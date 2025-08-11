Estas son las zonas de Washington D. C. con toques de queda vigentes para menores de edad

El Departamento de Policía Metropolitana ha usado los toques de queda para menores de edad como medida para evitar disturbios. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C. ha activado una serie de restricciones para jóvenes, en vigencia desde el 7 de julio de 2025, mediante la Juvenile Curfew Emergency Amendment Act of 2025. Esta normativa impone un toque de queda nocturno de 23:00 a 6:00 horas, todos los días, para personas de 17 años o menos hasta el 31 de agosto, abarcando tanto a residentes como visitantes juveniles de la ciudad.

La legislación restringe la permanencia de menores de 18 años en lugares públicos o establecimientos durante el horario de toque de queda, salvo que se encuentren realizando actividades concretas exentas, como estar acompañados por un tutor, dirigirse a casa del trabajo sin desvíos, o enfrentar una emergencia, entre otras. El texto legal permite crear Zonas de Toque de Queda Juvenil cuando se prevé la presencia de grandes grupos juveniles en áreas que puedan representar un riesgo sustancial para la seguridad pública.

El domingo 10 de agosto fue establecida una zona de toque de queda juvenil en Navy Yard, delimitada al norte por I-695 y Virginia Avenue SE, al este por 8th Street y 4th Street desde M Street hasta el río Anacostia, al sur por M Street y Potomac Avenue SE junto con el río Anacostia, y al oeste por South Capitol Street SE. Las autoridades comunicaron que este perímetro estará bajo restricciones reforzadas de 20:00 a 23:00 horas desde el domingo 10 hasta el miércoles 13 de agosto.

Las autoridades establecieron una nueva zona de toque de queda con vigencia hasta la noche del miércoles. (MPD)

Estructura de la ley y antecedentes

La Juvenile Curfew Emergency Amendment Act of 2025 concede a la jefa de la policía, Pamela A. Smith, la facultad de establecer zonas de toque de queda juvenil con horarios extendidos en respuesta a peticiones de organizaciones locales, como las Advisory Neighborhood Commissions (ANC) o los distritos de mejora comercial, según la policía y el texto legal. Para su aprobación, tales peticiones requieren el voto formal de los órganos dirigentes de las organizaciones solicitantes. Las zonas de toque de queda pueden iniciar a partir de las 20:00 horas, pero no pueden extenderse más allá de las 6:00 horas.

El MPD confirmó que la zona de toque de queda impuesta en Navy Yard corresponde al cuarto operativo de este tipo durante el verano. Las restricciones se intensificaron tras los incidentes ocurridos el 4 de julio, cuando fue necesaria la detención de 18 personas, la mayoría menores, por disturbios y uso ilegal de fuegos artificiales en la misma zona.

La ciudad ha visto la aplicación de zonas específicas de toque de queda en áreas como el suroeste y noroeste del distrito entre el 1 y el 4 de agosto, el corredor de U Street del 18 al 20 de julio y Navy Yard del 11 al 13 de julio. El texto normativo faculta a las autoridades a identificar zonas críticas donde la presencia de agrupaciones de jóvenes pueda significar un peligro inminente, con el objetivo de prevenir incidentes violentos o alteraciones del orden público.

Requisitos, sanciones y excepciones

Las autoridades de Washington D.C establecieron los toques de queda que estarán vigentes hasta el 1 de agosto. (REUTERS/Bonnie Cash)

La ley sanciona a los adultos responsables de jóvenes que infrinjan las normas, con multas de hasta 500 dólares o la asignación obligatoria de servicio comunitario. Los menores infractores pueden ordenarse a realizar hasta 25 horas de servicio comunitario. Las excepciones al toque de queda incluyen actividades escolares, laborales, recreativas oficialmente patrocinadas o el ejercicio de derechos protegidos como la libertad de expresión, religión y asamblea.

El decreto afecta indistintamente tanto a residentes de Washington D.C. como a personas menores de 18 años provenientes de otras jurisdicciones que se encuentren en el distrito durante los horarios restringidos, de acuerdo con el texto policial. En caso de incumplimiento reiterado, se contempla la participación del infractor en programas de ayuda o intervención.

El jefe de la policía tiene autonomía para divulgar las zonas y horarios vigentes de toque de queda, así como para responder a las solicitudes formales de organizaciones vecinales, en cumplimiento de lo establecido en la ley.

Trabajadores y residentes entrevistados por medios locales como WTOP han descrito el ambiente nocturno en ciertas zonas como saturado y potencialmente riesgoso por la presencia de grupos numerosos de menores sin supervisión. Marques Parker, empleado de la estación Street Metro, afirmó: “Definitivamente creo que es necesario. Es mucha la multitud adolescente, como de 16 a 18 años, simplemente transitando. A veces siento que puede volverse peligroso”.