Estados Unidos

El disparo que iba dirigido a un pájaro terminó con la vida de su hija: el padre enfrentará proceso judicial

Las autoridades del condado de Monroe presentaron cargos contra el hombre de 34 años tras el accidente ocurrido en Waterloo, mientras la comunidad local permanece consternada por la pérdida de la adolescente

Por Alejandra Villalobos

David A. Schultheis enfrenta cargos
David A. Schultheis enfrenta cargos por el incidente que terminó con la vida de su hija adolescente. (Crédito: Facebook / David Schultheis)

La muerte de una adolescente el pasado 21 de julio ha impactado a la comunidad de Waterloo, en el estado de Illinois, luego de que las autoridades informaran que un intento por disparar a un pájaro dentro de un edificio terminó con la vida accidental de una menor. El Departamento del Sheriff del Condado de Monroe detalló en un comunicado que David A. Schultheis, de 34 años, enfrenta cargos de disparo imprudente de un arma de fuego en relación con la muerte de su hija de 14 años, Emma Schultheis. El caso se formalizó el 2 de septiembre, momento en que el padre fue procesado tras entregarse de forma voluntaria en la cárcel del condado, según las mismas autoridades.

El informe oficial explicó que la secuencia de los hechos se desarrolló cuando Schultheis intentó matar a un pájaro que se hallaba dentro de un edificio de ladrillo en la localidad de Waterloo, Illinois. Siguiendo la versión ofrecida por el Departamento del Sheriff, Schultheis introdujo solamente el brazo en el interior del cuarto, manteniendo la cabeza fuera de la puerta para evitar un rebote, y disparó su arma de fuego. El proyectil alcanzó al ave, atravesó la ventana, y avanzó hasta impactar a Emma, quien se encontraba en el exterior del inmueble en ese momento.

Los equipos de emergencia acudieron con rapidez tras recibir la llamada y, de acuerdo con el comunicado, aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor en el sitio. Emma fue trasladada en ambulancia a un hospital del área de St. Louis, donde los médicos declararon su muerte poco después, según datos difundidos por Monroe County Sheriff’s Department.

El caso de Emma Schultheis
El caso de Emma Schultheis ha puesto en el foco público la responsabilidad en el uso de armas en entornos domésticos. (Crédito: Facebook / Emma Schultheis)

El proceso judicial avanza con dos imputados y múltiples cargos penales por la muerte de la menor

Tras concluida la investigación inicial, las autoridades trasladaron el expediente a la Fiscalía del Condado de Monroe el pasado 26 de agosto. El 2 de septiembre, se presentaron cargos formales contra Schultheis por disparo imprudente, y también contra una segunda persona, Karen A. Schwarze, de 58 años, mencionó el departamento del sheriff en su nota.

A Karen A. Schwarze se le imputan dos cargos: uno por encubrimiento de homicidio y otro por obstrucción a la justicia, aunque la autoridad no especificó públicamente la relación que pueda tener ella con la víctima o con el principal acusado. Según informó el Departamento del Sheriff, Schwarze habría manifestado su intención de entregarse pronto ante las autoridades del condado, pero hasta el momento de la comunicación oficial, su arresto no se había concretado.

Acerca de la situación procesal de los dos adultos imputados, Monroe County Sheriff’s Department indicó que Schultheis fue liberado bajo fianza y quedó a la espera de su comparecencia ante el tribunal. No se entregaron detalles sobre si los acusados contaban con representación legal ni si han presentado declaraciones de inocencia en los momentos iniciales del proceso judicial.

Las autoridades detallan los hechos y lamentan públicamente la pérdida irreparable

El comunicado oficial del Departamento del Sheriff reveló detalles sobre cómo se desplegaron las tareas de emergencia. Los paramédicos que respondieron a la llamada de auxilio ese 21 de julio lograron llegar rápidamente para intentar salvar la vida de Emma. El dato de que Schultheis disparó al ave únicamente con el brazo dentro de la habitación busca esclarecer la mecánica del incidente y la intencionalidad del acto, prefiriéndose una reconstrucción objetiva de la escena, en palabras del propio departamento.

En su comunicado ante la opinión pública, la institución expresó su pesar por lo ocurrido: “No existen palabras que logren expresar el sufrimiento y la gravedad de este trágico evento”, señalaron las autoridades en la nota oficial, compartida por Monroe County Sheriff’s Department. Insistieron, además, en su deber de esclarecer los hechos: “Aunque este incidente pudo haber sido evitable, nuestra obligación es no especular sino descubrir y presentar los hechos con integridad”, enfatizaron.

La pérdida de una vida
La pérdida de una vida joven continúa provocando conmoción social y una intensa cobertura informativa en la región. (Crédito: Facebook / Emma Schultheis)

El impacto comunitario y jurídico permanece abierto a la espera de nuevas comparecencias

El caso ha dejado una huella en la localidad de Waterloo y en el entorno familiar de la víctima. Las circunstancias han planteado interrogantes jurídicos y sociales sobre el manejo de armas de fuego, la accidentalidad y la responsabilidad penal de los adultos involucrados. De momento, no han trascendido declaraciones por parte de los familiares directos ni información sobre la presentación de abogados defensores.

Las autoridades de Illinois continúan el proceso de investigación y preparación del caso para su examen en sede judicial, en un entorno que, según lo expresado en los partes oficiales, se caracteriza por el duelo colectivo y la exigencia de justicia. Las comparecencias de los implicados y novedades en los procedimientos serán comunicadas por los organismos oficiales conforme avance el proceso.

