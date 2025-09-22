Estados Unidos

La FDA aprobó un polémico medicamento para tratar los síntomas de autismo en niños

El fármaco será cubierto en todo el territorio de Estados Unidos por los programas federales de salud como Medicaid y CHIP

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La FDA aprobó el uso
La FDA aprobó el uso de leucovorina para tratar síntomas de autismo en niños con deficiencia cerebral de folato. (AP foto/Jose Luis Magana)

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de la leucovorina, una forma de ácido fólico, para tratar síntomas asociados al autismo en niños con deficiencia cerebral de folato (CFD).

La decisión estuvo precedida por un inesperado revuelo tras los comentarios del presidente Donald Trump, quien sugirió públicamente al medicamento como tratamiento para el autismo, a pesar de que no existen pruebas concluyentes ni consenso científico que respalde esa afirmación.

La aprobación formal de la leucovorina, conocida también como ácido folínico, fue publicada en el Federal Register, la gaceta oficial del gobierno estadounidense. Se destacó que “el medicamento puede mejorar síntomas asociados con la deficiencia cerebral de folato, entidad que se ha reportado en pacientes con síntomas neuropsiquiátricos, incluidas características autistas”.

FILE PHOTO: Signage is seen
FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El fármaco ya se utilizaba previamente en tratamientos oncológicos y para la anemia, pero esta es la primera vez que la FDA autoriza su uso específico para esta condición neurológica en ciertos casos pediátricos.

En una columna de opinión en POLITICO Magazine, firmada por el comisionado de la FDA, Marty Makary; el director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya; y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, se advirtió que la leucovorina “no es una cura para el autismo”.

Los funcionarios subrayaron que dicha “droga puede ser prometedora para un pequeño subconjunto de pacientes con autismo, pero los datos actuales siguen siendo limitados y se requiere más investigación”.

Por su parte, el Dr. Peter Bernstein, miembro del comité clínico de consenso del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), enfatizó que “estos estudios buscan asociaciones, no son pruebas de causalidad”. Añadió que “no tratar la fiebre en una mujer embarazada puede aumentar el riesgo para el embarazo, ciertamente más que el uso del Tylenol”.

El cambio de etiqueta hará
El cambio de etiqueta hará que programas como Medicaid y CHIP cubran este medicamento en todo Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La leucovorina, ahora aprobada para tratar la deficiencia cerebral de folato con síntomas autistas, será cubierta a nivel nacional en Estados Unidos por los programas federales de salud como Medicaid y CHIP.

Según lo informado en la publicación federal, “más de la mitad de los niños estadounidenses están asegurados por Medicaid o CHIP, así que con este cambio de etiqueta, los estados estarán obligados a cubrir la leucovorina en todo el país”.

Por otra parte, las autoridades sanitarias también recomendaron cautela con el uso de analgésicos durante el embarazo. Las guías clínicas oficiales siguen recomendando el uso judicioso de paracetamol o acetaminofén, el único fármaco sin receta autorizado para fiebre o dolor en embarazadas, aunque reconocen que existen estudios con resultados contradictorios sobre un posible vínculo con casos de autismo y trastorno por déficit de atención (TDAH) en niños nacidos de madres que usaron acetaminofén.

La Agencia de Medicamentos del
La Agencia de Medicamentos del Reino Unido mantiene al paracetamol como opción segura para embarazadas cuando se usa según indicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su artículo, los altos funcionarios subrayaron lo siguiente: “la literatura sigue evolucionando y la evidencia de estudios con controles familiares no ha hallado correlación”. Steven Fleischman, presidente de ACOG, consideró que los resultados de estas investigaciones “no justifican cambiar las recomendaciones”.

El lunes 22 de septiembre, tras el anuncio de la FDA, la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Medicamentos del Reino Unido reiteró la seguridad del paracetamol. Alison Cave, responsable de seguridad de la agencia, afirmó que “la seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad. No hay evidencia de que el paracetamol durante el embarazo cause autismo en los niños”.

La farmacéutica GSK, que anteriormente producía leucovorina bajo el nombre de Wellcovorin, ya no comercializa el medicamento; su retiro no estuvo relacionado con problemas de seguridad o eficacia.

Temas Relacionados

FDALeucovorinaAutismoCFDDonald Trumpestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una niña de 3 años y su hermano de 6 murieron tras ser olvidado por su mamá en un coche bajo el sol en Texas

La mujer afirmó haberse quedado dormida antes de encontrar a los pequeños sin vida, pero las autoridades detectaron contradicciones en su versión de los hechos y la arrestaron

Una niña de 3 años

“Black Rabbit” encabeza el top 10: las mejores series de Netflix Estados Unidos que no te arrepentirás de ver

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

“Black Rabbit” encabeza el top

Donald Trump relacionó el autismo con un popular analgésico de venta libre

Sin presentar evidencia científica, el presidente de Estados Unidos dijo que el consumo de Tylenol durante el embarazo está relacionado con el desarrollo de autismo

Donald Trump relacionó el autismo

Un parque nacional celebrará el concurso del “oso gordo” y las personas de todo el mundo podrán votar por su favorito

Durante años se ha realizado esta peculiar contienda entre los ejemplares que se preparan con muchos kilos de grasa adicional para sobrevivir el invierno

Un parque nacional celebrará el

Científicos descubrieron un mecanismo que podría revertir la osteoporosis y regenerar el hueso perdido

Los investigadores lograron regenerar tejido óseo en modelos animales al activar un importante receptor, ofreciendo una alternativa más segura y eficaz a los tratamientos actuales

Científicos descubrieron un mecanismo que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon en Santa Fe una

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos prometió defender “cada

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

TELESHOW
El romántico mensaje de Nicki

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”