Estados Unidos

Camionero con estatus migratorio irregular provocó un choque mortal en Florida dejando tres muertos

El conductor extranjero, que ingresó a Estados Unidos por la frontera con México en 2018, enfrenta cargos de homicidio vehicular y un inminente proceso de deportación

Rossana Marín

La maniobra prohibida de un conductor con licencia comercial irregular terminó en tragedia sobre la autopista Turnpike. CRÉDITO: (FLHSMV)

Un conductor de camión de carga fue arrestado en Florida tras provocar un accidente mortal que dejó tres fallecidos en la autopista Turnpike, a la altura de Fort Pierce, en el condado de St. Lucie.

Según reportó NBC News, las autoridades estatales presentaron cargos de homicidio vehicular contra Harjinger Singh, quien además enfrenta procedimientos vinculados con su estatus migratorio.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida (FLHSMV), el hecho ocurrió el pasado 12 de agosto cuando Singh, ciudadano de origen extranjero, ejecutó una maniobra ilegal al girar en “U” en un punto de acceso restringido para uso oficial en el kilómetro 170 de Florida’s Turnpike.

Esa acción bloqueó por completo los carriles en dirección norte, lo que hizo que una minivan se estrellara contra el lado izquierdo del camión semirremolque.

Las víctimas, dos pasajeros adultos de la minivan y el conductor, murieron como consecuencia del choque con el camión de carga. (FLHSMV)

La colisión resultó fatal para dos pasajeros del vehículo impactado: una mujer de 37 años residente en Pompano Beach y un hombre de 54 años originario de Miami. Ambos murieron en el lugar.

El conductor, un hombre de 30 años de Florida City, fue trasladado en helicóptero al HCA Florida Lawnwood Hospital, donde luego murió debido a la gravedad de las lesiones. Los equipos de emergencia retiraron al conductor prensado en la minivan y coordinaron el operativo sanitario.

La investigación inicial, encabezada por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), detectó “conducta temeraria y falta de respeto por la seguridad vial de otros usuarios” por parte del transportista.

Harjinger Singh, señalado como responsable del accidente, enfrenta cargos de homicidio vehicular y permanece bajo custodia. (FLHSMV)

Las autoridades precisaron que la maniobra prohibida infringió los protocolos de uso de la autopista, lo que derivó en consecuencias fatales. El director ejecutivo del FLHSMV, Dave Kerner, comentó a NBC News que “tres personas perdieron la vida como resultado de su temeridad, y numerosos amigos y familiares cargarán con el dolor de su pérdida para siempre”.

El seguimiento judicial también reveló información relevante sobre la situación legal de Singh en el país. Tras identificar su identidad, los agentes junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comprobaron que el chofer había ingresado ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México desde 2018. Según los registros citados por NBC News, Singh obtuvo una licencia comercial para conducir en el estado de California pese a no contar con residencia legal.

La Florida Highway Patrol acordonó el área del incidente mientras se recopilaban pruebas y testimonios de testigos. (FLHSMV)

El reporte subrayó que la investigación derivó en la emisión de una orden de arresto y la activación de un requerimiento para el ICE bajo el marco del programa federal 287(g), el cual permite a las policías locales colaborar en la identificación y detención de personas con antecedentes de inmigración irregular.

El director del FLHSMV resaltó que “Harjinger Singh se encuentra bajo custodia acusado de homicidio vehicular y por violaciones migratorias. No tendrá oportunidad de seguir dañando y destruyendo vidas en Florida”, declaración recogida por NBC News.

