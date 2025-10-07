Estados Unidos ensayará un cuarto color en los semáforos, así cambiaría el tránsito urbano

La Universidad Estatal de Carolina del Norte propuso añadir una luz blanca a los semáforos para señalar el paso de vehículos autónomos en las intersecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de un cuarto color en los semáforos para gestionar el flujo de vehículos autónomos está siendo analizada en Estados Unidos a partir de una serie de pruebas lideradas por el equipo de Universidad Estatal de Carolina del Norte.

De acuerdo con información recogida por The Associated Press, la propuesta contempla la adición de una luz blanca en los semáforos a fin de facilitar la convivencia entre coches autónomos y conductores humanos en las intersecciones urbanas.

El funcionamiento de esta nueva fase ha sido desarrollado por el grupo liderado por el doctor Ali Hajbabaie, profesor asociado en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Según explicó Hajbabaie en una entrevista reproducida por CNN, la señal blanca servirá como un indicador visible para los conductores tradicionales de que los vehículos autónomos están tomando el control de la circulación en la intersección. “La luz blanca es la señal para que los conductores humanos simplemente sigan el flujo de coches frente a ellos, ya que los vehículos autónomos negocian el cruce de manera automática”, remarcó el investigador.

El sistema de luz blanca en los semáforos busca agilizar el tránsito cuando hay un alto porcentaje de vehículos autónomos en circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología propuesta no pretende reemplazar las tradicionales señales roja, amarilla y verde, sino complementarlas. De acuerdo con las pruebas descritas por Reuters, el semáforo inteligente activará la fase blanca solamente cuando detecte una proporción alta de vehículos autónomos (AVs) acercándose a la intersección.

“El sistema permitirá que los AVs colaboren para atravesar las intersecciones de forma más fluida, mientras los conductores humanos solo tendrán que acompañar el movimiento del tráfico liderado por estos vehículos”, puntualizó Hajbabaie.

Uno de los principales argumentos a favor de esta innovación es la optimización del tránsito. Los investigadores aseguran que la implementación del “modo blanco” disminuirá los retrasos hasta en un 94% en cruces con alta presencia de AVs y que incluso en intersecciones con solo un 10% de coches autónomos, los tiempos de espera bajarán en un 3%. AP destacó que las pruebas en marcha también apuntan a una reducción del tráfico stop-and-go, lo que podría derivar en un uso más eficiente del combustible.

La nueva fase semafórica permitiría que coches autónomos y conductores humanos compartan la vía de forma coordinada. (INFOBAE/Opy Morales)

Así funcionaría

El desarrollo técnico depende de la capacidad de los vehículos autónomos para comunicarse entre sí y con la infraestructura vial. La propuesta descansa sobre sistemas de computación distribuida, capaces de coordinar a los AVs y el semáforo en tiempo real.

Al activarse la luz blanca, los autos autónomos determinan el orden de paso y los vehículos conducidos por humanos los acompañan por la intersección. “El control automático de la fase blanca garantiza que la transición de mando entre los AVs y los humanos sea clara y segura”, señaló el equipo de la universidad, citado por CNN.

Cuando el tránsito autónomo disminuye, el semáforo vuelve automáticamente a operar bajo el esquema clásico. Esta dinámica pretende ofrecer confianza a los usuarios tradicionales de la vía pública, minimizando errores de interpretación. “El sistema no elimina los colores convencionales, sino que introduce esta breve y específica fase blanca para momentos con un alto flujo de tecnología autónoma”, añadió Hajbabaie a Reuters.

El desarrollo depende de la comunicación directa entre vehículos autónomos y la infraestructura vial en tiempo real. (AP foto/Ross D. Franklin)

Las primeras implementaciones del sistema blanco tendrán lugar en ámbitos con alta circulación de AVs, como puertos industriales y campus universitarios, donde ya operan flotillas de vehículos sin conductor. Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, estas áreas se prestan al ensayo, pues presentan patrones de tráfico repetitivos y bajo tránsito peatonal. “Los puertos ofrecen un laboratorio ideal, ya que las variables están más controladas”, explicó Hajbabaie.

El desarrollo de la infraestructura necesaria ya está en marcha. Las pruebas iniciales se realizarán en entornos cerrados para evaluar el comportamiento conjunto de AVs y humanos bajo supervisión.

A juicio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la selección de la luz blanca es arbitraria; cualquier otro color podría cumplir la misma función, siempre que se estandarice el mensaje como una alerta inequívoca para los conductores humanos.