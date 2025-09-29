Estados Unidos

El huracán Humberto amenaza con olas letales y vientos extremos: hay alerta para Estados Unidos y el Caribe

El fenómeno se mueve cerca de Bermuda y causa preocupación en organismos de emergencia, mientras continúa la vigilancia sobre la tormenta tropical Imelda

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Playas en la costa este
Playas en la costa este de Estados Unidos enfrentan oleaje peligroso y fuertes corrientes bajo la influencia de Humberto. (NHC)

El huracán Humberto mantiene en alerta a la costa este de Estados Unidos y a Bermuda ante el avance de condiciones de mar peligrosas y la posibilidad de tormentas tropicales a lo largo de la semana, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami.

El organismo anticipó que Humberto podría provocar oleaje mortal y corrientes de resaca tanto en territorio continental estadounidense como en el archipiélago caribeño durante los próximos días, una situación que mantiene bajo vigilancia intensificada a autoridades y poblaciones costeras.

De acuerdo con un reporte de CBS News, el fenómeno meteorológico Humberto experimentó una intensa evolución el fin de semana, llegando a convertirse en huracán de categoría 5 el sábado 27 de septiembre, antes de descender nuevamente a categoría 4 el domingo.

El NHC confirmó el lunes que el centro del huracán se ubicaba a aproximadamente 515 kilómetros al suroeste de Bermuda, desplazándose en dirección noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, condiciones que lo mantienen como un ciclón extremadamente potente.

El Centro Nacional de Huracanes
El Centro Nacional de Huracanes indicó que Humberto continuará como “un huracán mayor peligroso” al menos hasta el martes. (NOAA/AP)

Se prevé que el ojo de Humberto pase al oeste y luego al norte de Bermuda entre martes y miércoles, lo que ha llevado a decretar una alerta de tormenta tropical para el archipiélago. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las intensidades del sistema pueden fluctuar durante la jornada, aunque señaló que “se espera un debilitamiento gradual a partir de ese momento, pero Humberto continuará siendo un huracán mayor peligroso al menos hasta el martes”.

Las autoridades federales estadounidenses han hecho énfasis en el impacto indirecto del huracán para las zonas costeras del Atlántico norte. CBS News citó el parte oficial del NHC: “las marejadas generadas por Humberto continuarán afectando a parte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermuda durante gran parte de la semana”.

El fenómeno amenaza con “olas mortales y corrientes de resaca” de acuerdo con la advertencia oficial, un problema que pone en jaque la seguridad de visitantes y residentes, en especial entre surfistas y bañistas.

Humberto es la octava tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2025. Este evento sucede inmediatamente tras el paso del huracán Gabrielle, que según la cadena estadounidense se aleja ya en dirección este del continente y no afecta tierra en su trayectoria actual.

Imelda, la segunda tormenta en
Imelda, la segunda tormenta en el Atlántico, provocó lluvias intensas y deslizamientos de tierra en zonas elevadas de Cuba. (NHC)

La situación atmosférica se complica aún más por la presencia de un segundo sistema ciclónico en la región: la tormenta tropical Imelda, que se formó el domingo al noreste del Caribe y presenta potencial para convertirse en huracán el martes.

Desde el propio NHC, expertos meteorólogos no descartaron la posibilidad de una interacción entre Humberto e Imelda a través del conocido efecto Fujiwhara, por el que dos ciclones cercanos pueden influirse mutuamente o hasta fusionarse. Sin embargo, la meteoróloga Nikki Nolan de CBS News aseguró que en esta ocasión “no se considera probable” la convergencia o interacción directa entre ambos ciclones.

Las autoridades de Bermuda se mantienen en guardia ante la proximidad de Humberto y han reiterado el llamado a la precaución para residentes y turistas. El NHC recomendó evitar actividades acuáticas y seguir de cerca los comunicados oficiales. Según el organismo, las condiciones de mar peligrosas pueden detectarse incluso desde el lunes en buena parte del litoral de la costa este estadounidense, reforzando la necesidad de extremar medidas preventivas en localidades costeras.

La vigilancia meteorológica se mantendrá en los próximos días, a la espera de la evolución de ambos sistemas, mientras miles de personas permanecen atentas al desarrollo de la temporada de huracanes 2025 en el Atlántico.

Temas Relacionados

Huracán HumbertoCosta esteTormenta tropical ImeldaBermudaCorrientes de resacaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Ranking Paramount+ Estados Unidos: las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Ranking Paramount+ Estados Unidos: las

Top 10 Netflix Estados Unidos: las series más populares que no podrás dejar de ver

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Top 10 Netflix Estados Unidos:

Un hombre de Florida mató y cocinó a sus pavorreales mascota porque le enojaba que su vecina los alimentara

El acusado fue arrestado luego de que enviara una carta a la mujer que lo denunció en la que detallaba cómo decapitó, desangró y se comió a las aves

Un hombre de Florida mató

Murió la influencer estadounidense Makena White a los 28 años por complicaciones cardíacas

El repentino fallecimiento de la reconocida creadora de contenido y pareja del golfista Jake Knapp sorprendió al mundo digital. La joven tenía problemas de salud relacionados con taquicardia, según allegados y publicaciones en redes sociales

Murió la influencer estadounidense Makena

Cómo afectaría el posible cierre del Gobierno a los viajeros y los aeropuertos en Estados Unidos

Mientras la Casa Blanca apura acuerdos para destrabar fondos, sindicatos alertan sobre los efectos en personal clave del transporte y recuerdan los problemas surgidos durante la paralización en 2019

Cómo afectaría el posible cierre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei debió suspender el acto

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires

Tras el anuncio del bono, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una nueva manifestación en el Congreso

Rinitis alérgica en primavera: causas, síntomas y cómo aliviarlos, según especialistas

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”