Estados Unidos

Condenan a dos años de prisión a una mujer tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su hijastro adolescente

Alexis Von Yates recibió sentencia de prisión y control comunitario después de que su esposo la sorprendiera abusando del menor en su propia casa

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Alexis Von Yates, de 35
Alexis Von Yates, de 35 años, fue condenada por abuso sexual contra su hijastro menor de edad en el condado de Marion, Florida. (Cárcel del condado de Marion)

Una mujer identificada como Alexis Von Yates, exenfermera de Florida, fue condenada a dos años de prisión tras mantener relaciones sexuales con su hijastro de 15 años, caso que fue descubierto por su propio esposo el año pasado en el condado de Marion.

De acuerdo con información difundida por FOX News, el incidente ocurrió la noche del 26 de julio de 2024, luego de que la mujer y el menor permanecieran juntos en el domicilio familiar mientras los otros integrantes de la familia dormían.

Según los documentos judiciales consultados por FOX News, Von Yates y el adolescente habían visto una película de terror, jugado videojuegos y consumido un cartucho de THC antes de que comenzara el abuso.

El esposo y padre del menor, Frank Von Yates, regresó de su trabajo nocturno como liniero y sorprendió a ambos en el sofá. El caso fue denunciado tras un aviso anónimo recibido por las autoridades cuatro días después de los hechos, lo que dio inicio a una investigación policial.

El juez Timothy McCourt dictó
El juez Timothy McCourt dictó una pena de dos años de prisión, sumada a restricciones comunitarias y registro como delincuente sexual. (Cárcel del condado de Marion)

Al comparecer ante la corte, Alexis Von Yates se declaró culpable mediante un acuerdo de no disputa por el cargo de ‘agresión lasciva o lasciva a un menor de entre 12 y 16 años’, delito que equivale a un segundo grado y que sustituyó a la acusación original de ‘agresión sexual de una persona en posición parental’, considerada de primer grado y que hubiera supuesto cadena perpetua.

La sentencia, emitida por el juez del Tribunal del Quinto Circuito Judicial de Florida, Timothy McCourt, le impone además dos años de control comunitario y diez años de libertad condicional bajo supervisión como ofensora sexual.

La madre biológica de la víctima declaró ante el tribunal, citada por FOX News, que “Alexis Von Yates es una pedófila incestuosa que manipuló y violó a mi hijo”, enfatizando el impacto del crimen. Agregó que la acusada no demostró arrepentimiento y la calificó como “cobarde”.

Según los documentos judiciales, el adolescente relató que la mujer había iniciado comentarios sexuales en la semana previa y afirmó, la noche de los hechos, que “tenía ganas”, “no había tenido relaciones sexuales en dos semanas” y que venía haciendo bromas de tipo sexual desde hacía varios días.

La exenfermera fue arrestada en
La exenfermera fue arrestada en su domicilio el 6 de noviembre de 2024 después de una investigación policial iniciada por una denuncia anónima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FOX News detalló que cuando el esposo irrumpió en la sala, gritó a su esposa calificándola de “depredadora infantil” mientras el menor se refugiaba en el baño. Luego de lo ocurrido, el padre reunió las pertenencias de su hijo y lo llevó con los abuelos paternos, según consta en el expediente del caso.

La madre de la víctima también aseguró a la corte, citada por Court TV y reproducida por FOX News, que desde el incidente el adolescente no ha vuelto a hablar con su padre.

La mujer fue arrestada el 6 de noviembre de 2024 en su domicilio en Florida, tras una investigación coordinada por la policía local. Tras su detención, el Departamento de Salud de Florida procedió a suspenderle la licencia profesional de enfermería.

Como parte del acuerdo judicial, Alexis Von Yates deberá realizar 200 horas de servicio comunitario, pagar las multas e impuestos judiciales correspondientes y cumplir con las condiciones adicionales propias de su estatus como delincuente sexual.

Durante la audiencia, el juez Timothy McCourt manifestó que aceptaba el acuerdo de culpabilidad debido a que la familia de la víctima aprobó la resolución propuesta, según reportó Court TV. El caso atrajo la atención pública en el estado de Florida por el contexto familiar y por las repercusiones legales sobre el abuso de menores en el entorno doméstico.

Temas Relacionados

Alexis Von YatesAbuso sexualFloridaMarionestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana jueves 18 de septiembre

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: temperatura y

Top de las mejores películas de Netflix en Estados Unidos

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Top de las mejores películas

Top de las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Top de las mejores películas

Ranking Paramount+: estas son las películas favoritas del público estadounidense

En la actualidad, Paramount+ y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Ranking Paramount+: estas son las

Clima en Texas: cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana jueves 18 de septiembre

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas: cuál será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Las dudas de Pampita sobre

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”