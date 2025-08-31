Estados Unidos

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, resultó gravemente herido en un accidente de tránsito en New Hampshire

Producto del choque ocurrido el sábado por la noche, el político de 81 años sufrió una fractura vertebral, además de cortes y contusiones

Rudy Giuliani fue hospitalizado en New Hampshire tras sufrir una fractura vertebral y múltiples lesiones en un accidente automovilístico. (AP foto/Ted Shaffrey)

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, sufrió lesiones graves la noche del sábado 30 de agosto en un accidente automovilístico en New Hampshire, luego de brindar ayuda a una mujer que fue víctima de violencia doméstica, de acuerdo con información confirmada por su portavoz, Michael Ragusa.

Según comunicó Ragusa, Giuliani conducía un automóvil rentado cuando fue abordado por una mujer que solicitó auxilio. “Mayor Giuliani fue detenido por una mujer que era víctima de violencia doméstica antes del accidente. Brindó asistencia y contactó al 911, permaneciendo en la escena hasta que llegaron los oficiales para asegurarse de su seguridad”, detalló Ragusa en el comunicado oficial.

Luego de este acto, Giuliani regresó a su vehículo, que fue impactado desde atrás a alta velocidad en la autopista. Producto del choque, el exalcalde resultó con una fractura vertebral, además de cortes y contusiones, especialmente en el brazo izquierdo y la pierna inferior. “El accidente ocurrió luego de que él volviera a su automóvil, el cual fue golpeado por detrás a gran velocidad”, puntualizó Ragusa.

Giuliani, de 81 años, permanece en recuperación bajo supervisión médica y deberá portar un soporte ortopédico. (REUTERS/David Dee Delgado)

Estado de salud y cuidados médicos

Tras el accidente, Giuliani fue trasladado a un hospital en la zona de Manchester, donde permanece internado. Médicos confirmaron que, además de la fractura en la vértebra, sufrió múltiples laceraciones y hematomas. Se espera que deba permanecer hospitalizado entre dos y tres días adicionales y luego utilice un soporte ortopédico durante la recuperación.

“La situación fue muy seria, pero el exalcalde se encuentra en gran estado de ánimo. Es un luchador. Sobrevivió al 11 de septiembre”, afirmó Ragusa, quien se desempeña como jefe de seguridad de Giuliani. Además, agregó que “está en buenos ánimos y se está recuperando notablemente”.

La atención médica de Giuliani ha sido supervisada por su socia comercial, Maria Ryan, quien también es enfermera practicante. Ryan explicó a la prensa que Giuliani está recibiendo exámenes complementarios y cuidados para estabilizar sus lesiones. “Se le están realizando pruebas adicionales y estabilizando sus heridas”, dijo Ryan.

Andrew Giuliani, hijo del exalcalde, agradeció las muestras de preocupación y confirmó la gravedad de las lesiones, aunque remarcó la evolución favorable de su padre. “Gracias a Dios está bien. Fractura vertebral, más detalles próximamente… Por favor, manténganlo en sus oraciones”, declaró Andrew al New York Post.

Su portavoz, Michael Ragusa, aseguró que Giuliani “se encuentra de buen ánimo y recuperándose notablemente”. (X/@themikeragu)

Contexto personal y trayectoria

Conocido como “el alcalde de América” por su papel en la gestión de la ciudad de Nueva York durante los ataques del 11 de septiembre de 2001, Rudy Giuliani se mantiene una figura pública activa a pesar de su edad. Su última intervención, al acudir en auxilio de una víctima de violencia doméstica, volvió a exponerlo al riesgo personal.

La tarde del domingo, Ragusa utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para compartir el parte médico oficial y un mensaje: “estuvo en un accidente automovilístico en New Hampshire el 30 de agosto después de ayudar a una víctima de violencia doméstica. Recibió lesiones, pero está de buen ánimo y recuperándose notablemente. Gracias por las oraciones y el apoyo”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente ni se han confirmado sanciones o detenciones relacionadas con el choque. El comunicado oficial estableció que esta era la única declaración autorizada por Giuliani respecto al suceso.

Giuliani deberá utilizar un soporte ortopédico durante su rehabilitación y permanecerá bajo supervisión médica. Se espera que durante los próximos días se difundan más detalles sobre su evolución y la investigación en torno al accidente.

