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La utilización de iglesias como bases por Hezbollah agrava la amenaza a la población cristiana en Líbano

Un informe militar israelí advierte sobre la instalación de posiciones armadas en áreas habitadas, una estrategia persistente que ha aumentado la vulnerabilidad de civiles y propiciado episodios de violencia en regiones cristianas

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El humo se eleva tras un ataque israelí, luego de una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Marjayoun, Líbano, el 22 de marzo de 2026 (Reuters)
El humo se eleva tras un ataque israelí, luego de una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Marjayoun, Líbano, el 22 de marzo de 2026 (Reuters)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber descubierto un túnel de Hezbollah construido bajo una iglesia en la ciudad de Khiam, al sur de Líbano.

Según informaron los militares, durante los rastreos realizados por la Brigada Givati ​​en Khiam, las tropas localizaron “una ruta subterránea que había sido establecida en la zona de la iglesia”.

Las FDI aseguraron que Hezbollah había utilizado el lugar en el pasado, y señalaron que en diciembre de 2024 las tropas desalojaron la zona de armas y operativos.

Durante los últimos escaneos de la iglesia, las tropas localizaron tres nuevos pozos de túnel que, según el ejército, fueron construidos por Hezbollah en medio del alto el fuego de 2024-2026, “lo que indica la reactivación de la infraestructura en la zona”.

Tropas israelíes habían localizado en 2024 armas y pertrechos pertenecientes a Hezbollah en una iglesia de Líbano, además de colchones, alimentos y suministros empleados por militantes para preparar ataques contra efectivos y civiles de Israel, según información dada por un oficial.

La misma fuente destacó que el uso de este templo como base militar implica una violación del derecho internacional, ya que al incorporar actividades armadas dentro de un sitio religioso, Hezbollah pone en peligro directo a la población local y elimina la protección civil del lugar.

Miembros de la Defensa Civil Libanesa trabajan para extinguir un incendio en un edificio después de que fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Marjayoun, Líbano, el 17 de marzo de 2026 (Reuters)
Miembros de la Defensa Civil Libanesa trabajan para extinguir un incendio en un edificio después de que fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Marjayoun, Líbano, el 17 de marzo de 2026 (Reuters)

De acuerdo con la fuente, Hezbollah mantiene desde su creación una estrategia consistente en aprovechar áreas cristianas del sur de Líbano como posiciones de combate contra las fuerzas israelíes. Esta táctica ha significado un riesgo continuo para la población cristiana, afectada por ataques, daños a viviendas y la apropiación de tierras y propiedades por parte del grupo.

El reporte indica que el grupo terrorista Hezbollah, tras advertencias del Ejército de Israel dirigidas a resguardar a los habitantes, ha impedido la evacuación de civiles e incluso habría abierto fuego contra quienes intentaron escapar de zonas de combate.

La inserción de bases militares en poblaciones civiles por parte de Hezbollah sería parte de un historial documentado de estrategias similares en el sur de Líbano, conforme describe el Oficial Militar.

En tanto, el Ejército de Israel afirmó, en medio de su ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah, que necesita incrementar su número de soldados en el frente con Líbano.

Israel afirmó que intensificará los ataques contra Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron ataques a “gran escala” contra el corazón de Teherán, en especial contra la infraestructura del régimen iraní.

En paralelo, Irán no cesa con su presión contra los países del Golfo: Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país y el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó durante la noche varios ataques en la región oriental y la intercepción de seis drones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel intensificará los ataques contra Irán debido al continuo lanzamiento de misiles, advirtiendo que la república islámica pagará un alto precio.

“A pesar de las advertencias, los disparos continúan. Por consiguiente, los ataques de las FDI en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos en sectores que ayudan al régimen a desarrollar y utilizar medios militares contra civiles israelíes", afirmó el funcionario israelí.

Y completó: “Pagarán un alto precio, cada vez mayor, por este crimen de guerra”.

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