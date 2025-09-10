Decarlos Brown Jr., agresor de la ucraniana Iryna Zarutska, reveló el motivo del apuñalamiento

Decarlos Brown Jr. fue capturado poco después del ataque en el tren ligero de Charlotte. (Sistema de transporte público de Charlotte)

La grabación de una llamada telefónica filtrada a medios estadounidenses esta semana reveló la explicación de Decarlos Brown Jr. sobre el asesinato de Iryna Zarutska, la joven refugiada ucraniana apuñalada el pasado 22 de agosto en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte.

Según la reconstrucción publicada por The Daily Mail, Brown responsabilizó a unos supuestos “materiales dentro de su cuerpo” por el ataque, postura que expuso múltiples veces durante la conversación con su hermana.

De acuerdo con el diario británico y confirmaciones publicadas por Newsweek, Brown, de 34 años, abordó el tren esa noche y apuñaló varias veces a la joven ucraniana, de 23 años, quien había huido de la guerra en su país para instalarse con su familia en Estados Unidos.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad y encendió el debate sobre los protocolos de vigilancia y la política de justicia local debido al historial psiquiátrico y penal del agresor.

La familia de Brown Jr. señaló públicamente que intentaron reiteradas veces hospitalizarlo por problemas de esquizofrenia. (Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg)

La llamada del agresor

Durante la conversación telefónica realizada seis días después del crimen y difundida por The Daily Mail, Brown Jr. expresó: “quiero que la policía investigue qué fue lo que mi cuerpo recibió”, insistiendo en que “los materiales simplemente saltaron sobre ella, eso fue lo que pasó. Quienquiera que estuviera operando los materiales, saltaron sobre ella. Eso es todo”.

En el intercambio, su hermana Tracy insistió para entender por qué eligió a Zarutska como víctima. Brown respondió: “iba al centro, al hospital, a decirles que quería sacar ese material… dejar de volverme loco”.

En declaraciones recogidas por Newsweek, la familia del agresor intentó, en varias ocasiones previas, lograr que el hombre fuerainternado. Tracy Brown afirmó: “mi hermano no tendría que haber estado en la calle”, señalando que había solicitado durante años su ingreso en un centro psiquiátrico. La madre del acusado compartió públicamente esa percepción.

Cámaras de vigilancia documentaron el momento en que Brown Jr. apuñaló a Zarutska en un viaje nocturno el 22 de agosto. (Sistema de transporte público de Charlotte)

Los antecedentes de Brown Jr. consolidan una presencia conocida para las autoridades judiciales y policiales de Carolina del Norte. Registros oficiales muestran que ha sido arrestado en al menos 14 causas a lo largo de más de una década, con condenas por delitos como robo con arma peligrosa, hurto agravado y amenazas, según el recuento de WSOC-TV.

Cumplió seis años de prisión hasta 2020 y, poco después de salir, fue acusado de agredir a su hermana. En enero de este año, la policía lo detuvo tras realizar múltiples llamadas al 911 en las que afirmaba que un “material hecho por el hombre” implantado en su cuerpo controlaba su conducta y sus facultades. Tras esa detención, fue liberado sin fianza.

Los reportes judiciales revelan que, en julio, un juez solicitó una evaluación de competencia mental para Brown, trámite que no se completó antes del asesinato. Tras los hechos del tren, la fiscalía pidió una nueva valoración psiquiátrica.

Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, buscaba reconstruir su vida en Estados Unidos tras escapar del conflicto bélico en su país. (Sistema de transporte público de Charlotte)

El asesinato de Iryna Zarutska

La víctima, Iryna Zarutska, llegó a Estados Unidos después de huir de la invasión rusa en Ucrania. Una publicación familiar en GoFundMe relató sus esfuerzos por integrarse en su nueva vida, resaltando que aprendió inglés en pocos meses y buscaba estabilidad personal y laboral.

Aquella noche de agosto, Zarutska viajaba en la línea Lynx Blue Line, con audífonos y revisando su teléfono móvil, antes de ser sorprendida por Brown. Las grabaciones policiales muestran cómo el atacante extrajo un cuchillo de bolsillo y asestó múltiples puñaladas de forma imprevista.

El asesinato provocó reacciones inmediatas de autoridades y de la comunidad ucraniana en Estados Unidos. Un comunicado familiar difundido por la prensa local expresó: “Iryna vino aquí para encontrar paz y seguridad y perdió la vida de la forma más atroz… Esto podría haberle ocurrido a cualquier persona esa noche en el tren”.

Brown Jr. enfrenta cargos de homicidio en primer grado y espera una evaluación de competencia mental ordenada por las autoridades judiciales. (Sistema de transporte público de Charlotte)

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculó el crimen a supuestas “políticas criminales permisivas” e indicó en un comunicado que buscarán la máxima sanción para el acusado: “Iryna Zarutska vivía el sueño americano y su asesinato es el resultado directo de políticas que anteponen a los criminales por sobre los inocentes”.

También la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, emitió un comunicado al respecto: “al reflexionar sobre el asesinato de Iryna Zarutska, mi corazón está con su familia y nuestra comunidad, que aún intenta comprender esta pérdida”.

Desde el poder ejecutivo estadounidense, Donald Trump solicitó un proceso judicial acelerado y la aplicación de la pena máxima. Brown Jr. enfrenta cargos por homicidio en primer grado, y podría recibir una condena de cadena perpetua o pena capital. Su próxima comparecencia judicial está agendada para el 19 de septiembre.

El caso también mantiene abierto el debate sobre los recursos de atención en salud mental, los procedimientos judiciales y la seguridad en el transporte público en ciudades como Charlotte.