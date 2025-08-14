Estados Unidos

Tesla iniciará la contratación de operadores para sus robotaxis

La competencia por liderar la movilidad autónoma urbana se intensifica con la entrada de nuevos actores y la expansión de proyectos en otras ciudades de Estados Unidos

Por Faustino Cuomo

Guardar
Tesla inicia la contratación de
Tesla inicia la contratación de operadores para robotaxis en Nueva York para avanzar en movilidad autónoma (foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Tesla ha iniciado la búsqueda de personal en Nueva York para impulsar su ambicioso proyecto de robotaxis, marcando un avance en su estrategia de movilidad autónoma en una de las metrópolis más emblemáticas del mundo. Según informó The Wall Street Journal, la compañía liderada por Elon Musk publicó ofertas de empleo para operadores de prototipos de vehículos en Flushing, Queens, con el objetivo de recopilar datos cruciales para el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma.

Este movimiento surge poco después de que Waymo, su principal rival, anunciara sus planes de probar vehículos autónomos en la ciudad, lo que incrementa la competencia por liderar el futuro del transporte urbano.

Tesla busca operadores en Queens
Tesla busca operadores en Queens para recopilar datos clave que perfeccionen su tecnología de conducción autónoma (foto: REUTERS/Vincent West)

Tesla avanza en el desarrollo de robotaxis en Nueva York

El puesto ofertado por Tesla está enfocado en personas proactivas y motivadas, responsables de conducir vehículos a través de la ciudad para recolectar audio y video. Estos insumos serán utilizados por el equipo de Autopilot, encargado de la tecnología de conducción autónoma de la empresa y de la versión supervisada disponible en vehículos particulares. La remuneración puede llegar a USD 30,60 por hora y se requiere una licencia de conducir vigente. La labor de los operadores resulta esencial para entrenar y perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial que harán posible que los vehículos funcionen sin intervención humana.

La recopilación de datos en Nueva York responde a la necesidad de adaptar los sistemas de Tesla a las particularidades del tráfico local, caracterizado por su densidad y una infraestructura única. A pesar de estos avances, la empresa todavía no ha solicitado permisos para realizar pruebas con vehículos autónomos en la ciudad, según confirmó un portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York a The Wall Street Journal. Desde 2023, la normativa local permite a las empresas solicitar estas autorizaciones, aunque exige la presencia de un conductor de seguridad a bordo, listo para tomar el control en cualquier situación.

Elon Musk planea una estrategia
Elon Musk planea una estrategia que incluye la expansión de su proyecto de robotaxis a California, Texas y Florida (foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)

Datos y requisitos regulatorios para la conducción autónoma

En cuanto a materia regulatoria, Tesla avanza en la recogida de datos, Waymo ya ha solicitado el permiso necesario y aspira a ser la primera empresa en iniciar pruebas con vehículos autónomos en Nueva York. De acuerdo con The Wall Street Journal, Waymo también se encuentra en fase de recopilación de datos de conducción en la ciudad, subrayando la carrera por posicionarse en el competitivo mercado de la movilidad urbana autónoma.

La estrategia de Tesla va más allá de Nueva York. La empresa también recluta personal para funciones similares en California, Texas y Florida, en el marco de su plan nacional de expansión. En Austin, Texas, Tesla lanzó su servicio de robotaxis en junio, aunque por ahora solo está disponible mediante invitación. Elon Musk anunció en la red social X que el servicio abrirá al público en septiembre. En el Área de la Bahía, la compañía presentó una aplicación de viajes a pedido en julio, también con acceso exclusivo bajo invitación y trayectos realizados por conductores humanos, ya que Tesla aún no tiene licencia para operar vehículos autónomos en esa zona.

La competencia por liderar el
La competencia por liderar el transporte autónomo urbano se intensifica con la entrada de Tesla y Waymo en Nueva York (foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La idea de expandirse gradualmente

Tesla solicitó autorización para probar y operar robotaxis en el área de Phoenix, Arizona, pero no en California ni en Nueva York, según portavoces de los departamentos estatales mencionados por The Wall Street Journal. La compañía ha sostenido reuniones con reguladores en California y Nevada, lo cual refleja su interés en expandirse, aunque el proceso enfrenta distintos requisitos y fases de aprobación en cada estado.

Durante el evento “We, Robot”, Tesla presentó el Robovan, un vehículo capaz de transportar hasta 20 personas a la vez, y adelantó que el precio del nuevo modelo de robotaxi será menor a USD 30.000. Elon Musk compartió su visión sobre el futuro de la movilidad, anticipando una rápida expansión de los servicios de transporte autónomo en Estados Unidos. El directivo confía en que esta tecnología estará disponible para una parte considerable de la población en un corto plazo.

Temas Relacionados

TeslaRobotaxisMovilidad autónomaElon MuskNueva YorkWaymoConducción autónomaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Infobae en Alaska: con diferencias, Trump y Putin se reúnen mañana para negociar un cese del fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos rechaza la cesión en bloque de territorios a Rusia, como exige el Kremlin para aceptar una tregua inmediata con Zelenski

Infobae en Alaska: con diferencias,

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, definió la firma como un “gran día para reafirmar lazos”

Estados Unidos y Paraguay firmaron

MLB: todos los partidos de este 14 de agosto

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB: todos los partidos de

Playboy trasladará su sede global a Miami y abrirá un nuevo club exclusivo

La compañía de entretenimiento dejará sus oficinas en Los Ángeles para instalarse en el complejo RIVANI Miami Beach con una inversión superior a los USD 100 millones

Playboy trasladará su sede global

Trump aseguró que cualquier acuerdo sobre Ucrania se logrará en una segunda cumbre que incluya a Zelensky

En la previa a su encuentro con Putin en Alaska, el presidente estadounidense aclaró que la reunión del viernes será preparatoria para un encuentro trilateral donde se buscarán soluciones concretas al enfrentamiento en Europa del este

Trump aseguró que cualquier acuerdo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El BCRA dictó tres normas

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

Dólares del colchón: a dos meses del anuncio, el Congreso aún no lo trató y el nuevo régimen de Ganancias tuvo pocos inscriptos

“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

Reunión y reedición histórica de Porsuigieco, uno de los grandes supergrupos de la historia del rock argentino

La UBA desarrolla un método para detectar el maltrato infantil a través del ADN de la saliva

INFOBAE AMÉRICA
Una impactante obra de Anish

Una impactante obra de Anish Kapoor, en una plataforma petrolera, denuncia la crisis climática

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

TELESHOW
Evangelina Anderson y Martín Demichelis:

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”