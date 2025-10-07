Estados Unidos

Estados Unidos ensayará un cuarto color en los semáforos, así cambiaría el tránsito urbano

Ingenieros proponen una luz extra para guiar el flujo de tráfico cuando hay vehículos sin conductor en la vía, con pruebas ya en marcha según expertos universitarios

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La Universidad Estatal de Carolina
La Universidad Estatal de Carolina del Norte propuso añadir una luz blanca a los semáforos para señalar el paso de vehículos autónomos en las intersecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de un cuarto color en los semáforos para gestionar el flujo de vehículos autónomos está siendo analizada en Estados Unidos a partir de una serie de pruebas lideradas por el equipo de Universidad Estatal de Carolina del Norte.

De acuerdo con información recogida por The Associated Press, la propuesta contempla la adición de una luz blanca en los semáforos a fin de facilitar la convivencia entre coches autónomos y conductores humanos en las intersecciones urbanas.

El funcionamiento de esta nueva fase ha sido desarrollado por el grupo liderado por el doctor Ali Hajbabaie, profesor asociado en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Según explicó Hajbabaie en una entrevista reproducida por CNN, la señal blanca servirá como un indicador visible para los conductores tradicionales de que los vehículos autónomos están tomando el control de la circulación en la intersección. “La luz blanca es la señal para que los conductores humanos simplemente sigan el flujo de coches frente a ellos, ya que los vehículos autónomos negocian el cruce de manera automática”, remarcó el investigador.

El sistema de luz blanca
El sistema de luz blanca en los semáforos busca agilizar el tránsito cuando hay un alto porcentaje de vehículos autónomos en circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología propuesta no pretende reemplazar las tradicionales señales roja, amarilla y verde, sino complementarlas. De acuerdo con las pruebas descritas por Reuters, el semáforo inteligente activará la fase blanca solamente cuando detecte una proporción alta de vehículos autónomos (AVs) acercándose a la intersección.

“El sistema permitirá que los AVs colaboren para atravesar las intersecciones de forma más fluida, mientras los conductores humanos solo tendrán que acompañar el movimiento del tráfico liderado por estos vehículos”, puntualizó Hajbabaie.

Uno de los principales argumentos a favor de esta innovación es la optimización del tránsito. Los investigadores aseguran que la implementación del “modo blanco” disminuirá los retrasos hasta en un 94% en cruces con alta presencia de AVs y que incluso en intersecciones con solo un 10% de coches autónomos, los tiempos de espera bajarán en un 3%. AP destacó que las pruebas en marcha también apuntan a una reducción del tráfico stop-and-go, lo que podría derivar en un uso más eficiente del combustible.

La nueva fase semafórica permitiría
La nueva fase semafórica permitiría que coches autónomos y conductores humanos compartan la vía de forma coordinada. (INFOBAE/Opy Morales)

Así funcionaría

El desarrollo técnico depende de la capacidad de los vehículos autónomos para comunicarse entre sí y con la infraestructura vial. La propuesta descansa sobre sistemas de computación distribuida, capaces de coordinar a los AVs y el semáforo en tiempo real.

Al activarse la luz blanca, los autos autónomos determinan el orden de paso y los vehículos conducidos por humanos los acompañan por la intersección. “El control automático de la fase blanca garantiza que la transición de mando entre los AVs y los humanos sea clara y segura”, señaló el equipo de la universidad, citado por CNN.

Cuando el tránsito autónomo disminuye, el semáforo vuelve automáticamente a operar bajo el esquema clásico. Esta dinámica pretende ofrecer confianza a los usuarios tradicionales de la vía pública, minimizando errores de interpretación. “El sistema no elimina los colores convencionales, sino que introduce esta breve y específica fase blanca para momentos con un alto flujo de tecnología autónoma”, añadió Hajbabaie a Reuters.

El desarrollo depende de la
El desarrollo depende de la comunicación directa entre vehículos autónomos y la infraestructura vial en tiempo real. (AP foto/Ross D. Franklin)

Las primeras implementaciones del sistema blanco tendrán lugar en ámbitos con alta circulación de AVs, como puertos industriales y campus universitarios, donde ya operan flotillas de vehículos sin conductor. Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, estas áreas se prestan al ensayo, pues presentan patrones de tráfico repetitivos y bajo tránsito peatonal. “Los puertos ofrecen un laboratorio ideal, ya que las variables están más controladas”, explicó Hajbabaie.

El desarrollo de la infraestructura necesaria ya está en marcha. Las pruebas iniciales se realizarán en entornos cerrados para evaluar el comportamiento conjunto de AVs y humanos bajo supervisión.

A juicio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la selección de la luz blanca es arbitraria; cualquier otro color podría cumplir la misma función, siempre que se estandarice el mensaje como una alerta inequívoca para los conductores humanos.

Temas Relacionados

SemáforosLuz blancaVehículos autónomosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Taylor Swift estrena álbum y arrasa las listas de reproducción de Apple en Estados Unidos

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Taylor Swift estrena álbum y

“Trabajar desde casa nos hace más felices”: científicos recomiendan mayor implementación del trabajo remoto

Un análisis pionero rastreó durante cuatro años el impacto real del teletrabajo en la salud física, mental y el tiempo libre, sorprendiendo con sus resultados sobre la felicidad laboral

“Trabajar desde casa nos hace

Un hombre de 84 años fue arrestado tras amenazar a un niño con un arma de fuego en Florida

El menor de 12 años, presunta víctima del hecho, aseguró a las autoridades que el acusado le manifestó su intención de matarlo, al tiempo que exhibía el arma en su mano

Un hombre de 84 años

Clima Virginia: predicción del clima para mañana martes 7 de octubre en Reston

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima Virginia: predicción del clima

Clima Virginia: previsión del clima en Ashburn para mañana martes 7 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima Virginia: previsión del clima
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia le pidió al

La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas por la renuncia de Espert

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

INFOBAE AMÉRICA
Geopolítica y empresas, un riesgo

Geopolítica y empresas, un riesgo para entender

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

TELESHOW
Duki arremetió contra los críticos

Duki arremetió contra los críticos del trap y apuntó hacia Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi: “Nos subestiman”

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata