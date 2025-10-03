Los videos de la gran explosión que sacudió la refinería más grande de California

Un incendio de gran magnitud se desató la noche del jueves en la refinería de Chevron en El Segundo, California. La explosión en la planta industrial generó enormes llamas y una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la localidad y sus alrededores.

Equipos de bomberos del Condado de Los Ángeles acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego en la instalación, que también cuenta con su propio cuerpo de bomberos. A pesar de la rápida respuesta, el origen del siniestro aún no ha sido determinado.

La fuerte explosión en la refinería de El Segundo en California (X)

Imágenes y videos compartidos en X dieron cuenta de la gran bola de fuego elevándose hacia el cielo, acompañada de una columna de humo que se desprendía de ella. El resplandor era visible en las zonas aledañas y todas las cámaras municipales se enfocaron en el incidente.

Además, usuarios que se encontraban a pocos cuadras de la refinería publicaron videos en tiempo real mostrando cómo el fuego se expandía tras los primeros minutos de la explosión.

La explosión en la refinería de El Segundo en California (X)

Posteriormente, tomas desde una zona más alejada de El Segundo evidenciaron los dos focos de incendio más impactantes para las autoridades, aumentando la preocupación por el control del siniestro.

El incendio ocurrió a pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), aunque hasta el momento no se ha confirmado si la gran nube de humo afectará las operaciones aéreas de la terminal.

El incendio tras la explosión, visto desde lejos (X)

La ciudad de El Segundo informó a las 22:10 (hora local) que no existía amenaza pública ni órdenes de evacuación tras el incendio en la refinería. Minutos más tarde, la supervisora del Condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, señaló que el fuego estaba “en gran medida contenido” y que no se registraron heridos en el lugar.

La funcionaria destacó que no había “razón para alarmarse” en las zonas cercanas al incendio, aunque informó que se monitorearía la calidad del aire durante el viernes y recomendó a los residentes permanecer en interiores si fuera posible.

Estadounidenses grabaron los segundos después de la explosión en la refinería (X)

Según los vecinos de la planta afectada, primero se percibió una fuerte explosión, acompañada de un estallido y un resplandor naranja proveniente de la refinería.

A pocos kilómetros de la planta, Mark Rogers, de 34 años, jugaba en su liga semanal de fútbol cuando ocurrió la explosión y relató: “Pensé que nos habían bombardeado o algo así”.

La explosión en la refinería de Chevron en El Segundo, California, fue grabada por decenas de tuiteros (X)

El alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, destacó la rapidez de la respuesta al incendio y manifestó su preocupación por el incidente: “Pudimos responder de inmediato al incendio de Chevron; nuestra estación está cerca de las puertas de la planta. Obviamente, estamos muy preocupados y queda mucho trabajo de investigación por realizar para determinar qué ocurrió”.

Los incendios en refinerías son relativamente comunes en el South Bay, que alberga varias instalaciones importantes de producción de petróleo. En 2022, los bomberos tardaron dos horas en controlar un incendio en la refinería de El Segundo.

En 2020, un fuego en la refinería Marathon Petroleum en Carson envió llamas de al menos 30 metros de altura, generando preocupación durante varias horas, aunque se controló sin causar daños significativos a las operaciones de la planta.