Estados Unidos

Arrestaron a un menor de 13 años que planeaba un tiroteo escolar: tenía una ‘gran cantidad de armas’

Las autoridades también hallaron una posible lista de víctimas, un manifiesto y varias referencias en ropa y accesorios a otros ataques masivos

Por Daniela Mérida

Guardar
Un adolescente fue arrestado por
Un adolescente fue arrestado por planear un tiroteo en Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 13 años, residente en el área de Parkland, en Pierce County, Washington, fue arrestado la madrugada del sábado tras ser acusado de planear un tiroteo escolar y obtener armas con ese fin, según informó la oficina del sheriff en un comunicado. La alerta surgió el viernes, cuando las autoridades recibieron el reporte de que el menor, quien habría dejado de asistir a clases desde 2021, manifestaba “intenciones homicidas” y declaraba contar con acceso a armas de fuego, indicando que sus amenazas iban dirigidas contra una escuela.

La detención ocurrió a la 1 de la mañana en la vivienda del adolescente. Durante el registro, agentes y un equipo de SWAT confiscaron una “gran cantidad de armas de fuego”, cargadores cargados con inscripciones alusivas a tiroteos escolares, prendas de vestir y escritos que, en palabras de la autoridad, “respaldan un escenario típico de tiroteo masivo”. Los registros policiales también revelaron la incautación de escritos considerados como un posible “manifiesto” y una lista de personas objetivo.

El joven, que fue inscrito por última vez en el Franklin Pierce School District en 2021 y desde entonces no ha pertenecido a ningún distrito escolar, fue trasladado sin incidentes al centro de detención juvenil Remann Hall, conforme informaron tanto la oficina del sheriff como medios locales. Las autoridades han iniciado una investigación sobre el entorno social y las condiciones que pudieron influir en la conducta del adolescente.

Tiroteos escolares recientes

El tiroteo más reciente en
El tiroteo más reciente en Minnesota dejó un saldo de dos niños muertos y varios heridos. (ALEX WROBLEWSKI/Pool via REUTERS)

Tan solo días antes, en Minneapolis, un tiroteo en la Annunciation Catholic School dejó un saldo de dos menores muertos y otros 17 heridos. Este suceso representa el quinto tiroteo registrado en escuelas de educación básica en los Estados Unidos desde el inicio del ciclo escolar el 1 de agosto, conforme datos de la organización Everytown for Gun Safety.

Hasta el 27 de agosto de 2025 se documentaron al menos 57 tiroteos en escuelas que van desde el jardín de niños hasta el 12° grado (17-18 años), con 15 fallecidos entre las 47 personas heridas en estos incidentes. Policías declararon que el agresor portaba un rifle, una escopeta y una pistola, y murió debido a una herida autoinfligida.

Timberlyn Mazeikis, sobreviviente de un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan en 2023 y voluntaria en Students Demand Action, aseguró que “ningún lugar se siente seguro” y que la realidad actual obliga a los estudiantes a enfrentar situaciones de violencia armada dentro de los centros educativos. Por su parte, Angela Ferrell-Zabala, directora ejecutiva de Moms Demand Action, expresó su consternación señalando que, tras cada incidente, familias y comunidades quedan devastadas y cuestionan hasta cuándo persistirá el acceso a armas de guerra en la sociedad.

Casi 100 incidentes con disparos en escuelas en 2025

A finales de 2024 se
A finales de 2024 se registró un tiroteo en una escuela religiosa de Wisconsin, perpetrado por una adolescente. (REUTERS/Cullen Granzen)

Las estadísticas de Everytown muestran que en 2025 se han producido al menos 90 incidentes de disparos en escuelas de todo el país, con 29 muertes y 69 heridos hasta la fecha. Diversos grupos defensores del control de armas citaron estos datos al renovar su demanda de regulaciones más estrictas. Organizaciones como March for Our Lives y Moms Demand Action publicaron declaraciones enfatizando la frecuencia y el impacto de la violencia armada en centros educativos.

Campus Safety destaca el desafío del ausentismo escolar en los Estados Unidos, señalando que el 23,5% de los estudiantes a nivel nacional presentaron problemas de asistencia durante el ciclo académico 2023-24. Los expertos subrayan la importancia de intervenciones tempranas, involucramiento familiar y estrategias basadas en datos para mitigar este fenómeno.

Además, las autoridades también lidian con la proliferación de falsas alarmas de encierro, denominadas “lockdown hoaxes”, en instituciones universitarias estadounidenses apenas comenzado el año escolar. Este fenómeno consiste en la emisión de alertas erróneas que obligan a imponer protocolos de emergencia y generan estrés y temor entre alumnos y personal.

Temas Relacionados

tiroteo escolartiroteo masivoWashingtonPierce Countyviolencia armadaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Agentes del ICE podrán reanudar las redadas migratorias en Los Ángeles tras fallo de la Corte Suprema

El máximo tribunal autorizó la petición presentada por el gobierno federal que buscaba remover los límites impuestos durante el proceso legal, tras sospechas de perfilamiento racial por parte de las autoridades migratorias

Agentes del ICE podrán reanudar

Una serpiente mordió a un niño en una guardería; los cuidadores pensaron que era una astilla y no alertaron al 911

De acuerdo con los reportes, el menor de cuatro años estaba jugando en un arenero cuando se topó con el reptil venenoso al que intentó sostener por curiosidad

Una serpiente mordió a un

Qué es el “slow travel” y por qué gana terreno entre los viajeros que buscan experiencias más auténticas

La tendencia de permanecer más tiempo en un solo destino y sumergirse en la cultura local está transformando la forma de viajar, favoreciendo la economía regional y reduciendo el impacto ambiental del turismo convencional

Qué es el “slow travel”

Rescatan a concursante de un reto de supervivencia que estuvo perdida 18 horas en un bosque

Las autoridades de Michigan desplegaron un operativo con diversas agencias locales y estatales para localizar a la mujer perdida

Rescatan a concursante de un

Las “bibliotecas humanas” se consolidan como nueva herramienta educativa en Estados Unido

Universidades y centros culturales implementan encuentros donde personas relatan sus experiencias, fomentando la comprensión y el pensamiento crítico en estudiantes y asistentes que buscan romper estereotipos y ampliar su visión del mundo

Las “bibliotecas humanas” se consolidan
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia de los amigos

La historia de los amigos que viajaban a pescar en Entre Ríos: quiénes eran las víctimas del choque fatal

Cómo un síntoma sutil y común llevó a una mujer a descubrir que tenía un cáncer avanzado

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de un gas en una cámara de electricidad

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”