Netflix reveló cuáles son las series más populares de su historia: este es el top 10 global

Netflix publica el ranking actualizado de las diez series más vistas a nivel global en 2025.

La plataforma de contenidos Netflix difundió su listado actualizado de las diez series más populares, según la cantidad de visualizaciones globales alcanzadas en los primeros 91 días tras el estreno. Este ranking marca referencia para la industria, el análisis de tendencias y la planificación de nuevos proyectos, reflejando el comportamiento real de la audiencia internacional.

El informe oficial, publicado en el portal institucional del líder del sector, agrupa títulos de distintas nacionalidades y diversos géneros. Los resultados contemplan desde dramas surcoreanos hasta series originales estrenadas en Estados Unidos, así como producciones de Europa y miniseries de crimen real o ficción. La cifra de visualizaciones corresponde al conteo acumulado por usuario único, una metodología implementada para normalizar la comparación entre lanzamientos multilingües y de diferente duración.

El avance de la publicación de estos datos responde a la necesidad de transparencia estadística solicitada por actores de la industria, inversores y especialistas en consumo cultural. Hasta 2023, la mayoría de los rankings procedían de estimaciones externas. Desde ese año, los propios servicios de streaming comenzaron a divulgar periódicamente sus números en secciones de libre acceso. Esto permitió estandarizar referencias y brindar a la prensa y la comunidad internacional una fuente directa para monitorear cambios en el consumo de contenido audiovisual.

¿Cuáles son las series más vistas en la historia del streaming?

El ranking oficial, basado en el conteo de reproducciones en los primeros tres meses de cada título, quedó conformado de la siguiente manera:

El juego del calamar (Squid Game) – Temporada 1: 265,2 millones de visualizaciones. Miércoles (Wednesday) – Temporada 1: 252,1 millones de visualizaciones. Adolescence (miniserie): 142,6 millones de visualizaciones. Stranger Things – Temporada 4: 140,7 millones de visualizaciones. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (DAHMER): 115,6 millones de visualizaciones. Los Bridgerton – Temporada 1: 113,3 millones de visualizaciones. Gambito de dama (The Queen’s Gambit): 112,8 millones de visualizaciones. La casa de papel – Parte 4: 106 millones de visualizaciones. Fool Me Once (miniserie): 98,2 millones de visualizaciones. El agente nocturno (The Night Agent) – Temporada 1: 98,2 millones de visualizaciones.

Estos resultados dan cuenta del alcance internacional de las producciones, que logran captar seguidores en múltiples regiones y lenguas. En el listado sobresalen tanto series episódicas como miniseries autoconclusivas, abarcando formatos de contenido muy diferentes.

El Juego del Calamar lidera la lista histórica con 265,2 millones de visualizaciones en su primera temporada. (Captura de pantalla)

¿Cómo se calcula el ranking de visualizaciones?

El sistema de medición consiste en sumar todas las ocasiones en que una cuenta accede a reproducir un título durante un mínimo de dos minutos. Este umbral técnico se estableció para filtrar visualizaciones accidentales y asegurar que los resultados reflejen experiencias de visionado genuinas. Además del número de vistas, el portal institucional reporta también el total de horas reproducidas para cada serie, aunque el parámetro de ranking principal es el conteo de visualizaciones individuales.

La ventana de análisis abarca los primeros 91 días desde el estreno en cartelera digital, lo que permite comparar en igualdad de condiciones títulos lanzados en momentos y conferencias de prensa diferentes. Este método surge como estándar en la industria para promover criterios estables y objetivables.

¿Qué rasgos comparten las series más vistas?

Entre los títulos más reproducidos predominan diversas tendencias. En primer lugar se ubica una producción teledramática originaria de Corea del Sur, cuyos contenidos experimentaron un auge en los mercados de occidente a partir de 2021. El segundo lugar lo ocupa una reinterpretación de personajes clásicos del cómic estadounidense con enfoque juvenil. Las posiciones siguientes incluyen miniseries sobre crímenes históricos, historias de época, suspenso y sagas de ciencia ficción aptas para públicos jóvenes y adultos.

La representación por países muestra particular presencia de producciones estadounidenses y británicas, aunque España mantiene protagonismo con historias de acción y suspenso. Todas estas propuestas comparten una estrategia de distribución global y disponibilidad multilingüe, factores determinantes en su llegada a audiencias dispares.

El listado incluye producciones de Corea del Sur, Estados Unidos, Europa y España, abarcando diversos géneros y formatos (Netflix)

¿Por qué cambia el ranking y cada cuánto se actualiza?

La composición del ranking se mantiene en revisión conforme se lanzan nuevas producciones y se procesan los datos de consumo. La actualización de posiciones por parte del portal líder suele coincidir con la presentación de resultados trimestrales o lanzamientos internacionales destacados. Así, el recambio de títulos refleja tanto las preferencias volátiles de la audiencia como el impacto de ciclos de estrenos y campañas de promoción.

¿Cuál es el impacto del ranking en la industria audiovisual?

Formar parte del grupo de series más reproducidas incide de manera directa sobre el posicionamiento de realizadores y el diseño de estrategias comerciales. Un título ubicado en el top diez suele traducirse en renovaciones automáticas de temporadas, incremento de presupuestos y oportunidades para adaptaciones o expansiones de universos narrativos. Al mismo tiempo, permite a los creativos negociar condiciones más ventajosas en futuros contratos y facilita el acceso a mercados emergentes.

En términos prácticos, los datos de visualización influyen en la negociación de derechos, acuerdos de distribución y en el repertorio de lanzamientos en plataformas rivales. Tanto productores como agentes culturales emplean estos listados para explorar nuevas oportunidades de colaboración, buscar alianzas internacionales y definir las líneas temáticas de futuras iniciativas de contenido.

El ranking oficial refleja tendencias de consumo internacional y sirve como referencia para la industria audiovisual. (Netflix)

¿Dónde puede consultarse el ranking oficial y qué información se encuentra disponible?

La lista de las series más populares se consulta en la sección especializada del portal institucional de la plataforma, donde se presentan cifras históricas actualizadas y recursos adicionales de análisis. El acceso brinda información sobre visualizaciones globales, horas de reproducción, fecha de estreno y posición relativa en cada ciclo de actualización. El archivo incluye filtros por género, país de origen y formato, lo que facilita la navegación y el análisis comparado por parte de periodistas especializados y profesionales de la industria.

El historial publicado se ha transformado en herramienta de referencia para estudios académicos, análisis sectoriales y reportes de tendencias, gracias a la transparencia creciente en la difusión de los datos. Los informes sobre consumo audiovisual contribuyen a modelar los futuros desarrollos y a proyectar la evolución de la oferta en el sector digital, donde la competencia, la diversidad y la innovación aseguran nuevos cambios en los próximos ciclos de estrenos.