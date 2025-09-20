Estados Unidos

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e informarse sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 62 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius). Habrá un viento del este de alrededor de 6 millas por hora (aproximadamente 9,7 kilómetros por hora).

Clima por la noche

Se espera que el clima sea nublado y luego se irá despejando gradualmente, con una temperatura máxima cercana a 76 grados Fahrenheit (24 grados Celsius). Habrá un viento del este de aproximadamente 7 mph (11 km/h). Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un cielo mayormente despejado.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 19 de sep 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en San Antonio: el estado del tiempo para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: el

Donald Trump anunció el ataque contra otro barco de una “organización terrorista” que transportaba drogas

El presidente de Estados Unidos difundió el video en las redes sociales. “El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales”, informó el mandatario republicano

Donald Trump anunció el ataque

El gobierno de Donald Trump impuso nuevas restricciones financieras a la Universidad de Harvard

Se requieren modificaciones en los procesos administrativos de esta destacada institución educativa tras una evaluación realizada por organismos federales, mientras continúa el seguimiento a sus prácticas internas y el uso de fondos públicos

El gobierno de Donald Trump

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 20 de septiembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

El tiempo en Seattle: la

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la violación del espacio aéreo estonio por tres cazas MIG-31, que obligó a la OTAN a desplegar aviones F-35

Trump repudió la incursión de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Cuba: activistas denunciaron

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

TELESHOW
Sabrina Rojas habló sobre su

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después