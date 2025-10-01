Liberan por error a un hombre condenado por doble asesinato en Miami: “debe ser considerado armado y peligroso”

El Centro Correccional Turner Guilford Knight confirmó la liberación accidental de Daniels y colabora en su pronta recaptura. (Correccionales de Miami-Dade)

Un error administrativo provocó que James Edward Daniels, condenado por doble asesinato y conocido como “45”, quedara en libertad durante el fin de semana, pese a su sentencia de prisión perpetua. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade activó un operativo de búsqueda junto con agencias federales tras la insólita liberación desde el Centro Correccional Turner Guilford Knight en el condado de Miami-Dade, según reportaron Telemundo 51 y Univision.

De acuerdo con la información difundida el lunes 29 de septiembre por Telemundo 51, Daniels, de 60 años, fue excarcelado el sábado 27 de septiembre de 2025 debido a lo que las autoridades denominan “un error de procedimiento”. El hecho despertó alarma entre las fuerzas del orden, dado el historial y los antecedentes de violencia ligados al nombre de Daniels.

En diciembre de 2020 se localizaron los cuerpos de Osmar Oliva, de 50 años, y Johan González Quesada, de 26, en el patio de una residencia en la zona de Opa-Locka. Ambos eran camioneros y ciudadanos cubanos, víctimas de un secuestro seguido de tortura y ejecución, en un caso que conmocionó a la comunidad local.

Según Univision, los fiscales estadounidenses sostienen que los dos hombres, junto con una tercera persona que sobrevivió, fueron capturados por secuestradores enmascarados. Fueron atados, torturados y trasladados con los ojos cubiertos hasta una vivienda abandonada, donde los asesinos les dispararon en la cabeza.

James Edward Daniels, condenado a cadena perpetua por doble asesinato, permanece prófugo tras ser liberado por error en Miami-Dade. (Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade)

La liberación se produjo tras un proceso que, para las autoridades, debió haber sido revisado en múltiples etapas. Juan Diasgranados, gerente de Asuntos Públicos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade, declaró a Telemundo 51 que “la principal prioridad del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade es asegurar su rápida detención y su regreso seguro a la custodia. Se están utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales”.

La búsqueda de Daniels cuenta con la colaboración de agentes federales, una postura que destaca la gravedad que supone tener en libertad a un criminal condenado por un homicidio doble. Univision informó que las autoridades publicaron un folleto con la imagen actual del condenado y una advertencia: “Daniels debe ser considerado armado y peligroso”. La misma advertencia acompaña la oferta de una recompensa para quien aporte información que lleve a su recaptura.

La investigación oficial sobre los hechos ocurridos en diciembre de 2020 determinó que, tras el secuestro inicial en un parque de camiones cercano al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, se mantuvo a las víctimas bajo tortura durante varias horas en la parte trasera de un camión.

Osmar Oliva y Johan González Quesada fueron localizados sin vida en Opa-Locka luego de un secuestro y torturas en diciembre de 2020. (Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade)

La escena final se dio en un terreno abandonado, según testigos y pruebas presentadas por la policía. El camión fue hallado en el patio de una casa vacía, donde las víctimas ya habían sido ejecutadas, según el expediente judicial y los reportes de prensa.

En diciembre, Daniels y Frederick Eugene Rudolph recibieron sentencia de cadena perpetua por su papel en estos crímenes, luego de que un tribunal los hallara responsables del secuestro, tortura y asesinato de las víctimas. Un tercer implicado, Herbert Barr, optó por declararse culpable y fue sentenciado a doce años y medio de prisión.

Las autoridades locales han reiterado su llamado a la cooperación ciudadana. Cualquier persona con información sobre el paradero de James Edward Daniels puede comunicarse con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade al número 305-471-2400.

La búsqueda de Daniels continúa activa en coordinación con las fuerzas del orden nacionales. Las autoridades insisten en no intentar intervenir directamente y advierten que el prófugo representa un “alto riesgo”.