir porque estas son acusaciones muy graves, que implican amenazas de muerte a un niño de 12 años con un arma de fuego”, según registra NBC 6 South Florida.

Las autoridades policiales continúan la investigación en el entorno vecinal para determinar los antecedentes y posibles elementos adicionales en la denuncia. En el expediente quedó constancia de varios testimonios directos y la gravedad de la situación descrita por los testigos presenciales.

El caso ha llamado la atención de la comunidad de Hialeah, donde la convivencia entre vecinos suele ser considerada apacible. El suceso, revelado por NBC 6 South Florida, pone en foco la preocupación ciudadana frente a situaciones de violencia con armas y su impacto en menores de edad.

Temas Relacionados

HialeahFloridaAncianoAmenazaViolencia armadaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Taylor Swift estrena álbum y arrasa las listas de reproducción de Apple en Estados Unidos

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Taylor Swift estrena álbum y

“Trabajar desde casa nos hace más felices”: científicos recomiendan mayor implementación del trabajo remoto

Un análisis pionero rastreó durante cuatro años el impacto real del teletrabajo en la salud física, mental y el tiempo libre, sorprendiendo con sus resultados sobre la felicidad laboral

“Trabajar desde casa nos hace

Estados Unidos ensayará un cuarto color en los semáforos, así cambiaría el tránsito urbano

Ingenieros proponen una luz extra para guiar el flujo de tráfico cuando hay vehículos sin conductor en la vía, con pruebas ya en marcha según expertos universitarios

Estados Unidos ensayará un cuarto

Clima Virginia: predicción del clima para mañana martes 7 de octubre en Reston

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima Virginia: predicción del clima

Clima Virginia: previsión del clima en Ashburn para mañana martes 7 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima Virginia: previsión del clima
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia le pidió al

La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas por la renuncia de Espert

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

INFOBAE AMÉRICA
Geopolítica y empresas, un riesgo

Geopolítica y empresas, un riesgo para entender

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

TELESHOW
El calvario de Juli Savioli

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación