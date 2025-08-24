Estados Unidos

Un hombre ganó la lotería usando los números de una matrícula de auto que vio en el camino

El afortunado ganador de Maryland dijo que utiliza combinaciones de su vida cotidiana lo motiva a seguir jugando

Por Daniela Mérida

Un hombre en Maryland ganó
Un hombre en Maryland ganó 200.000 dólares gracias a una peculiar combinación. (Freepik)

Un hombre de St. Mary’s County, en el estado de Maryland, ganó 200.000 dólares tras elegir los números para el juego Pick 5 de la Maryland Lottery gracias a la observación de una matrícula en un camión durante su trayecto al trabajo, según informó la Maryland Lottery . El ganador, quien prefirió permanecer en el anonimato, relató que la inspiración le llegó cuando se encontraba detenido en un semáforo en Charlotte Hall, situando el momento poco antes del sorteo del 6 de agosto de 2025.

El hombre explicó que suele recorrer más de 112 kilómetros (70 millas) para llegar a su trabajo y que, durante ese viaje, aprovecha para buscar ideas que lo motiven a jugar. “Iba camino al trabajo, me detuve en un semáforo y vi la placa de un camión: 19363”, relató el ganador en declaraciones entregadas a Maryland Lottery tras reclamar su premio el 15 de agosto en la sede principal de la lotería en Baltimore.

Posteriormente, el jugador apostó cuatro veces un dólar en apuestas directas y cuatro en apuestas ‘box’ con la combinación observada para los sorteos vespertinos del 6 de agosto y diurno del 7 de agosto. Al comprobar los resultados posteriores, verificó que la combinación había resultado ganadora. “Estaba sin aliento de lo feliz que estaba”, aseguró el ganador a Maryland Lottery.

Elección de números y método de juego

La Lotería de Maryland entrega
La Lotería de Maryland entrega millones de dólares en premios cada año. (REUTERS/Mike Segar)

El hombre reveló que su forma habitual de jugar consiste en elegir números que llamen su atención en la vida cotidiana. Había hecho lo mismo en ocasiones pasadas, como cuando estuvo a punto de jugar la dirección de la vieja casa de sus padres, pero decidió no hacerlo y la jugada resultó ganadora días después.

En esta ocasión, el número tomado de la matrícula fue utilizado tanto en apuestas ‘straight’ (orden exacto) como en ‘box’ (cualquier orden) para maximizar las posibilidades en los sorteos consecutivos. El sorteo que le otorgó el premio fue el de la tarde del 7 de agosto.

Además del premio principal, el local Third Base, ubicado en 28085 Point Lookout Road en Loveville, donde se compró el ticket, también recibió una bonificación de 2.000 dólares por haber vendido el billete ganador, conforme a los registros oficiales suministrados por Maryland Lottery.

Planes tras ganar el premio

El ganador en Maryland usará
El ganador en Maryland usará su premio para jubilarse anticipadamente y remodelar la casa de sus padres. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El boletín de Maryland Lottery señala que el ganador prevé jubilarse en aproximadamente un año y tiene planeado destinar parte del monto a la remodelación de la vivienda que perteneció a sus padres en la que creció. Respecto a la celebración del premio, el afortunado afirmó: “Oh, voy a comer un pastel de cangrejo”.

El sorteo Pick 5 es un juego diario que permite a los apostadores elegir una combinación de cinco dígitos, participando en sorteos diurnos y nocturnos. Desde el 31 de mayo, la venta de tickets de Powerball en el estado ha superado los 24,5 millones de dólares, concediendo más de 6,9 millones en premios e incluyendo dos premios de 1 millón de dólares en ese periodo.

En el mismo periodo, dos boletos ganadores en el juego Powerball Double Play vendidos en el condado de Prince George’s otorgaron 500.000 dólares cada uno a sus propietarios. Los tickets premiados se vendieron en Landover Hills Exxon y A-1 Laundromat en Riverdale, y ambos coincidieron con todas las bolas blancas del sorteo del 20 de agosto, aunque ninguno acertó el Power Ball.

