Netflix Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Incontrolables (Wayward)

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

2. Love Is Blind

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

3. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

4. Halo

En el siglo 26, la humanidad tiene que lidiar con una amenaza alienígena conocida como the Covenant (El Pacto).

5. Ángela

Ángela lleva una vida aparentemente idílica de puertas para afuera: tiene dos hijos fantásticos, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu, un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos y que está dispuesto a ayudarla eliminándolo de su vida.

6. Black Rabbit

El dueño de un restaurante de moda se ve arrastrado al hampa neoyorquina cuando su hermano, un imán para los problemas, vuelve a la ciudad con unos usureros pisándole los talones.

7. La casa Guinness (House of Guinness)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos cada uno con oscuros secretos que ocultar tienen en sus manos el destino de la cervecería.

8. The Way Home

9. Earthquake: Joke Telling Business

10. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

