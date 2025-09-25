Estados Unidos

Alerta por la aparición de una extraña medusa gigante con tentáculos de hasta 20 metros en un playa de EEUU

La pink meanie, conocida por su intenso color y tentáculos extensos, generó preocupación entre la población y obligó a reforzar las recomendaciones de seguridad

Por Faustino Cuomo

Guardar
La medusa gigante pink meanie
La medusa gigante pink meanie sorprende en las playas de Texas con tentáculos de hasta 21 metros (Crédito: Jace Tunnell/Harte Research Institute)

La costa de Texas ha sido escenario de un fenómeno poco habitual: la llegada masiva de la medusa gigante Drymonema larsoni, conocida como pink meanie (rosa amlvada), una especie que puede alcanzar tentáculos de hasta 21 metros y que ha sorprendido tanto a expertos marinos como a bañistas. Según reportó NBC, la aparición de estos ejemplares, de un intenso color rosado y aspecto imponente, ha generado inquietud entre quienes frecuentan las playas del Golfo de México, donde su presencia resulta tan llamativa como inusual.

El avistamiento de la medusa
El avistamiento de la medusa gigante se ha documentado en redes sociales y por científicos locales (Crédito: Jace Tunnell/Harte Research Institute)

La pink meanie fue identificada como especie propia en 2011 y pertenece a la familia Drymonematidae. Estos organismos pueden pesar hasta 22,7 kilogramos y destacan por sus tentáculos extensos, que les otorgan una apariencia de nube rosada bajo el agua.

De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cuando quedan varadas en la arena, tanto los ejemplares grandes como los pequeños se distinguen fácilmente por su coloración intensa y su forma gelatinosa. Aunque su aspecto pueda resultar intimidante, los expertos advierten que no son comestibles y que el contacto directo debe evitarse, ya que su picadura puede provocar desde molestias leves hasta dolor considerable.

Los tentáculos de la pink
Los tentáculos de la pink meanie pueden superar los 20 metros de longitud en aguas profundas (Crédito: Jace Tunnell/Harte Research Institute)

Características y comportamiento de la pink meanie

El director de participación comunitaria del Harte Research Institute en Texas, Jace Tunnell, explicó que la proliferación de la pink meanie en la región está directamente relacionada con la migración de la medusa luna, su principal fuente de alimento. “Cuando las medusas luna están presentes, estas se alimentan de ellas y, una vez que desaparecen, también lo hacen las ‘pink meanie’”, detalló Tunnell.

La supervivencia de esta especie depende tanto de la disponibilidad de presas como de las condiciones de temperatura del agua: si el suministro de medusas luna disminuye o el agua se enfría demasiado, las pink meanie tienden a desaparecer rápidamente. Actualmente, las condiciones cálidas del final del verano y el inicio del otoño han favorecido su presencia no solo en el Golfo de México, sino también en el Mediterráneo y la costa de Sudáfrica.

El aumento de avistamientos ha sido documentado tanto por científicos como por usuarios de redes sociales. Tunnell relató al Daily Mail que en un tramo de 16 kilómetros de playa localizó más de diez ejemplares, mientras que otros bañistas reportaron haber visto entre 30 y 40 medusas gigantes a varios cientos de kilómetros al sur de Galveston.

Un usuario compartió en redes sociales: “Vi una de estas por primera vez mientras buceaba este fin de semana”, acompañando su testimonio con una fotografía de la criatura. Otro bañista describió su experiencia: “Me picó en la espalda y dolió bastante”, mientras que un tercero afirmó: “Definitivamente, son agresivas, su picadura se siente fuerte”.

El intenso color rosado de
El intenso color rosado de la pink meanie la hace fácilmente reconocible tanto en el agua como en la arena (Crédito: Jace Tunnell/Harte Research Institute)

Recomendaciones ante la presencia de la medusa gigante

Ante la posibilidad de sufrir una picadura, los expertos recomiendan actuar con rapidez y precaución. Según Tunnell, aplicar vinagre sobre la zona afectada facilita la remoción de los tentáculos adheridos a la piel y contribuye a reducir la sensación de ardor. Esta medida resulta especialmente relevante dado que la pink meanie no solo representa un espectáculo natural poco común, sino también un riesgo potencial para quienes disfrutan del mar en la región.

La presencia de esta criatura en Texas es una señal de la complejidad y dinamismo de los ecosistemas marinos, donde la migración de una especie puede desencadenar la llegada de depredadores poco frecuentes. En uno de sus comunicados más recientes, el Harte Research Institute dio una clara recomendación: ante cualquier contacto con estos organismos, el uso de vinagre puede aliviar el malestar y ayudar a retirar los restos de tentáculos, ofreciendo una respuesta práctica ante un encuentro inesperado con una de las medusas más singulares del océano.

Temas Relacionados

Pink meanieDrymonema larsoniMedusas gigantesTexasGolfo de MéxicoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Nueva York este jueves 25 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Nueva

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Dallas:

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Houston este 25 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Miami este 25 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en EEUU: temperaturas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela,

Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: se registran demoras en el servicio

Demoraron a ocho personas tras los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple crimen en Florencio Varela

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

Desbarataron una banda de piratas del asfalto en Merlo que había robado leche en polvo lista para exportar

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia francesa condenó al

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un “ataque híbrido”

Perdió a su hijo en el concierto de Green Day y lo encontró sobre el escenario, junto a Billie Joe Armstrong

Netanyahu afirmó que denunciará ante la ONU la “capitulación vergonzosa” de los países que reconocen al Estado palestino

El régimen de Corea del Norte dispone de hasta dos toneladas de uranio enriquecido para fabricar múltiples armas atómicas

TELESHOW
Coco Sily anunció su boda

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”