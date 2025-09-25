Retiran más de 115 mil camionetas en EEUU por una peligrosa falla que pone en riesgo a los conductores

Un total de 115.539 camionetas Ford de los modelos F-250, F-350 y F-450 enfrentan riesgo por un defecto en el sistema de dirección. (REUTERS/Rick Wilkin)

La automotriz estadounidense Ford inició el retiro de más de 115.000 camionetas de trabajo pesado en Estados Unidos ante un defecto que, según los reguladores federales, podría provocar la pérdida total del control de la dirección, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

De acuerdo con información publicada por FOX Business, la falla afecta a las camionetas F-250, F-350 y F-450 de los años modelo 2020 a 2021, lo que implicaría un fuerte impacto en vehículos clave tanto para usuarios particulares como para flotas comerciales.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) identificó que el defecto radica en el desprendimiento del eje superior de la columna de dirección, lo que podría desprender el volante del sistema y provocar la pérdida de maniobrabilidad.

La agencia explicó que “esto significa que el conductor podría perder el control de la dirección del vehículo”, anuncio que recogió en su sitio oficial y que respalda con la publicación del aviso de retiro desde este miércoles.

El retiro abarca vehículos de los años 2020 y 2021, esenciales para transporte comercial y uso personal en Estados Unidos. (REUTERS/Bryan Woolston)

Según FOX Business, la cantidad de unidades afectadas asciende a 115.539 vehículos. El aviso subraya que Ford se encuentra trabajando en el desarrollo de la solución definitiva y que ha instruido a su red de concesionarios para que revisen, reparen o reemplacen el componente de manera gratuita.

Las cartas de notificación a los propietarios comenzarán a enviarse el 6 de octubre, detalló la agencia, y luego, en diciembre de 2025, se emitirá una segunda notificación cuando la reparación final esté disponible.

“Identificamos el defecto tras diversos reportes de fallas y de inmediato abrimos el protocolo de revisión y retiro,” indicó un vocero de la NHTSA. Además, la automotriz asignó el número de retiro 25S94 para la campaña preventiva, y puso a disposición de los usuarios la consulta del número de serie (VIN) en el portal de la NHTSA, con instrucciones sobre los pasos a seguir.

Este episodio ocurre en un momento delicado para Ford, que recientemente anunció el retiro de 1,9 millones de vehículos a nivel global debido a fallas en las cámaras de reversa que llegan a mostrar imágenes invertidas, distorsionadas o en blanco, comprometiendo la seguridad al maniobrar.

De igual modo, la NHTSA reportó durante agosto que más de 355.000 camionetas Ford podrían presentar fallos en los paneles de instrumentos, profundizando el escenario de revisiones para la automotriz.

La falla detectada aumenta el peligro de accidentes graves y lesiones, advierte la NHTSA. (Bloomberg/Luke Sharrett)

Peligro al volante

El riesgo para la integridad de los conductores y ocupantes es notorio. La pérdida repentina del control de la dirección en vehículos de gran tamaño como las F-250, F-350 y F-450 representa un peligro elevado en autopistas, entornos urbanos y durante labores de transporte pesado, dada la inercia y el peso de estas unidades.

Además, el fallo puede incrementar la probabilidad de colisiones graves, con potencial daño a terceros, lesiones y riesgos fatales, especialmente en situaciones de manejo a alta velocidad o bajo condiciones adversas.

Para miles de propietarios y flotillas, permanece la incertidumbre acerca del tiempo y la logística necesaria para completar los arreglos definitivos. No obstante, las autoridades y la empresa sostienen que “quienes posean uno de estos modelos deben responder a la notificación inmediatamente y coordinar la revisión en un concesionario autorizado”, enfatizó la NHTSA en su mensaje al consumidor recogido por FOX Business.

El sitio de la agencia de seguridad vial mantiene habilitada la búsqueda de vehículos afectados a través del número de identificación vehicular para acelerar el proceso y reducir el margen de exposición ante posibles incidentes.