La Reserva Federal acatará la decisión de la Justicia sobre el futuro de Lisa Cook

La gobernadora de la Fed, Lisa Cook. REUTERS/Jonathan Ernst

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aseguró el martes que respetará cualquier decisión judicial sobre la legalidad de que el presidente Donald Trump destituya a la gobernadora Lisa Cook, según un comunicado difundido por un portavoz de la institución.

La declaración se produjo tras el anuncio de Trump, que el lunes por la noche informó que había separado a Cook de su cargo de gobernadora alegando presuntos fraudes hipotecarios cometidos por la funcionaria. Según la Fed, “Cook ha indicado a través de su abogada personal que pronto impugnará esta medida ante los tribunales y solicitará una decisión judicial que confirme su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como miembro del Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal designada por el Senado”.

El comunicado representa la primera reacción pública del banco central estadounidense tras el anuncio presidencial. El portavoz de la Fed detalló: “El Sistema de la Reserva Federal fue establecido por el Congreso para cumplir sus mandatos legales, que incluyen promover el máximo empleo, la estabilidad de precios y un sistema financiero sólido”.

El presidente Trump afirmó el martes que acatará cualquier fallo judicial sobre el futuro de Cook en la institución: “Acato al tribunal, sí, acato al tribunal”, declaró a la prensa, añadiendo que pronto nombraría un reemplazo para Cook, lo que, según él, llevaría a que la mayor parte de la junta del banco central esté compuesta por sus designados.

La Reserva Federal, por su parte, subrayó que “el Congreso, a través de la Ley de la Reserva Federal, establece que los gobernadores tienen mandatos largos y fijados y sólo pueden ser removidos por el presidente ‘por causa justificada’”. El texto añade: “Plazos prolongados y protecciones contra remociones para los gobernadores sirven como salvaguarda vital, asegurando que las decisiones de política monetaria se fundamenten en datos, análisis económicos y el interés a largo plazo del pueblo estadounidense”.

El presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Leah Millis

El portavoz reafirmó que la Fed “continuará cumpliendo con sus obligaciones según lo establecido por la ley” y reiteró el compromiso de la institución con la “transparencia, la rendición de cuentas y la independencia en el servicio de las familias, las comunidades y las empresas estadounidenses”.

La abogada de Cook, Abbe Lowell, manifestó el martes que Trump “no tiene autoridad para destituirla”. “Su intento de removerla, basado únicamente en una carta de remisión, carece de fundamento fáctico o legal”, afirmó Lowell, quien adelantó la presentación de una demanda para impugnar la decisión, calificándola de “ilegal”.

Cook declaró el lunes que mantendría su labor en la Reserva Federal pese al anuncio del presidente sobre su remoción. Hasta el momento, la Fed no precisó si Cook sigue trabajando en la sede central en Washington, D.C. o de manera remota.