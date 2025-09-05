Un niño de tres años murió tras permanecer en un coche caliente en Utah; su familia lo dejó tras una salida

Las temperaturas en la región de Utah alcanzaron los 38,8 °C (102 °F) el día del incidente, según el National Weather Service. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de 3 años perdió la vida en el estado de Utah tras ser dejado solo dentro de un vehículo al regreso de una salida familiar, según informó la Washington County Sheriff’s Office en un comunicado publicado este miércoles. El menor permaneció en el automóvil bajo un clima caluroso posterior a un viaje de compras. La identidad del niño no se ha hecho pública, según confirmaron las autoridades a ABC News.

El incidente tuvo lugar el lunes 1 de septiembre poco después de las 18:00 horas. De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta a los servicios de emergencia se activó cuando se recibió una llamada al 911 por parte de una persona que gritaba y luego colgó. Los organismos de seguridad lograron obtener detalles suficientes para determinar que un menor de edad se hallaba herido fuera de un complejo de apartamentos en la localidad de Veyo, lo que llevó a desplazar unidades médicas y policiales.

Al llegar los equipos de emergencia, el pequeño fue hallado inconsciente en el lugar. Según detalló Charles Guthrie, jefe del Northwest Fire Special Services District, en declaraciones a KTVX, emisora afiliada de ABC News en Salt Lake City, una persona estaba tratando de realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar (CPR) al menor a la llegada del personal paramédico. El niño fue declarado sin vida en el sitio por los equipos de emergencia junto a un médico de guardia, describen las autoridades en su informe.

Organizaciones advierten que casi 40 niños mueren cada año en Estados Unidos luego de quedar atrapados en autos bajo el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las circunstancias de una tragedia familiar tras una tarde calurosa y un día rutinario de compras

De acuerdo con la información recopilada durante las primeras indagatorias, el niño fue “dejado solo en el vehículo después de un viaje de compras con la familia”, precisó el reporte de la Washington County Sheriff’s Office, citado por ABC News. El comunicado oficial remarca que hasta el momento no se han producido arrestos ni presentado cargos en relación con los hechos, mientras se mantiene abierta la investigación.

La temperatura exterior el lunes alcanzó los 38,8 °C (102 °F) en el Aeropuerto Regional de St. George, estimación brindada por el Servicio Nacional Meteorológico (NWS) y citada por ABC News. Este aeropuerto se encuentra aproximadamente a 53 kilómetros del lugar del incidente, lo que da un contexto sobre las elevadas temperaturas presentes ese día en la región de Veyo.

En un mensaje oficial, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington manifestó su pesar por el desenlace: “El Washington County Sheriff’s Office lamenta profundamente que este trágico incidente haya ocurrido y extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y la comunidad afectada”.

La reacción de las autoridades subraya el impacto y la dificultad de estos casos para la comunidad

El jefe Guthrie explicó a KTVX, emisora afiliada de ABC News, que el personal de emergencia enfrentó un escenario conmocionante al llegar al lugar. En sus palabras, “es muy impactante. Es devastador perder a un niño de esa manera. Los errores ocurren, pero aún así, perder a un niño de esa forma es muy, muy difícil”. Guthrie subrayó la dificultad emocional que implica intervenir en situaciones de este tipo, tanto para la familia como para los equipos de rescate y la comunidad local.

La ausencia de identificaciones o arrestos refuerza el enfoque de las investigaciones, que buscan esclarecer las particularidades que desembocaron en la muerte del menor, de acuerdo con los funcionarios del condado entrevistados por ABC News.

Equipos de emergencia acudieron al llamado tras recibir una alerta al 911 reportando a un menor herido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los niños fallecidos en coches bajo el calor: cifras que alertan sobre el peligro

La organización Kids and Car Safety, dedicada a la prevención de muertes infantiles y de mascotas ocurridas en vehículos, sostiene que cada año cerca de 40 niños pierden la vida en circunstancias similares en Estados Unidos, lo que equivale aproximadamente a un caso cada nueve días. Los especialistas y asociaciones recuerdan que las temperaturas dentro de un vehículo pueden superar los 40 °C (104 °F) en tan solo minutos, exponiendo a los niños a riesgos fatales, según datos citados por ABC News.

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de campañas de prevención y la importancia de prestar atención a la seguridad de los menores, en especial durante los meses de altas temperaturas. Las autoridades han insistido en que cualquier descuido puede derivar en tragedias irreversibles, tal como resaltan los organismos y portavoces consultados por ABC News.

Las investigaciones continúan a cargo de la Washington County Sheriff’s Office, que reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y proveer apoyo a la familia y a la comunidad afectada por esta pérdida.