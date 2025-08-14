Un hombre amenazó a la familia de Brian Thompson, CEO de United Healthcare asesinado: ‘todos ustedes merecen morir’

Un hombre fue arrestado por aterrorizar a la familia de Brian Thompson. (AP foto/Patrick Sison)

Shane Daley, de 40 años y residente de Galway, Nueva York, fue arrestado este miércoles tras ser acusado de ciberacoso contra un familiar de Brian Thompson, el director general de UnitedHealthcare asesinado en diciembre de 2024, según un comunicado del Departamento de Justicia. Los fiscales federales informaron que Daley habría dejado varios mensajes de voz amenazantes en el teléfono del familiar, apenas horas después del homicidio de Thompson en Midtown Manhattan.

De acuerdo con la acusación, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2024, Daley realizó múltiples llamadas en las que expresó satisfacción por la muerte de Thompson y dirigió amenazas explícitas tanto al familiar como a los hijos de la víctima. “En una serie de mensajes de voz, Daley utilizó lenguaje amenazante y acosador que giró en torno, entre otros temas, al asesinato de Thompson, expresó satisfacción por el hecho y la forma de su muerte, y afirmó que la víctima y los hijos de Thompson merecían el mismo final violento”, detalló la denuncia presentada por la fiscalía de Albany, Nueva York.

El cargo de ciberacoso presentado contra Daley establece una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares y hasta tres años bajo libertad supervisada, según precisó el Departamento de Justicia. Daley permaneció bajo custodia hasta su comparecencia ante la justicia, y posterior liberación bajo monitoreo de GPS y restricciones contra la posesión de armas o consumo de alcohol, según informaron los fiscales federales en declaraciones recogidas por los medios nacionales.

¿Cuáles fueron los mensajes que Daley dejó a la familia de Thompson?

Horas después de que Luigi Mangione (en la imagen) presuntamente asesinara a Thompson, Shane Daley dejó amenazas telefónicas a la familia del ejecutivo. (Curtis Means/Pool via REUTERS)

Los mensajes de Daley a la familia de Thompson se enviaron el mismo día del asesinato, el 4 de diciembre de 2024, y en los días posteriores. Uno de los mensajes incluía frases como: “Tu familiar fue acribillado porque es un maldito imbécil”, consignó la fiscalía en el expediente. Otro mensaje dirigido a la familia exponía: “Su padre murió porque era un capitalista. 10,2 millones de dólares al año, tráfico de información privilegiada. Haciendo dinero a costa de los pobres estadounidenses. Todos ustedes merecen morir y arder en el infierno”.

La fiscalía sostuvo que el contenido de los mensajes hizo que la receptora temiera por su vida y la seguridad de sus hijos. La denuncia especifica también que las llamadas se realizaron a la línea telefónica profesional del familiar de la víctima. El Departamento de Justicia enfatizó que estas comunicaciones buscaron incrementar el sufrimiento de la familia, ya marcada por el homicidio del ejecutivo.

John A. Sarcone III, fiscal federal interino para el Distrito Norte de Nueva York, declaró ante la prensa: “Brian Thompson fue asesinado a tiros en Manhattan. Daley, según lo alegado, celebró con alegría esta tragedia e hizo todo lo posible para aumentar el dolor de la familia Thompson. Mi oficina y sus socios harán todo lo posible para responsabilizarlo de esta conducta atroz y salvaje”, según el comunicado del Departamento de Justicia y recogido por los medios nacionales.

Brian Thompson fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 afuera del hotel de Manhattan en el que se hospedaba. (AP foto/UnitedHealth Group via AP)

Por su parte, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, subrayó: “Como se alega, Daley amenazó y acosó a una familia en duelo en el momento inmediato al asesinato de un ser querido. Estas acciones egoístas, dañinas y crueles socavan la seguridad pública y no serán toleradas”. Daley compareció ante el juez magistrado Daniel J. Stewart en Albany el día de su arresto. Samuel Breslin, abogado defensor de Daley, se limitó a decir que estaban revisando las pruebas y que su cliente se presume inocente.

¿Qué le pasó a Brian Thompson?

El 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado de varios disparos cerca del hotel Hilton Midtown en Manhattan a las 6:44 de la mañana, cuando se dirigía a participar en una conferencia para inversores de UnitedHealthcare. El agresor, identificado como Luigi Mangione, fue arrestado cinco días después en Altoona, Pensilvania, y extraditado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales y estatales, incluyendo asesinato y terrorismo.

Thompson residía en un suburbio de Minneapolis, junto a su esposa Paulette “Pauley” Thompson y sus dos hijos. Tras su muerte, la sede de UnitedHealthcare en Minnetonka, Minnesota, izó las banderas a media asta como señal de luto. Mangione, señalado por los fiscales como responsable directo del homicidio, permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de juicio, tras declararse no culpable en abril de 2025.