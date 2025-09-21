Estados Unidos

Así es la visa “Gold Card” lanzada por EEUU para extranjeros que inviertan un millón de dólares

La administración Trump comunicó que esta tarjeta también estará disponible para corporaciones que aporten un mínimo de dos millones de dólares al país

Rossana Marín

Estados Unidos habilitó la visa “Gold Card”, que otorga residencia permanente a quienes inviertan al menos un millón de dólares. (REUTERS/Ken Cedeno)

El Gobierno de Estados Unidos presentó oficialmente el 19 de septiembre la “Gold Card”, un nuevo tipo de visa orientada a personas extranjeras que estén dispuestas a invertir al menos un millón de dólares en el país.

La administración comunicó que esta tarjeta también estará disponible para corporaciones que aporten un mínimo de dos millones de dólares, según difundió CBS News tras el anuncio federal.

La Gold Card permite a solicitantes individuales obtener la residencia permanente —conocida como green card— a través de una inversión única dirigida al Departamento de Comercio estadounidense.

De acuerdo con la orden ejecutiva que regula el programa, quienes apliquen deberán someterse a un proceso de aprobación por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, además de abonar una tarifa administrativa de 15,000 dólares.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó en conferencia de prensa que la previsión inicial es otorgar unas 80,000 Gold Card durante la primera fase de la iniciativa.

El programa Gold Card fue lanzado el 19 de septiembre y está dirigido a grandes inversores extranjeros. (REUTERS/Ken Cedeno)

En un mensaje publicado en Truth Social el día del lanzamiento, el presidente Donald Trump expresó: “hoy estamos orgullosos de anunciar la TRUMP GOLD CARD. La tarjeta estará disponible por un millón de dólares para individuos y dos millones de dólares para corporaciones”.

La noticia fue replicada por CBS News, que señaló que el gobierno busca atraer capital extranjero y transformar la obtención de la residencia en una fuente directa de ingresos para el Tesoro federal.

Este nuevo programa reemplaza a las visas de residencia EB-1 y EB-2, dirigidas hasta la fecha a extranjeros con habilidades excepcionales o logros destacados en las áreas de negocios, ciencias y arte.

En declaraciones recogidas por CBS News, Lutnick explicó: “puedes demostrar un valor excepcional para los Estados Unidos de América por medio de una aportación de un millón de dólares”. El funcionario también remarcó que los titulares de la Gold Card estarán sujetos a las mismas obligaciones fiscales internacionales que los residentes y ciudadanos estadounidenses.

El gobierno espera recaudar más de 100 mil millones de dólares con el nuevo programa de visas por inversión. (REUTERS/Ken Cedeno)

El Gobierno de Estados Unidos indicó que los trámites se realizan de manera directa con el Departamento de Comercio y que los postulantes deben cumplir con estrictos controles de antecedentes y calificaciones.

“En menos de un mes, las demás categorías de visa green card probablemente serán suspendidas y este será el nuevo modelo para ingresar legalmente al país”, sostuvo Lutnick frente a medios.

Platinum Card y otras medidas

Como parte de la nueva política migratoria, la Casa Blanca anunció que evalúa implementar también la “Platinum Card”, una visa especial para quienes inviertan cinco millones de dólares, permitiéndoles permanecer hasta 270 días en el territorio nacional sin obligación de declarar ingresos obtenidos fuera de Estados Unidos. Este proyecto aún requiere la aprobación del Congreso y ya hay una lista de espera abierta a interesados.

Los solicitantes de la Gold Card deberán abonar, además de la inversión, una tarifa administrativa de 15,000 dólares. (REUTERS/Ken Cedeno)

Además de la Gold Card, el Ejecutivo federal estableció un aumento de 100,000 dólares en las tarifas para solicitantes de la visa H-1B, destinada a trabajadores calificados no inmigrantes que desean establecerse por motivos laborales hasta por seis años.

Sobre esta medida, el jefe de Estado declaró a los medios: “creo que las compañías tecnológicas estarán muy satisfechas. Podremos retener personas altamente productivas y, en muchos casos, estas empresas pagarán sumas muy elevadas y estarán conformes con ello”.

Durante la ceremonia de lanzamiento, se anticipó que la recaudación por la Gold Card podría superar los 100 mil millones de dólares en poco tiempo y que los fondos se emplearán en reducción de impuestos, iniciativas de crecimiento y abatimiento de la deuda pública.

