Estados Unidos

Dos personas visitaban una casa en venta en Ohio, pero un olor putrefacto los condujo a un aterrador descubrimiento

Las autoridades investigan un posible crimen dentro de una propiedad que buscaba compradores en Dayton

Por Daniela Mérida

Un cuerpo en avanzado estado
Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por dos posibles compradores de una propiedad en Ohio. (Google Maps)

Dos posibles compradores de vivienda realizaron un hallazgo preocupante en una casa vacante de Dayton, Ohio el miércoles 10 de septiembre, al encontrar un cuerpo en avanzado estado de descomposición durante una visita por cuenta propia al inmueble, informaron el teniente Eric Sheldon y el sargento Creigee S. Coleman del Departamento de Policía de Dayton. El suceso ocurrió en la dirección 3940 Delphos Ave., donde los visitantes ingresaron por la parte trasera del domicilio y detectaron rápidamente un olor inusual que los llevó a notificar a las autoridades.

Al llegar al lugar poco antes de las 10 de la mañana, los agentes localizaron los restos humanos en una habitación de la vivienda. Según explicó Sheldon, el cadáver se encontraba en un estado “muy avanzado de descomposición”, lo que indicaría que habría permanecido durante un largo periodo en el sitio.

De acuerdo con el procedimiento estándar en hechos de este tipo, la investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad de Homicidios de la policía local, mientras que la identificación oficial de los restos fue encomendada a la Oficina del Forense del Condado de Montgomery, que procedió a su retiro ese mismo día.

La policía colabora actualmente con el propietario del inmueble para esclarecer si la persona fallecida guardaba alguna relación con la vivienda o si podría tratarse de un caso de ocupación o desaparición. El sargento Coleman señaló en conferencia de prensa que “resulta difícil determinar si se trataba de un residente, un ocupante ocasional o una persona desaparecida que buscaba refugio”.

Investigación para determinar la identidad

Las autoridades no han revelado
Las autoridades no han revelado si s trató de un crimen o una muerte natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores siguen recabando información sobre los movimientos recientes en la propiedad, incluyendo la fecha del último acceso por parte del dueño y posibles antecedentes de visitas ajenas. La policía aún no ha revelado si existen indicios claros de violencia, y descartó hasta el momento emitir consideraciones sobre la causa específica del deceso, a la espera de los resultados de la autopsia que realizará el laboratorio forense.

Donald Arnold, un vecino del área que pasa regularmente frente a la casa, comentó a medios locales, entre ellos WDTN y WHIO 7, que en las dos semanas anteriores había notado “un fuerte, fuerte olor” proveniente del inmueble. Sin embargo, relató que asumió que el hedor correspondía a un animal muerto, motivo por el que no alertó antes a las autoridades.

Llamado a la comunidad

Se ha solicitado la cooperación
Se ha solicitado la cooperación de la comunidad aledaña para que reporten cualquier actividad sospechosa dentro de la propiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuerzas policiales solicitaron la colaboración de la comunidad para reunir datos adicionales que ayuden a esclarecer los hechos. Tanto la policía de Dayton como el despacho regional del condado pusieron a disposición los números 937-333-2677 y 937-225-4357 para quienes puedan aportar información sobre movimientos sospechosos en la propiedad o sobre personas que pudieran estar relacionadas con esta.

Por el momento, las autoridades declararon que continuarán entrevistando testigos y realizando un análisis exhaustivo de la escena mientras esperan resultados concluyentes de los peritajes forenses para identificar al fallecido y notificar formalmente a su familia.

