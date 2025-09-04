Estados Unidos

Graves inundaciones por el huracán Lorena afectan Baja California, México y generan alerta en el suroeste de EEUU

El fenómeno tropical mantiene a las autoridades estadounidenses en vigilancia constante ante pronósticos de más lluvia y el avance de la humedad hacia Arizona y Nuevo México

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Humedad tropical de Lorena se
Humedad tropical de Lorena se dirige al suroeste de Estados Unidos, donde se esperan lluvias intensas. (NHC)

El paso del huracán Lorena ha causado graves inundaciones en la península de Baja California e incrementa la preocupación por el riesgo de lluvias extremas en el suroeste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Mientras la tormenta permanece cerca de las costas mexicanas como categoría 1, se reportan impactos severos en comunidades como Los Cabos donde las autoridades han desplegado mecanismos de emergencia y evacuación.

De acuerdo con las estimaciones del NHC, Lorena se encuentra a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, manteniéndose activa sobre el océano Pacífico oriental.

Se prevé que pierda fuerza a lo largo del jueves hasta convertirse en tormenta tropical, degradándose hacia la península para el sábado 6 de septiembre. No obstante, las alertas y recomendaciones permanecen activas ante el elevado riesgo de inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra.

El paso del huracán Lorena
El paso del huracán Lorena ha causado graves inundaciones en la península de Baja California, México. (CSU/CIRA & NOAA/REUTERS)

La región de Baja California Sur experimentó en las últimas horas lluvias torrenciales, las cuales arrastraron autos y dañaron partes de caminos y avenidas. El FOX Forecast Center documentó que las lluvias más intensas dejaron imágenes de calles convertidas en ríos y la remoción de vehículos en Los Cabos.

Las redes sociales verificadas difundieron imágenes de avenidas urbanas completamente anegadas en Cabo San Lucas, una de las principales zonas turísticas del país.

En respuesta, el gobierno estatal determinó la apertura de refugios temporales y la suspensión de actividades educativas y laborales en al menos cinco municipios, enfatizando la prevención y la seguridad.

Elementos de la Guardia Nacional de México acudieron a zonas afectadas en la limpieza de escombros, incluso en centros hospitalarios, en busca de restablecer la circulación y asistir a la población damnificada. “La colaboración con las fuerzas federales permitió remover lodo y desechos de hospitales y avenidas principales para garantizar la seguridad de los habitantes”, informó personal de Protección Civil citado por FOX Weather.

El NHC calcula que entre 10 y 20 centímetros de lluvia adicional podrían caer sobre áreas de Baja California Sur hacia el viernes, elevando la amenaza de inundaciones que pongan vidas en peligro. El riesgo de deslaves y crecidas súbitas seguirá presente mientras persistan las precipitaciones graves en la península, precisó el centro en su más reciente comunicado.

La temporada de huracanes en
La temporada de huracanes en el Pacífico oriental ha producido ya diez tormentas nombradas este año. (Archivo)

Riesgo en el suroeste de EEUU

La humedad transportada por Lorena no solo permanece sobre el territorio mexicano, sino que, según el FOX Forecast Center, avanza hacia el suroeste de Estados Unidos. “Parte de la humedad tropical impulsada por el ciclón reforzará la temporada de monzones y ocasionará lluvias intensas en regiones de Arizona y Nuevo México a partir del jueves por la noche”, advirtió la dependencia meteorológica.

Se anticipa la caída de hasta 5 centímetros de lluvia de forma generalizada, con mayores acumulados en zonas puntuales, lo que podría replicar el patrón extremo de la semana pasada, cuando los restos de la tormenta tropical Juliette intensificaron las precipitaciones en el sur de California y Nevada.

Esta temporada de huracanes en el océano Pacífico oriental ha registrado ya diez sistemas nombrados, de los cuales cinco alcanzaron fuerza de huracán y tres superaron la categoría 3, detalló el FOX Forecast Center. Además, se reporta la formación reciente de Kiko, ahora desplazándose como un huracán categoría cuatro hacia el Pacífico Central, en dirección a Hawaii.

La vigilancia continuará, ya que el periodo crítico de huracanes en la región se extiende oficialmente del 15 de mayo al 30 de noviembre. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los próximos reportes y prestar atención a las advertencias por parte de los centros meteorológicos oficiales, que actualizan continuamente la trayectoria y evolución de Lorena.

Temas Relacionados

Huracán LorenaInundacionesLos CabosBaja CaliforniaArizonaNuevo Méxicoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Lo detuvieron bajo sospecha de homicidio, pero la policía revisó su auto y encontró lo impensable

Un hombre de Illinois enfrenta la justicia por el asesinato de su esposa y su intento por ocultar el cadáver

Lo detuvieron bajo sospecha de

Wall Street cerró con ganancias y el S&P 500 marcó un nuevo récord

Las acciones europeas finalizaron la jornada del jueves con avances

Wall Street cerró con ganancias

El hombre acusado de asesinar a un niño por tocar su timbre en Texas, es un veterano militar: fuentes oficiales

La policía de Houston decomisó al menos 20 armas de fuego de la casa de Gonzalo León Jr., entre ellas varios rifles tipo AR, una escopeta y una pistola

El hombre acusado de asesinar

Crece la alarma por una “enfermedad asesina silenciosa” que ya se detecta en varios estados de EEUU

Autoridades de salud confirmaron la presencia de parásitos transmitidos por insectos en comunidades rurales del sur, lo que refuerza la necesidad de mayor vigilancia epidemiológica

Crece la alarma por una

Sin camas, comida ni ventanas: cinco niños fueron rescatados de un ‘calabozo’ en su propia casa

Las autoridades también confirmaron el arresto de los padres de los cinco menores, quienes no les permitían salir de esa habitación

Sin camas, comida ni ventanas:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pulpo con verrugas fascinó

Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay

“Es positivo, pero seguimos expectantes”: la reacción de la familia de León tras la condena a la madre y a su pareja

Fotos en bikini y tips motivadores: la estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

Voraz incendio en un pueblo de Santa Fe: explotaron tanques de gasoil en una playa de camiones

Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Panamá urgen

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

TELESHOW
Dolor en el mundo de

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”