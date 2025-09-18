Condenan a dos años de prisión a una mujer tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su hijastro adolescente

Alexis Von Yates, de 35 años, fue condenada por abuso sexual contra su hijastro menor de edad en el condado de Marion, Florida. (Cárcel del condado de Marion)

Una mujer identificada como Alexis Von Yates, exenfermera de Florida, fue condenada a dos años de prisión tras mantener relaciones sexuales con su hijastro de 15 años, caso que fue descubierto por su propio esposo el año pasado en el condado de Marion.

De acuerdo con información difundida por FOX News, el incidente ocurrió la noche del 26 de julio de 2024, luego de que la mujer y el menor permanecieran juntos en el domicilio familiar mientras los otros integrantes de la familia dormían.

Según los documentos judiciales consultados por FOX News, Von Yates y el adolescente habían visto una película de terror, jugado videojuegos y consumido un cartucho de THC antes de que comenzara el abuso.

El esposo y padre del menor, Frank Von Yates, regresó de su trabajo nocturno como liniero y sorprendió a ambos en el sofá. El caso fue denunciado tras un aviso anónimo recibido por las autoridades cuatro días después de los hechos, lo que dio inicio a una investigación policial.

El juez Timothy McCourt dictó una pena de dos años de prisión, sumada a restricciones comunitarias y registro como delincuente sexual. (Cárcel del condado de Marion)

Al comparecer ante la corte, Alexis Von Yates se declaró culpable mediante un acuerdo de no disputa por el cargo de ‘agresión lasciva o lasciva a un menor de entre 12 y 16 años’, delito que equivale a un segundo grado y que sustituyó a la acusación original de ‘agresión sexual de una persona en posición parental’, considerada de primer grado y que hubiera supuesto cadena perpetua.

La sentencia, emitida por el juez del Tribunal del Quinto Circuito Judicial de Florida, Timothy McCourt, le impone además dos años de control comunitario y diez años de libertad condicional bajo supervisión como ofensora sexual.

La madre biológica de la víctima declaró ante el tribunal, citada por FOX News, que “Alexis Von Yates es una pedófila incestuosa que manipuló y violó a mi hijo”, enfatizando el impacto del crimen. Agregó que la acusada no demostró arrepentimiento y la calificó como “cobarde”.

Según los documentos judiciales, el adolescente relató que la mujer había iniciado comentarios sexuales en la semana previa y afirmó, la noche de los hechos, que “tenía ganas”, “no había tenido relaciones sexuales en dos semanas” y que venía haciendo bromas de tipo sexual desde hacía varios días.

La exenfermera fue arrestada en su domicilio el 6 de noviembre de 2024 después de una investigación policial iniciada por una denuncia anónima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FOX News detalló que cuando el esposo irrumpió en la sala, gritó a su esposa calificándola de “depredadora infantil” mientras el menor se refugiaba en el baño. Luego de lo ocurrido, el padre reunió las pertenencias de su hijo y lo llevó con los abuelos paternos, según consta en el expediente del caso.

La madre de la víctima también aseguró a la corte, citada por Court TV y reproducida por FOX News, que desde el incidente el adolescente no ha vuelto a hablar con su padre.

La mujer fue arrestada el 6 de noviembre de 2024 en su domicilio en Florida, tras una investigación coordinada por la policía local. Tras su detención, el Departamento de Salud de Florida procedió a suspenderle la licencia profesional de enfermería.

Como parte del acuerdo judicial, Alexis Von Yates deberá realizar 200 horas de servicio comunitario, pagar las multas e impuestos judiciales correspondientes y cumplir con las condiciones adicionales propias de su estatus como delincuente sexual.

Durante la audiencia, el juez Timothy McCourt manifestó que aceptaba el acuerdo de culpabilidad debido a que la familia de la víctima aprobó la resolución propuesta, según reportó Court TV. El caso atrajo la atención pública en el estado de Florida por el contexto familiar y por las repercusiones legales sobre el abuso de menores en el entorno doméstico.