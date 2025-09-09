Estados Unidos afirmó que aplicará “medidas fuertes” contra Rusia y exigió un mayor compromiso europeo por la paz en Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al secretario del Tesoro Scott Bessent en la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este martes que el gobierno de Donald Trump está preparado para adoptar “medidas fuertes” contra Rusia debido a la guerra en Ucrania, pero subrayó la necesidad de que Europa coopere plenamente.

La declaración de Bessent tuvo lugar mientras autoridades estadounidenses y representantes de la Unión Europea (UE) mantenían reuniones en Washington —que iniciaron el lunes y se prolongaron hasta este martes— para reforzar la coordinación de las sanciones dirigidas a Moscú. El enviado de sanciones de la UE, David O’Sullivan, quien lidera la estrategia europea para evitar la evasión de sanciones por parte de Rusia, encabeza la delegación comunitaria en la capital estadounidense.

En un mensaje publicado en la red social X tras el encuentro del lunes, Bessent indicó que “todas las opciones siguen sobre la mesa” dentro de la estrategia del presidente Donald Trump para respaldar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev. “La negociación tradicional no ha funcionado. Estamos dispuestos a tomar medidas fuertes contra Rusia, pero nuestros socios europeos deben unirse plenamente a nosotros para tener éxito”, afirmó Bessent.

El intercambio de posturas entre ambos bloques ocurre en medio de renovadas acciones militares rusas sobre Ucrania y un contexto político en el que Trump intenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, acepte sentarse en la mesa de diálogo con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. El mes pasado, Trump realizó una cumbre con Putin en Alaska y advirtió al Kremlin sobre un plazo —que expiró en agosto— para poner fin a su invasión de Ucrania.

Según fuentes europeas consultadas, la reunión del lunes en el Departamento del Tesoro en Washington abordó posibles nuevas sanciones económicas y la imposición de aranceles a las compras de petróleo ruso. Los funcionarios norteamericanos —provenientes del Tesoro, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la oficina del Representante de Comercio de EEUU— insistieron ante los europeos en que la administración Trump está dispuesta a emprender acciones significativas para acabar con la guerra, pero requiere la implicación total de las principales potencias europeas.

El equipo europeo incluyó especialistas en energía, sanciones financieras y comercio. Entre los temas tratados figuraron las posibles acciones arancelarias, la necesidad de una respuesta colectiva en torno a las sanciones y la gestión de activos rusos soberanos aún inmovilizados, en su mayor parte, en bancos europeos.

El secretario del Tesoro, en declaraciones transmitidas por el programa Meet the Press de NBC, señaló que una mayor presión económica sobre Rusia podría empujar a Putin a negociar con Kiev. “Si Estados Unidos y la Unión Europea pueden intervenir, imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará por completo y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones”, dijo Bessent.

A pesar de las amenazas estadounidenses y europeas, las autoridades rusas descartaron este lunes cualquier impacto relevante de las sanciones. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que las medidas económicas “no han tenido efecto alguno en el país” y anticipó que se mantendrá esta tendencia en el futuro. Peskov añadió: “Ninguna sanción va a forzar a Rusia a cambiar su postura, que es consistente y ha sido reiterada por el presidente Putin”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, junto al presidente ruso Vladimir Putin (EFE)

Rusia sostiene que su economía ha crecido a un ritmo superior al de los países del G7, contradiciendo las previsiones iniciales de las principales potencias occidentales, que vaticinaban una profunda crisis en el país tras los primeros paquetes de sanciones.

Trump reconoció ante la prensa el domingo que el conflicto en Ucrania ha resultado más complejo de resolver de lo que anticipó al asumir la presidencia en enero. Pese a no imponer recientemente nuevas sanciones a Rusia ni a China —uno de los principales compradores de petróleo ruso—, Trump incrementó los aranceles sobre importaciones estadounidenses de India, otro importador relevante de energía rusa.

El mandatario norteamericano afirmó que está listo para pasar a una “segunda fase” de sanciones con el objetivo de persuadir a Putin para que acepte negociar el fin de la guerra, mientras se intensifica la coordinación transatlántica.

(Con información de AFP, AP, EP y Reuters)