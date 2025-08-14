Estados Unidos

Invertir en Miami: mitos, verdades y oportunidades para los latinos en el mercado inmobiliario de EEUU

Stefania Mogollón, especialista en bienes raíces en el sur de Florida, explica en el podcast Plan-ES cómo acceder al mercado del sur de Florida sin necesidad de visa, residencia ni grandes sumas de dinero

Por Evangelina Ortiz de LeonySyama Reyes

Guardar
Stefania Mogollón desmiente en Plan-Es mitos sobre la inversión inmobiliaria en Miami para latinos.

La creencia de que invertir en bienes raíces en Miami requiere ser millonario o contar con residencia estadounidense ha limitado las aspiraciones de muchos latinoamericanos que buscan diversificar su patrimonio. Sin embargo, esta percepción dista mucho de la realidad del mercado inmobiliario del sur de Florida, donde existen múltiples opciones de financiamiento y compra remota para inversionistas extranjeros.

Stefania Mogollón, especialista en bienes raíces reconocida en medios estadounidenses como CBS y NBC, desmitificó estos conceptos durante su participación en el podcast Plan-ES, conducido por Eva Ortiz de León y Syama Reyes. “Eso es totalmente un mito. Hay posibilidades para todos tipos de presupuestos y todos tipos de ingresos”, aclaró la experta venezolana al abordar la falsa percepción sobre los requisitos para adquirir propiedades en Estados Unidos.

Opciones de financiamiento y compra
Opciones de financiamiento y compra remota facilitan el acceso al mercado inmobiliario de Miami

Acceso sin visa ni residencia

Contrario a la creencia popular, los extranjeros pueden adquirir propiedades inmobiliarias en Miami sin necesidad de contar con visa estadounidense, residencia legal o incluso cuentas bancarias locales. Mogollón explicó al podcast Plan-ES que “incluso me atrevería a decir que es más fácil para un extranjero comprar una propiedad aquí que para una persona que la va a vivir". El proceso puede gestionarse completamente de forma remota, utilizando transferencias bancarias internacionales y firmas electrónicas notarizadas.

Los préstamos bancarios también están disponibles para inversionistas foráneos, ya que las instituciones financieras evalúan principalmente el potencial de ingresos que generará la propiedad, más que los ingresos laborales del solicitante en su país de origen. Esta modalidad permite que “personas que ni siquiera han pisado los Estados Unidos, no tienen visa, no tienen cuenta de banco” puedan “por medio de préstamos, comprar en los Estados Unidos“, según detalló la especialista durante la entrevista.

Stefania Mogollón reveló que las
Stefania Mogollón reveló que las estrategias de inversión varían según objetivos: apreciación a largo plazo o flujo de efectivo mensual (Creditos: Greater Miami & Miami Beach)

Estrategias de inversión según objetivos

La decisión entre comprar en efectivo o utilizar financiamiento bancario depende fundamentalmente de los objetivos del inversionista. Para quienes buscan maximizar la apreciación a largo plazo, Mogollón sugiere la diversificación a través de múltiples propiedades financiadas: “Si tú divides, tienes cierta cantidad de dinero y lo divides en tres o cuatro propiedades y pones una cuota inicial pequeña, tal vez no vas a generar ingresos mensuales, pero a largo plazo, en la apreciación de la propiedad, no vas a tener apreciación de una propiedad, vas a tener de tres o de cuatro”.

Por el contrario, los inversionistas enfocados en generar flujo de efectivo mensual obtienen mejores resultados comprando al contado, eliminando los pagos de hipoteca que reducen la rentabilidad inmediata.

Barrios recomendados según perfil de inversión

La selección del área de inversión debe alinearse con la estrategia específica del comprador. Para rentals de largo plazo, la experta recomienda zonas con alta concentración de empleos como Downtown, Brickell y Edgewater, donde “hay mucha más demanda” y mayor rotación de inquilinos, lo que “influye lo que generas mensualmente, pero también que la propiedad no esté vacía tanto tiempo”.

Stefania Mogollón explicó que los
Stefania Mogollón explicó que los extranjeros pueden comprar propiedades en Miami sin visa, residencia ni grandes sumas de dinero (Freepik)

Los inversionistas enfocados en rentals de corto plazo deben priorizar la proximidad a atractivos turísticos y playas. Para familias con niños que planean residir en sus propiedades, Coral Gables y Coconut Grove destacan por “tener un buen school district”, mientras que Pine Crest ofrece “excelentes escuelas” en un ambiente residencial.

Impacto post-Surfside: nuevas regulaciones

El colapso del edificio de Surfside en 2021 transformó significativamente el panorama regulatorio de Miami. Las nuevas normativas requieren certificaciones estructurales obligatorias para edificios de 45 y 55 años de antigüedad, con fecha límite establecida para el 31 de diciembre de 2024.

Estas regulaciones han generado costos inesperados para propietarios de condominios antiguos. “Hay edificios que requieren certificaciones estructurales a los 45 y 55 años. Muchas propiedades que antes eran accesibles ahora implican gastos de mantenimiento altísimos”, explicó Mogollón al podcast Plan-ES. En casos extremos, algunos propietarios deben cubrir “expensas de hasta 2.500 dólares mensuales para cubrir reparaciones estructurales".

La especialista recomienda investigar exhaustivamente el estado legal, técnico y financiero de los edificios antes de la compra, incluyendo la revisión del SIRS (Structural Integrity Reserve Study), documento que estima los costos de reparación proyectados para los próximos 25 años.

Oportunidades en el mercado actual

A pesar de la desaceleración del mercado inmobiliario de Miami, particularmente en el segmento de condominios, esta coyuntura presenta oportunidades únicas para compradores estratégicos. Los precios promedio actuales se ubican en USD 445.000 para condominios y USD 660.000 para casas unifamiliares, pero la baja actividad comercial permite negociaciones significativas.

“Estoy trabajando con diferentes compradores y estamos negociando hasta un veinte por ciento de descuento de lo que están pidiendo en propiedades", reveló la experta. Esta situación de mercado favorece a los compradores que pueden actuar de manera contraria a las tendencias masivas.

La filosofía de inversión contraria cobra particular relevancia en el contexto actual del mercado inmobiliario miamense, donde las condiciones lentas de compra-venta generan oportunidades para inversionistas que mantienen una perspectiva de largo plazo y pueden capitalizar los ciclos naturales del sector inmobiliario.

Temas Relacionados

Bienes raíces MiamiStefania MogollónInversión inmobiliariaMercado inmobiliario Estados UnidosCompra remota propiedadesRegulaciones post-SurfsideEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUEPlan-Es

Últimas Noticias

Fingió su muerte y huyó del país para evitar ser juzgado por violación: ahora un tribunal lo declara culpable

Tras años viviendo bajo distintas identidades y moviéndose entre varios continentes, el hombre fue localizado gracias a una investigación internacional, enfrentando finalmente a la justicia de EEUU

Fingió su muerte y huyó

Recomendaciones oficiales: qué hacer si se encuentra uno de los conejos con extraños tentáculos en la cabeza

Las autoridades norteamericanas han definido acciones prioritarias para proteger tanto a los animales domésticos como a la fauna local, y piden calma ante el alarmante aspecto de los animales infectados

Recomendaciones oficiales: qué hacer si

Estas son todas las novedades que reveló Taylor Swift en el podcast de Travis y Jason Kelce

La cantante presentó su duodécimo álbum de estudio, habló sobre su relación con Travis Kelce y compartió detalles sobre la recuperación de su catálogo musical

Estas son todas las novedades

Bushwick, el barrio de Nueva York donde el muralismo latino resiste y enseña

Artistas y comunidades migrantes transforman los muros en un relato visual que refuerza la pertenencia, documenta la transformación urbana y mantiene viva la memoria colectiva

Bushwick, el barrio de Nueva

Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe para combatir cárteles de la droga latinoamericanos

El Pentágono recibió instrucciones para preparar operaciones dirigidas a contrarrestar grupos de narcotráfico designados como terroristas globales, reforzando la política de seguridad nacional y migratoria de la administración de Donald Trump

Estados Unidos desplegó fuerzas militares
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Chaco los armados electorales

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

Furor por Vaca Muerta: YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que puso de moda Milei

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia garantizan las

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis