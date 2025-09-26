Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Washington apuntó a empresas y empresarios birmanos vinculados con la provisión de bombas, kits de guiado y equipamiento militar norcoreano

Guardar
Imagen de archivo: El dictador
Imagen de archivo: El dictador norcoreano Kim Jong-un encabezó una celebración por el 80 aniversario de la liberación del país del dominio colonial japonés, en Pyongyang, Corea del Norte, el 14 de agosto de 2025 (KCNA vía REUTERS)

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido a una red internacional señalada por generar ingresos clave para los programas de armas de Corea del Norte, en particular mediante la provisión de bombas y sistemas de guiado norcoreanos al Ejército de Birmania.

De acuerdo con información facilitada por el Departamento de Estado de EEUU, la medida pretende obstaculizar el financiamiento externo que sostiene el desarrollo armamentístico de Pyongyang y frenar el comercio militar que ha permitido al gobierno militar birmano emplear estos recursos en operaciones contra infraestructura civil desde el golpe de Estado de 2021.

El Tesoro de Estados Unidos detalló que las sanciones se dirigen contra la compañía Royal Shune Lei Company Limited, con sede en Birmania, así como contra figuras clave como su director Aung Ko Ko Oo, y los empresarios Kyaw Thu Myo Myint y Tin Myo Aung.

En el anuncio, el Tesoro informó que Kim Yong Ju, representante adjunto en Beijing de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) de Corea del Norte, habría coordinado con los empresarios birmanos la venta de al menos dos modelos de kits de guiado de bombas, explosivos y equipamiento de vigilancia aérea para la fuerza aérea de Birmania. Las operaciones, según las autoridades estadounidenses, han permitido el refuerzo militar del gobierno birmano en detrimento de la población civil.

El jefe militar de Birmania,
El jefe militar de Birmania, Min Aung Hlaing, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en el Kremlin este 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, subrayó en un comunicado: “Los programas armamentísticos ilegales de Corea del Norte son una amenaza directa para Estados Unidos y nuestros aliados”. Las autoridades indicaron que, a pesar de los intentos, no lograron contactar a los individuos ni a la empresa sancionada para obtener comentarios. También informaron que la delegación de Corea del Norte ante las Naciones Unidas y la embajada birmana en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de información.

La relación militar entre Birmania y Corea del Norte ha sido objeto de atención para organismos internacionales. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de monitorear el cumplimiento de las sanciones internacionales sobre Corea del Norte, mencionó en sus informes la cooperación militar entre ambos países asiáticos. El gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump intentó poner fin a esa relación, que supuso la transferencia de conocimientos sobre misiles y materiales para la producción armamentística desde Corea del Norte hacia Birmania. Los líderes militares birmanos han sido objeto de sanciones por parte de Washington desde hace varios años.

Una fotografía publicada por la
Una fotografía publicada por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra el lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) de combustible sólido Hwasong-18 en un lugar no revelado en Corea del Norte (EFE/EPA/KCNA)

Por otra parte, a la par de este anuncio de Washington, el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, advirtió este jueves sobre una potencial escalada nuclear en la península. Chung señaló que, según estimaciones de especialistas como la Federación de Científicos Estadounidenses, Corea del Norte dispone actualmente de cerca de 2.000 kilos de uranio altamente enriquecido con una pureza mayor al 90%. “Incluso en este momento, las centrifugadoras de uranio norcoreanas están operando en cuatro instalaciones”, indicó el ministro.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha descrito la cantidad de uranio enriquecido en poder del Norte como “significativa” durante años, pero la declaración de Chung representó una inusual confirmación pública de estas cifras. Según sus palabras, cinco o seis kilos de plutonio bastarían para fabricar una bomba nuclear, mientras que los dos mil kilos de uranio almacenados permitirían la fabricación de “una cantidad enorme de armas atómicas”.

El uranio altamente enriquecido es el principal componente para producir bombas atómicas debido a que puede convertirse en plutonio a través de reactores nucleares. De acuerdo con estimaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cantidad mencionada podría ser suficiente para la producción de unas 47 armas nucleares.

En ese contexto, Chung argumentó que “detener el desarrollo nuclear de Corea del Norte es un asunto urgente” y sostuvo que las sanciones internacionales “no serán efectivas” para frenar el programa. Propuso como única posible solución la celebración de una cumbre entre Pyongyang y Washington.

El dictador norcoreano Kim Jong-un expresó esta semana estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero condicionó la apertura de conversaciones al mantenimiento del arsenal nuclear norcoreano.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosCorea del NorteBirmaniaúltimas noticias américaKim Jong-unsanciones

Últimas Noticias

Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es esencial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Ashburn: temperatura y

Clima en San Antonio: el estado del tiempo para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: el

Estados Unidos registra la peor temporada de gripe infantil en quince años

El país suma 280 muertes pediátricas por influenza, con un aumento de cuadros neurológicos graves y menos de la mitad de los niños vacunados, según datos oficiales

Estados Unidos registra la peor

Trump celebró la acusación de la Justicia contra el ex director del FBI James Comey

Los cargos se refieren a presuntas declaraciones falsas sobre el manejo de información confidencial durante la investigación rusa en 2020, mientras el mandatario presiona para que se persigan a antiguos rivales políticos

Trump celebró la acusación de

El jefe del Pentágono convocó una inusual reunión con cientos de generales y almirantes

Pete Hegseth citó a los altos oficiales militares en Quantico sin explicar el motivo, mientras Trump dice desconocer la reunión cuando los periodistas le preguntaron

El jefe del Pentágono convocó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sorpresa en un campo de

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

Maximiliano Abad: “Al Gobierno lo veo débil”

INFOBAE AMÉRICA
Imágenes satelitales revelaron una presunta

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

TELESHOW
Sabrina Rojas dejó un enigmático

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

El apoyo de Anna del Boca hacia su madre Andrea tras ser absuelta en el juicio por la novela Mamá Corazón

Juana Repetto, cerca de cumplir 15 semanas de embarazo, contó la dificultad que enfrenta: “Hoy lo sufro”

Antonio Laje regresó a su programa de A24 después de operarse por una arritmia: “Me estoy recuperando”

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”