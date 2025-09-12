Avanza la investigación del crimen de Charlie Kirk: el FBI analiza miles de pistas mientras el sospechoso sigue prófugo (REUTERS/Jim Urquhart)

El principal sospechoso por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk continúa prófugo, mientras la investigación entra en su tercer día sin arrestos y las autoridades federales y estatales incrementan las acciones para dar con su paradero.

Imágenes y videos del posible responsable, captadas por cámaras de seguridad en el campus de Utah Valley University, circulan ampliamente en internet; aun así, la identidad del tirador no ha sido confirmada y los investigadores lo mantienen como “persona de interés” en el caso.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles tras recibir un impacto de bala en el cuello cuando participaba en una actividad de su tradicional gira universitaria en Orem, Utah. El evento, al que asistieron unas 3.000 personas, tenía como eje el debate abierto en torno a temas sensibles como el acceso a armas y la violencia política en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah y el FBI han solicitado el apoyo activo de la población para identificar al hombre registrado en los videos. Según el comisionado Beau Mason, los investigadores recuperaron huellas de palma, manchas y una impronta de zapato tipo Converse en el lugar del crimen, así como una gorra y gafas oscuras que el sospechoso utilizaba para ocultar parte de su rostro.

“Hay una huella donde creemos que el sospechoso quedó identificado usando zapatillas Converse”, puntualizó Mason en rueda de prensa. El rifle de cerrojo hallado en una zona boscosa cercana al campus presenta características asociadas a cazadores y tiradores deportivos, y forma parte de la evidencia forense clave en este caso.

La grabación difundida por la policía muestra al hombre caminando por el techo del edificio desde donde se realizó el disparo, saltando posteriormente hacia el suelo y escapando en dirección a un pequeño bosque, donde se encontró el arma presuntamente empleada en el ataque.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió en conferencia de prensa la colaboración ciudadana ante la magnitud del caso: “No podemos avanzar sin la ayuda del público en este momento. El FBI ha recibido más de 7.000 pistas y sugerencias digitales. No se había visto una respuesta semejante desde el atentado en el maratón de Boston en 2013”, subrayó Cox. La recompensa por aportar información que facilite la detención del autor se elevó a 100.000 dólares.

El presidente Donald Trump prometió que el reconocimiento nacional hacia Kirk será total.

“Charlie Kirk fue una gran persona, un gran hombre. Fue fundamental para el regreso de los republicanos al poder. Se están logrando grandes avances para dar con el asesino de Charlie”, sostuvo Trump, quien además anunció la concesión de la Medalla Presidencial de la Libertad póstuma al activista.

La vicepresidencia de Estados Unidos también se involucró en el seguimiento del caso. JD Vance, número dos de la Casa Blanca y allegado político a Kirk, viajó a Utah para asistir a la familia y acompañó personalmente el traslado del féretro del fundador de Turning Point USA a Arizona.

Mientras la investigación avanza, la opinión pública mantiene una fuerte atención sobre el desarrollo de los hechos. Medios, legisladores y usuarios de redes sociales difunden teorías sobre la identidad e intenciones políticas del tirador.

La policía y el FBI, no obstante, insisten en que los procesos de investigación y confirmación requieren prudencia y que la colaboración ciudadana es esencial para cerrar el cerco sobre el autor del disparo. La magnitud del caso se vincula también al contexto de polarización política, luego de que se hayan documentado más de 300 episodios de violencia motivada políticamente en Estados Unidos desde los disturbios en el Capitolio en 2021.

Charlie Kirk se consolidó en los últimos años como uno de los principales referentes del movimiento conservador joven en Estados Unidos. Como fundador y portavoz de Turning Point USA, multiplicó sus apariciones públicas y fue asesor clave en la campaña que devolvió a Trump a la presidencia. La noticia de su asesinato generó conmoción inmediata en círculos políticos y sociales tanto en Utah como a nivel nacional.

El FBI y las fuerzas de seguridad han recalcado que, pese al volumen inédito de datos recibidos por parte de la ciudadanía, aún no se ha logrado ubicar al responsable y la investigación sigue su curso. Las autoridades mantienen disponibles canales de contacto y reiteran que cualquier pista, por pequeña que sea, podría ser decisiva para esclarecer el crimen y detener al autor intelectual y material del asesinato de Charlie Kirk.

(Con información de Reuters)