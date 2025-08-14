Tesla iniciará la contratación de operadores para sus robotaxis

Tesla inicia la contratación de operadores para robotaxis en Nueva York para avanzar en movilidad autónoma (foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Tesla ha iniciado la búsqueda de personal en Nueva York para impulsar su ambicioso proyecto de robotaxis, marcando un avance en su estrategia de movilidad autónoma en una de las metrópolis más emblemáticas del mundo. Según informó The Wall Street Journal, la compañía liderada por Elon Musk publicó ofertas de empleo para operadores de prototipos de vehículos en Flushing, Queens, con el objetivo de recopilar datos cruciales para el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma.

Este movimiento surge poco después de que Waymo, su principal rival, anunciara sus planes de probar vehículos autónomos en la ciudad, lo que incrementa la competencia por liderar el futuro del transporte urbano.

Tesla busca operadores en Queens para recopilar datos clave que perfeccionen su tecnología de conducción autónoma (foto: REUTERS/Vincent West)

Tesla avanza en el desarrollo de robotaxis en Nueva York

El puesto ofertado por Tesla está enfocado en personas proactivas y motivadas, responsables de conducir vehículos a través de la ciudad para recolectar audio y video. Estos insumos serán utilizados por el equipo de Autopilot, encargado de la tecnología de conducción autónoma de la empresa y de la versión supervisada disponible en vehículos particulares. La remuneración puede llegar a USD 30,60 por hora y se requiere una licencia de conducir vigente. La labor de los operadores resulta esencial para entrenar y perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial que harán posible que los vehículos funcionen sin intervención humana.

La recopilación de datos en Nueva York responde a la necesidad de adaptar los sistemas de Tesla a las particularidades del tráfico local, caracterizado por su densidad y una infraestructura única. A pesar de estos avances, la empresa todavía no ha solicitado permisos para realizar pruebas con vehículos autónomos en la ciudad, según confirmó un portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York a The Wall Street Journal. Desde 2023, la normativa local permite a las empresas solicitar estas autorizaciones, aunque exige la presencia de un conductor de seguridad a bordo, listo para tomar el control en cualquier situación.

Elon Musk planea una estrategia que incluye la expansión de su proyecto de robotaxis a California, Texas y Florida (foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)

Datos y requisitos regulatorios para la conducción autónoma

En cuanto a materia regulatoria, Tesla avanza en la recogida de datos, Waymo ya ha solicitado el permiso necesario y aspira a ser la primera empresa en iniciar pruebas con vehículos autónomos en Nueva York. De acuerdo con The Wall Street Journal, Waymo también se encuentra en fase de recopilación de datos de conducción en la ciudad, subrayando la carrera por posicionarse en el competitivo mercado de la movilidad urbana autónoma.

La estrategia de Tesla va más allá de Nueva York. La empresa también recluta personal para funciones similares en California, Texas y Florida, en el marco de su plan nacional de expansión. En Austin, Texas, Tesla lanzó su servicio de robotaxis en junio, aunque por ahora solo está disponible mediante invitación. Elon Musk anunció en la red social X que el servicio abrirá al público en septiembre. En el Área de la Bahía, la compañía presentó una aplicación de viajes a pedido en julio, también con acceso exclusivo bajo invitación y trayectos realizados por conductores humanos, ya que Tesla aún no tiene licencia para operar vehículos autónomos en esa zona.

La competencia por liderar el transporte autónomo urbano se intensifica con la entrada de Tesla y Waymo en Nueva York (foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La idea de expandirse gradualmente

Tesla solicitó autorización para probar y operar robotaxis en el área de Phoenix, Arizona, pero no en California ni en Nueva York, según portavoces de los departamentos estatales mencionados por The Wall Street Journal. La compañía ha sostenido reuniones con reguladores en California y Nevada, lo cual refleja su interés en expandirse, aunque el proceso enfrenta distintos requisitos y fases de aprobación en cada estado.

Durante el evento “We, Robot”, Tesla presentó el Robovan, un vehículo capaz de transportar hasta 20 personas a la vez, y adelantó que el precio del nuevo modelo de robotaxi será menor a USD 30.000. Elon Musk compartió su visión sobre el futuro de la movilidad, anticipando una rápida expansión de los servicios de transporte autónomo en Estados Unidos. El directivo confía en que esta tecnología estará disponible para una parte considerable de la población en un corto plazo.