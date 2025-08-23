Trump designó a Sergio Gor como embajador de Estados Unidos en India en medio de las tensiones comerciales

Trump designó a Sergio Gor como nuevo embajador de Estados Unidos en India en medio de las tensiones bilaterales (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la designación de su estrecho colaborador político Sergio Gor como embajador en India, en un movimiento que llega en un momento delicado de las relaciones entre Washington y Nueva Delhi.

Gor, de 38 años, ascendió con rapidez en la política conservadora hasta convertirse en uno de los asesores más influyentes de la Casa Blanca, pese a mantener un bajo perfil. Su rol principal ha sido supervisar el nombramiento de unos 4.000 cargos políticos con el objetivo de garantizar lealtad absoluta al mandatario.

“Para la región más poblada del mundo, es importante que tenga a alguien en quien pueda confiar plenamente para cumplir con mi agenda y ayudarnos a hacer Estados Unidos grande de nuevo”, escribió Trump en su red Truth Social. “Sergio será un embajador increíble”, añadió el presidente.

El mandatario también señaló que Gor asumirá funciones como enviado especial para Asia del Sur y Central, ampliando su papel más allá de la embajada en Nueva Delhi. La nominación ocurre mientras el puesto principal del Departamento de Estado para Asia del Sur sigue vacante, lo que refuerza la tendencia de Trump a depender de aliados personales antes que de diplomáticos de carrera.

La figura de Gor despierta polémica. Entre sus críticos figura Elon Musk, quien tras un fuerte distanciamiento con Trump lo calificó de “serpiente” después de que Gor frustrara la designación del empresario como jefe de la NASA.

A pesar de su poder interno en la administración, Gor carece de experiencia diplomática amplia, salvo sus viajes internacionales junto al presidente y la purga de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional cuyas posturas resultaban cuestionadas por el entorno presidencial.

El nombramiento se da tras un aumento de tensiones con India, país al que Estados Unidos ha considerado un socio estratégico desde la década de 1990 para contrarrestar la influencia del régimen de China.

Trump impulsó recientemente un incremento de aranceles a productos indios con el objetivo de presionar a Nueva Delhi por sus compras de energía a Rusia, aun cuando él mismo ha cultivado un vínculo personal con el presidente ruso Vladimir Putin.

En los últimos días, India celebró reuniones de alto nivel tanto con Moscú como con Beijing, lo que ha generado inquietud en Washington. El propio Trump ha manifestado interés en mediar entre India y Pakistán tras el cese al fuego alcanzado en mayo, aunque el gobierno indio se ha mostrado reticente a un rol directo de Estados Unidos en ese frente.



Quién es Sergio Gor

Nacido en Uzbekistán cuando aún formaba parte de la Unión Soviética, Gor emigró en su infancia a Malta y posteriormente a Estados Unidos, donde se integró a la política republicana.

Trabajó estrechamente con el senador Rand Paul, uno de los principales críticos republicanos de la intervención militar en el exterior, y más tarde se consolidó como recaudador de fondos, editor de libros y colaborador clave de Trump, incluso con actividades inusuales como DJ en bodas.

Trump elogió su labor como director de personal presidencial, cargo en el que, según el mandatario, logró cubrir el 95% de los puestos políticos de la administración. Aclaró además que Gor se mantendrá en esa función hasta que el Senado, controlado por los republicanos, confirme oficialmente su nombramiento como embajador.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red X su apoyo inmediato a la designación, afirmando que Gor será un “excelente representante de Estados Unidos en una de las relaciones más importantes para nuestra nación”.

