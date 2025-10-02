Estados Unidos

Dos aviones colisionaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El impacto dejó destrozos en la estructura de ambos jets, entre ellos el desprendimiento parcial de un ala

Dos aviones regionales de Delta Connection, operados por Endeavor Air, colisionaron a baja velocidad mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche de este miércoles.

El impacto, ocurrido cerca de las 21:56, obligó a evacuar de inmediato a los pasajeros de ambos vuelos y movilizó a los equipos de emergencia en la terminal aérea.

El primer avión, un CRJ-900, se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, transportando a dos pilotos, dos auxiliares y 28 pasajeros. El segundo, también un CRJ-900, llegaba desde Charlotte, Carolina del Norte, con 57 pasajeros a bordo. Ambos aparatos se encontraban realizando maniobras habituales de rodaje cuando se produjo la colisión.

El choque provocó lesiones leves a una asistente de vuelo, quien fue atendida y posteriormente trasladada a un hospital como medida preventiva. No se reportaron heridos entre el resto de los pasajeros y los tripulantes de los dos vuelos involucrados.

Las autoridades aeroportuarias aseguraron que los equipos de emergencia actuaron con rapidez y condujeron a todos los ocupantes a salvo desde las aeronaves hasta la Terminal C del aeropuerto, empleando autobuses para su traslado.

La estructura de los aviones resultó afectada. Las imágenes que circularon tras el incidente permiten observar que la parte frontal de uno de los aparatos, a la altura de la cabina de mando, sufrió abolladuras y daños perceptibles. Además, se desprendió parte de un ala, lo que requirió la intervención inmediata de técnicos y personal especializado para la evaluación de ambos equipos.

Estaban avanzando hacia la puerta en LaGuardia luego de aterrizar cuando fueron golpeados por otro jet regional que pasaba por la pista”, detalló uno de los pasajeros involucrados.

La compañía aérea informó que los pasajeros de los vuelos afectados serían reubicados en otras aeronaves y que se implementaron todos los protocolos pertinentes para atender a los clientes, además del apoyo ofrecido a la tripulación afectada por el choque.

La operación general del aeropuerto continuó sin mayores alteraciones, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las condiciones exactas en las que se produjo la colisión. Las evidencias indicaron daños visibles en el fuselaje y el ala de al menos uno de los CRJ-900, fabricados por Canadianair, aunque no se reportaron riesgos estructurales para el resto de la flota.

La investigación involucra a organismos federales encargados de la seguridad aérea que ya comenzaron a reunir datos y testimonios. El procedimiento incluye el análisis de comunicaciones entre las tripulaciones y controladores, así como la revisión de los sistemas de navegación y los registros de movimiento en la pista. Por precaución, ambos aviones permanecen bajo revisión técnica mientras concluyen los peritajes requeridos.

Agradecemos la respuesta inmediata de los servicios de emergencia y la comprensión de los viajeros por los inconvenientes de esta situación”, comunicó la aerolínea tras el incidente. El único herido presentado fue reportado fuera de peligro y dado de alta poco después de su evaluación médica.

El accidente de LaGuardia se suma a una serie de incidentes aéreos recientes en Estados Unidos. En enero de 2024, un avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Portland tras perder parte del fuselaje durante el vuelo. Ese episodio no provocó heridos graves, aunque llevó a la suspensión temporal de operaciones del modelo involucrado y desencadenó investigaciones técnicas adicionales.

En el primer trimestre de 2024 también se reportó una colisión a baja velocidad entre dos aviones en la pista del aeropuerto de Austin-Bergstrom, Texas. Las autoridades atribuyeron ese choque a un error en las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo, con daños materiales y sin víctimas. Por otro lado, en abril, un avión de Southwest Airlines reventó un neumático al aterrizar en Denver, obligando a realizar una evacuación preventiva del pasaje.

La frecuencia de incidentes en pistas y áreas de rodaje en aeropuertos estadounidenses ha llevado a reforzar los controles y revisiones de protocolos por parte de organismos como la Administración Federal de Aviación (FAA). Según datos oficiales, en 2023 se registraron más de 1.500 “incidentes de incursiones en pista”, un alza frente a años anteriores, atribuida al incremento del tráfico y la congestión en grandes terminales aéreas.

