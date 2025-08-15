Estados Unidos

Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en julio: los compradores ignoran los aranceles

El gasto en junio fue más fuerte de lo esperado, según el informe del Departamento de Comercio

Por Anne D'Innocenzio

Las ofertas del 4 de
Las ofertas del 4 de julio se muestran en los escaparates de las tiendas minoristas de un centro comercial en Carlsbad, California, EEUU. REUTERS/Mike Blake

Los compradores estadounidenses gastaron a un ritmo saludable en julio, particularmente en los concesionarios de automóviles del país, mientras parecen ignorar los aranceles del presidente Donald Trump, que ya comienzan a afectar los empleos y a provocar algunos aumentos de precios.

Las ventas minoristas aumentaron un sólido 0,5% el mes pasado, y el gasto en junio fue más fuerte de lo esperado, según el informe del Departamento de Comercio publicado el viernes. Las ventas minoristas de junio se revisaron al alza a un 0,9%, con respecto a un aumento del 0,6%, dijo la agencia. El ritmo en julio coincidió con las estimaciones de los economistas.

Los aumentos se produjeron tras dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto: una caída del 0,1% en abril y una desaceleración del 0,9% en mayo.

Excluyendo las ventas de automóviles, que han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero, las ventas minoristas aumentaron un 0,3% en julio.

Las ventas de automóviles aumentaron un 1,6%. Parecen haber regresado aproximadamente a un gasto normalizado después de un incremento en marzo y abril, cuando los estadounidenses intentaron adelantarse al arancel del 25% de Trump sobre autos y piezas importadas, y de una caída posterior, según Samuel Tombs, economista jefe de Estados Unidos en Pantheon Macroeconomics.

Carritos de compra de una
Carritos de compra de una tienda Target alineados en Encinitas, California. REUTERS/Mike Blake

Los datos muestran un gasto sólido en muchos sectores minoristas. Los negocios en tiendas de ropa aumentaron un 0,7%, mientras que los minoristas en línea observaron un aumento del 0,8%. Las ventas en tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentaron un 1,4%.

Sin embargo, en las tiendas de electrónica, las ventas disminuyeron un 0,6%. Y los negocios en restaurantes, el único componente de servicios incluido en el informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, cayeron un 0,4%, ya que los compradores se enfocan en comer en casa para ahorrar dinero.

Una categoría de ventas que excluye sectores volátiles como el gas, los automóviles y los restaurantes aumentó el mes pasado un 0,5% respecto al mes anterior. La cifra alimenta la estimación de consumo de la Oficina de Análisis Económico y es una señal de que los consumidores todavía gastan en algunos artículos discrecionales.

El gasto de julio probablemente recibió un impulso de las ventas del Prime Day de Amazon y las ventas en línea competidoras en Target, Walmart y otros minoristas, según los analistas.

“Los consumidores tienen un poco más de energía”, dijo Christopher S. Rupkey, economista jefe de FWDBonds LLC, una firma de investigación de mercados financieros. “Si esto es simplemente hacer de tripas corazón, el tiempo lo dirá, pero el caos de los titulares sobre los aranceles no mantuvo a los consumidores en casa en julio, con la única salvedad de que redujeron su gasto en salir a comer. Las ventas minoristas no dan a la economía un estado de salud completo, pero al menos el consumidor no está en retirada total”.

Pero Rupkey señaló que el tiempo dirá cómo reaccionarán los consumidores cuando vean precios más altos en los productos en las tiendas en los próximos meses.

(AP)

