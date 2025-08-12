Estados Unidos

Policías de California recuperan muñecos Labubu robados con un valor de 30.000 dólares

Los muñecos Labubu, producidos por la marca china Pop Mart, se han vuelto tan codiciados que un grupo de ladrones saqueó tiendas y almacenes, llevándose productos valorados en decenas de miles de dólares

Por Luis A. Flores

Los Labubu, muñecos virales de
Los Labubu, muñecos virales de colección, ahora son objetivo de robos en EEUU. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo)

Cientos de entusiastas de los muñecos de colección Labubu mantuvieron la atención sobre una reciente ola de robos, después de que un grupo de ladrones extrajera cerca de 7.000 dólares en Labubus de la tienda One Stop Sales, ubicada en el área de Los Ángeles.

Imágenes del suceso exhiben a varios hombres enmascarados penetrando en el local mientras el sonido de vidrios rotos resuena y, de inmediato, sacan cajas de mercancía del comercio.

En medio de este auge por los juguetes, la policía del condado de San Bernardino, California, logró recuperar Labubus robados por un valor aproximado de 30.000 dólares en una vivienda de la zona, según informó el Departamento de Policía de la Ciudad de Chino en un comunicado publicado el lunes.

Un exitoso operativo de recuperación

La policía recuperó juguetes robados
La policía recuperó juguetes robados valuados en 30.000 dólares listos para ser revendidos. (Crédito: Instagram / @onestopsaless)

La investigación se centró en el robo de 14 cajas de los codiciados peluches, sustraídas de un almacén en repetidas ocasiones a lo largo de varios días. Las autoridades no especificaron el momento exacto en que los artículos fueron tomados ni a quién pertenecían originalmente.

Durante las pesquisas, una orden de allanamiento emitida para una residencia en Upland permitió la localización de los juguetes. Un sospechoso buscó escapar pero terminó entregándose. En el interior de la casa, las 14 cajas de estos populares juguetes permanecían intactas, junto “con evidencia que indicaba que los artículos estaban siendo preparados para su reventa y envío a todo el país”, informó la policía.

Los objetos sustraídos, cuyo valor conjunto ronda los 30.000 dólares, fueron finalmente devueltos a sus legítimos dueños.

El auge de Labubu, fabricados y comercializados exclusivamente por Pop Mart, una reconocida tienda china dedicada a coleccionables en cajas sorpresa, ha motivado el alto interés de delincuentes y consumidores. El precio de una caja sorpresa se sitúa en 27.99 dólares, mientras que un set de seis asciende a 167.94 dólares, de acuerdo con NBC News.

Algunas ediciones exclusivas alcanzan cifras superiores a los cientos de dólares en plataformas de reventa como eBay, impulsadas en parte porque celebridades como Rihanna y Lisa de Blackpink adoptaron recientemente los personajes para sus bolsos, catapultando aún más la demanda. En consecuencia, los revendedores aprovechan la escasez y la moda para colocar los muñecos “a precios exorbitantes”.

Estos eventos recientes demuestran que el fenómeno tras el tierno —y espeluznante— Labubu trasciende la simple tendencia, posicionándose en el centro de operaciones ilícitas mientras crece su popularidad a nivel mundial.

La fiebre por los Labubus que impulsa robos millonarios

Cámaras de seguridad captaron el
Cámaras de seguridad captaron el momento en que los ladrones vaciaban la tienda. (Crédito: Instagram / @onestopsaless; REUTERS/Evgenia Novozhenina)

En relación con la información anterior, Infobae había reportado el caso de otro robo a finales de la semana pasada, cuando la tienda de coleccionables, One Stop Sales, fue víctima del delito la madrugada del miércoles 6 de agosto en La Puente, en el condado de Los Ángeles.

Un grupo de cuatro personas entró alrededor de las 1:29 horas en el establecimiento y lo vació. Toda la operación fue grabada por una de las cámaras de seguridad.

A través de su cuenta de Instagram, empleados de la tienda dijeron cómo había ocurrido el atraco. Los sospechosos, quienes utilizaron máscaras para ocultar su identidad, se movilizaron a bordo de una Toyota Tacoma, también robada.

“Nuestro inventario fue vaciado, la tienda quedó destrozada y todavía estamos tratando de procesar lo ocurrido. Pedimos a la comunidad que comparta la información y colabore para dar con los responsables”, redactaron los empleados de la tienda de coleccionables.

El impacto del robo fue importante, ya que, según algunas de las publicaciones de las tiendas, existían modelos que rondaban los 500 dólares.

