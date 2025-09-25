Estados Unidos

Retiran más de 115 mil camionetas en EEUU por una peligrosa falla que pone en riesgo a los conductores

La compañía anunció que se encuentra desarrollando una solución definitiva y que ha instruido a su red de concesionarios para que revisen, reparen o reemplacen el componente de manera gratuita

Guardar
Un total de 115.539 camionetas
Un total de 115.539 camionetas Ford de los modelos F-250, F-350 y F-450 enfrentan riesgo por un defecto en el sistema de dirección. (REUTERS/Rick Wilkin)

La automotriz estadounidense Ford inició el retiro de más de 115.000 camionetas de trabajo pesado en Estados Unidos ante un defecto que, según los reguladores federales, podría provocar la pérdida total del control de la dirección, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

De acuerdo con información publicada por FOX Business, la falla afecta a las camionetas F-250, F-350 y F-450 de los años modelo 2020 a 2021, lo que implicaría un fuerte impacto en vehículos clave tanto para usuarios particulares como para flotas comerciales.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) identificó que el defecto radica en el desprendimiento del eje superior de la columna de dirección, lo que podría desprender el volante del sistema y provocar la pérdida de maniobrabilidad.

La agencia explicó que “esto significa que el conductor podría perder el control de la dirección del vehículo”, anuncio que recogió en su sitio oficial y que respalda con la publicación del aviso de retiro desde este miércoles.

El retiro abarca vehículos de
El retiro abarca vehículos de los años 2020 y 2021, esenciales para transporte comercial y uso personal en Estados Unidos. (REUTERS/Bryan Woolston)

Según FOX Business, la cantidad de unidades afectadas asciende a 115.539 vehículos. El aviso subraya que Ford se encuentra trabajando en el desarrollo de la solución definitiva y que ha instruido a su red de concesionarios para que revisen, reparen o reemplacen el componente de manera gratuita.

Las cartas de notificación a los propietarios comenzarán a enviarse el 6 de octubre, detalló la agencia, y luego, en diciembre de 2025, se emitirá una segunda notificación cuando la reparación final esté disponible.

“Identificamos el defecto tras diversos reportes de fallas y de inmediato abrimos el protocolo de revisión y retiro,” indicó un vocero de la NHTSA. Además, la automotriz asignó el número de retiro 25S94 para la campaña preventiva, y puso a disposición de los usuarios la consulta del número de serie (VIN) en el portal de la NHTSA, con instrucciones sobre los pasos a seguir.

Este episodio ocurre en un momento delicado para Ford, que recientemente anunció el retiro de 1,9 millones de vehículos a nivel global debido a fallas en las cámaras de reversa que llegan a mostrar imágenes invertidas, distorsionadas o en blanco, comprometiendo la seguridad al maniobrar.

De igual modo, la NHTSA reportó durante agosto que más de 355.000 camionetas Ford podrían presentar fallos en los paneles de instrumentos, profundizando el escenario de revisiones para la automotriz.

La falla detectada aumenta el
La falla detectada aumenta el peligro de accidentes graves y lesiones, advierte la NHTSA. (Bloomberg/Luke Sharrett)

Peligro al volante

El riesgo para la integridad de los conductores y ocupantes es notorio. La pérdida repentina del control de la dirección en vehículos de gran tamaño como las F-250, F-350 y F-450 representa un peligro elevado en autopistas, entornos urbanos y durante labores de transporte pesado, dada la inercia y el peso de estas unidades.

Además, el fallo puede incrementar la probabilidad de colisiones graves, con potencial daño a terceros, lesiones y riesgos fatales, especialmente en situaciones de manejo a alta velocidad o bajo condiciones adversas.

Para miles de propietarios y flotillas, permanece la incertidumbre acerca del tiempo y la logística necesaria para completar los arreglos definitivos. No obstante, las autoridades y la empresa sostienen que “quienes posean uno de estos modelos deben responder a la notificación inmediatamente y coordinar la revisión en un concesionario autorizado”, enfatizó la NHTSA en su mensaje al consumidor recogido por FOX Business.

El sitio de la agencia de seguridad vial mantiene habilitada la búsqueda de vehículos afectados a través del número de identificación vehicular para acelerar el proceso y reducir el margen de exposición ante posibles incidentes.

Temas Relacionados

FordNHTSARetirada de vehículosCamionetasestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Top 10: los filmes imprescindibles para ver hoy en Prime Video Estados Unidos

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Top 10: los filmes imprescindibles

¿Es la leucovorina un tratamiento eficaz para el autismo? Esto dicen los expertos en Estados Unidos

Este medicamento, también conocido como ácido folínico, es un compuesto sintético de la vitamina B9 que históricamente se receta en tratamientos contra el cáncer, en particular para acompañar la quimioterapia

¿Es la leucovorina un tratamiento

Las películas favoritas del público en Paramount+ Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Paramount+ sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Las películas favoritas del público

Películas para ver esta noche en Netflix Estados Unidos

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Películas para ver esta noche

Ranking de Hulu en Estados Unidos: estas son las películas más vistas del momento

En la guerra por el streaming, Hulu sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Ranking de Hulu en Estados
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”