Los restaurantes de Nueva York se suman a la “Curbside Dining Week” con ofertas al aire libre

El encanto neón de Nolita Pizza: íconos barriales que forman parte de la nueva ola de dining al paso.

Desde Nueva York.- El debut de la Curbside Dining Week en Nueva York promete transformar la experiencia gastronómica al aire libre, con cerca de 36 restaurantes de la ciudad ofreciendo descuentos y promociones exclusivas entre el 5 y el 12 de septiembre.

Esta iniciativa, organizada por OpenPlans junto a Untapped New York, busca resaltar el entusiasmo de los neoyorquinos por las comidas al aire libre y revitalizar un sector que, tras la pandemia, enfrenta nuevos desafíos regulatorios.

La propuesta surge en un contexto donde la restauración al aire libre fue clave para la supervivencia de muchos negocios durante la emergencia sanitaria. Según estimaciones oficiales, alrededor de 12.500 restaurantes llegaron a instalar espacios exteriores en el punto álgido de la pandemia. Sin embargo, la implementación del programa temporal de restaurantes abiertos generó controversias: residentes de distintos barrios denunciaron que las estructuras improvisadas incrementaron la basura, la presencia de roedores, el consumo de drogas, el grafiti, el ruido y los malos olores.

Calles transformadas en pasillos gastronómicos: la propuesta busca revivir la vida nocturna pospandemia.

Actualmente, conforme a datos del Departamento de Transporte (DOT), cerca de 800 establecimientos cuentan con permisos o aprobaciones condicionales para operar en la vía pública bajo la nueva normativa, que restringe la actividad de los cafés en la calzada al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 29 de noviembre de cada año.

Jackson Chabot, director de incidencia de OpenPlans, explicó que el objetivo de la semana temática es poner en valor la preferencia local por la gastronomía al aire libre. Entre las ofertas destacadas, The Queensboro, en Northern Boulevard, Jackson Heights, Queens, propone dos cervezas o cócteles de la casa al precio de uno. Su propietario, Michael Fuquay, recordó que hace dos décadas la ausencia de terrazas era una queja habitual en la zona.

“Uno de los aspectos positivos de la era COVID fue eliminar las trabas administrativas a este servicio tan demandado”, afirmó. Fuquay subrayó que el programa de mesas exteriores permitió a su negocio resistir la crisis sanitaria, el aumento de los costes y la incertidumbre económica. No obstante, criticó que el Concejo Municipal de Nueva York haya reincorporado obstáculos regulatorios similares a los que existían antes de la pandemia. Según él, la obligación de desmontar y almacenar las instalaciones durante el invierno representa un coste oculto considerable que desincentiva la participación de muchos operadores. “Es momento de que el Concejo revise y modifique este aspecto del programa”, reclamó.

El dining al aire libre también se disfruta de día: espacios casuales para almuerzos urbanos.

En Boerum Hill, Brooklyn, Someday Bar se suma a la celebración con bebidas como Dirty Water Hard Seltzer y HOPWATER a USD 3 cada una. Su propietaria, Megan Rickerson, expresó su deseo de que la semana de la gastronomía al aire libre sirva para demostrar el dinamismo que este formato aporta a los barrios y a los clientes. Rickerson manifestó su esperanza de que el DOT simplifique y abarate el proceso de permisos, facilitando así la incorporación de más bares y restaurantes pequeños.

El café también tiene su espacio en la iniciativa. The Barn Coffee Shop, en Hoyt Avenue, Long Island City, Queens, ofrece un 10% de descuento en la cuenta para quienes disfruten de su café en las mesas exteriores. Su dueña, Maria Gonzalez, recordó que durante la pandemia ese pequeño espacio resultó esencial para mantener el negocio y ofrecer a la comunidad un lugar seguro al aire libre, convirtiéndose en parte de la identidad del local. “Ha sido cada vez más difícil adaptarse a los cambios, pero esperamos mantener vivo este espacio para seguir sirviendo a la comunidad. Confiamos en el éxito del evento y en continuar compartiendo nuestro amor por el café y la calidad en nuestro pequeño espacio exterior”, señaló.

Pete’s Tavern, un clásico neoyorquino desde 1864, que se suma a la primera Curbside Dining Week.

En Park Slope, Brooklyn, The Postmark Cafe aplica un 15% de descuento en las cuentas de quienes opten por sentarse fuera. Brad Canning, responsable del local, destacó que la incorporación de mesas exteriores atrajo a más vecinos, fomentando encuentros y transformando la esquina en un punto de reunión comunitario. “Ha sido un salvavidas para nosotros. Con un programa más sólido y sencillo, podríamos mantener esa energía y nuestro negocio durante todo el año”, afirmó.

La Curbside Dining Week se presenta así como una oportunidad para que los restaurantes de Nueva York exhiban su oferta al aire libre, al tiempo que reabre el debate sobre la regulación y el futuro de este modelo en la ciudad.