Estados Unidos

La Reserva Federal acatará la decisión de la Justicia sobre el futuro de Lisa Cook

La declaración se produjo tras el anuncio de Trump, que el lunes por la noche informó que había separado a la economista de su cargo

Guardar
La gobernadora de la Fed,
La gobernadora de la Fed, Lisa Cook. REUTERS/Jonathan Ernst

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aseguró el martes que respetará cualquier decisión judicial sobre la legalidad de que el presidente Donald Trump destituya a la gobernadora Lisa Cook, según un comunicado difundido por un portavoz de la institución.

La declaración se produjo tras el anuncio de Trump, que el lunes por la noche informó que había separado a Cook de su cargo de gobernadora alegando presuntos fraudes hipotecarios cometidos por la funcionaria. Según la Fed, “Cook ha indicado a través de su abogada personal que pronto impugnará esta medida ante los tribunales y solicitará una decisión judicial que confirme su capacidad para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como miembro del Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal designada por el Senado”.

El comunicado representa la primera reacción pública del banco central estadounidense tras el anuncio presidencial. El portavoz de la Fed detalló: “El Sistema de la Reserva Federal fue establecido por el Congreso para cumplir sus mandatos legales, que incluyen promover el máximo empleo, la estabilidad de precios y un sistema financiero sólido”.

El presidente Trump afirmó el martes que acatará cualquier fallo judicial sobre el futuro de Cook en la institución: “Acato al tribunal, sí, acato al tribunal”, declaró a la prensa, añadiendo que pronto nombraría un reemplazo para Cook, lo que, según él, llevaría a que la mayor parte de la junta del banco central esté compuesta por sus designados.

La Reserva Federal, por su parte, subrayó que “el Congreso, a través de la Ley de la Reserva Federal, establece que los gobernadores tienen mandatos largos y fijados y sólo pueden ser removidos por el presidente ‘por causa justificada’”. El texto añade: “Plazos prolongados y protecciones contra remociones para los gobernadores sirven como salvaguarda vital, asegurando que las decisiones de política monetaria se fundamenten en datos, análisis económicos y el interés a largo plazo del pueblo estadounidense”.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Leah Millis

El portavoz reafirmó que la Fed “continuará cumpliendo con sus obligaciones según lo establecido por la ley” y reiteró el compromiso de la institución con la “transparencia, la rendición de cuentas y la independencia en el servicio de las familias, las comunidades y las empresas estadounidenses”.

La abogada de Cook, Abbe Lowell, manifestó el martes que Trump “no tiene autoridad para destituirla”. “Su intento de removerla, basado únicamente en una carta de remisión, carece de fundamento fáctico o legal”, afirmó Lowell, quien adelantó la presentación de una demanda para impugnar la decisión, calificándola de “ilegal”.

Cook declaró el lunes que mantendría su labor en la Reserva Federal pese al anuncio del presidente sobre su remoción. Hasta el momento, la Fed no precisó si Cook sigue trabajando en la sede central en Washington, D.C. o de manera remota.

Temas Relacionados

estados unidosreserva federaldonald trumptasa de interéslisa cook

Últimas Noticias

Esta velocista de 92 años tiene células musculares como las de una persona de 20

Tras décadas dedicada a las pistas, una atleta italiana sigue sorprendiendo a la ciencia por su nivel físico excepcional

Esta velocista de 92 años

El tren más rápido de EEUU comenzará a operar el 28 de agosto: todo lo que se debe saber

Las primeras unidades permitirán más asientos, conectividad inalámbrica gratuita y recorridos más rápidos entre las principales ciudades del noreste

El tren más rápido de

Un famoso parque de diversiones cerrará definitivamente tras casi 50 años de funcionamiento

Tras el fin de sus operaciones, el terreno quedará bajo control de Prologis, que planea destinarlo a proyectos logísticos o de desarrollo industrial

Un famoso parque de diversiones

Marco Rubio apuntó contra el Cartel de los Soles: “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”

El secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington está “en la ofensiva” contra el narcotráfico y destacó la cooperación de países como Argentina, Paraguay y Ecuador

Marco Rubio apuntó contra el

Dónde jubilarse en EEUU con menos de 2000 dólares al mes: las 25 ciudades más baratas

Más del 60% de los retirados depende principalmente de su pensión federal, por lo que la ubicación resulta decisiva al momento de planificar estabilidad económica

Dónde jubilarse en EEUU con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica